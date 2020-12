Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"434e3bc8-e92e-410a-8bd8-f29e86fc7910","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem titkoltan az Apple okosórájával kíván versenyezni a Fitbit Sense okosóra, amelybe még EKG funkció is került. Azonban mintegy 900 felhasználónál épp ezzel a funkcióval van gond. Nincs lehetőség szoftveres javításra.","shortLead":"Nem titkoltan az Apple okosórájával kíván versenyezni a Fitbit Sense okosóra, amelybe még EKG funkció is került...","id":"20201212_fitbit_sense_okosora_ekg_funkcio_rossz_ertek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=434e3bc8-e92e-410a-8bd8-f29e86fc7910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e7452c-fb4f-49ac-8c21-786ee73f8c69","keywords":null,"link":"/tudomany/20201212_fitbit_sense_okosora_ekg_funkcio_rossz_ertek","timestamp":"2020. december. 12. 19:03","title":"Keveseket érint, de nekik rossz: téves EKG-értéket mutat a Fitbit órája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d84baf62-4f9b-4937-a7d2-ef73e4b94b89","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":" Amerikai tudósok úgy vélik, eddig ismeretlen cetfajra bukkantak Mexikótól nyugatra.","shortLead":" Amerikai tudósok úgy vélik, eddig ismeretlen cetfajra bukkantak Mexikótól nyugatra.","id":"20201212_uj_cetfaj_mexiko_csoroscetek_sea_shepherd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d84baf62-4f9b-4937-a7d2-ef73e4b94b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc017f9-e825-4fda-a8aa-d6d5bb1b8045","keywords":null,"link":"/tudomany/20201212_uj_cetfaj_mexiko_csoroscetek_sea_shepherd","timestamp":"2020. december. 12. 16:03","title":"Barátságos csőröscetek bukkantak fel a hajó mellett – rájöttek, hogy ismeretlen faj képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39967767-e83a-4f80-a6f3-3fc04dacd180","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez a karácsony Nápolyban is másként alakul.","shortLead":"Ez a karácsony Nápolyban is másként alakul.","id":"20201213_Mit_keres_Maradona_egy_betlehemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39967767-e83a-4f80-a6f3-3fc04dacd180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4129b52d-2837-4e10-800b-936661e9fbc3","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Mit_keres_Maradona_egy_betlehemben","timestamp":"2020. december. 13. 14:31","title":"Mit keres Maradona egy betlehemben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d4011b8-9038-407d-a7cf-a99fec224488","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hogy ne legyen olyan szomorú a bezárt színházakkal teli utcák látványa, civil kezdeményezésre táncos szolidaritási videót forgattak Budapesten. A klip a hvg.hu-n látható először.","shortLead":"Hogy ne legyen olyan szomorú a bezárt színházakkal teli utcák látványa, civil kezdeményezésre táncos szolidaritási...","id":"20201212_Egyutt_a_szinhazert_Wolf_Kati_dalara_szolidaritasbol_tancolnak_a_pesti_utcakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d4011b8-9038-407d-a7cf-a99fec224488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3feb82-0858-48c8-b1aa-0ddecdd1ec6b","keywords":null,"link":"/elet/20201212_Egyutt_a_szinhazert_Wolf_Kati_dalara_szolidaritasbol_tancolnak_a_pesti_utcakon","timestamp":"2020. december. 12. 15:12","title":"Együtt a színházért: Wolf Kati dalára, szolidaritásból táncolnak a pesti utcákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b026cb71-84dd-4fb4-9093-02180d94c0c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"\"Zavaros a víz, sáros, hordalékos\" - állítják a helyiek, akik szerint brutális mennyiségű szennyvízt engedtek rájuk. A vízügyi igazgatóság szerint nem külső vegyi szennyezésről van szó. ","shortLead":"\"Zavaros a víz, sáros, hordalékos\" - állítják a helyiek, akik szerint brutális mennyiségű szennyvízt engedtek rájuk...","id":"20201213_Megint_csunyan_habzik_a_Raba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b026cb71-84dd-4fb4-9093-02180d94c0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5adbf448-3199-4b0f-8e45-ea6b12f4c521","keywords":null,"link":"/zhvg/20201213_Megint_csunyan_habzik_a_Raba","timestamp":"2020. december. 13. 11:17","title":"Megint csúnyán habzik a Rába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf332452-d11f-463b-ad25-64eb8095e0d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tüneteik nem súlyosak, az állatok várhatóan teljesen fel fognak épülni.","shortLead":"A tüneteik nem súlyosak, az állatok várhatóan teljesen fel fognak épülni.","id":"20201212_Harom_holeopardot_is_megfertozott_a_koronavirus_a_lousvillei_allatkertben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf332452-d11f-463b-ad25-64eb8095e0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e300865e-a360-4dc3-950b-83a1a418769b","keywords":null,"link":"/elet/20201212_Harom_holeopardot_is_megfertozott_a_koronavirus_a_lousvillei_allatkertben","timestamp":"2020. december. 12. 16:03","title":"Három hóleopárdot is megfertőzött a koronavírus a lousville-i állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A kiskereskedelem egyre koncentráltabbá válik, csökken a vállalkozások és az üzletek száma. Összességében a hazai részesedés nő, különösen a ruhaboltok, könyvesboltok, számítástechnikai üzletek területén. Az élelmiszer kiskereskedelemben azonban ennek fordítottja igaz. A kormány régóta beszél a kisker-multik kiszorításáról – amit nehéz lenne kivitelezni, és a párt olyan sokat nem is nyerne vele.","shortLead":"A kiskereskedelem egyre koncentráltabbá válik, csökken a vállalkozások és az üzletek száma. Összességében a hazai...","id":"20201213_kiskereskedelmi_lancok_elelmiszerkereskedelem_multik_lazar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1d95ee-afec-4db2-b30a-878c80331459","keywords":null,"link":"/kkv/20201213_kiskereskedelmi_lancok_elelmiszerkereskedelem_multik_lazar","timestamp":"2020. december. 13. 14:00","title":"Prímán halad a külföldi boltok kiszorítása Magyarországról – csak nem, ahogy Lázár gondolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b732806c-0542-4c53-97d2-68368147d7a9","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Magyarországtól eltérően a németek hamar megnyitották a titkosszolgálat irattárát. – Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Magyarországtól eltérően a németek hamar megnyitották a titkosszolgálat irattárát. – Eljött a paradicsom című...","id":"20201212_Maiziere_Stasi_1990_december_17","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b732806c-0542-4c53-97d2-68368147d7a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8373a180-86f8-4222-8632-194f6d4af3bc","keywords":null,"link":"/360/20201212_Maiziere_Stasi_1990_december_17","timestamp":"2020. december. 12. 16:30","title":"Nagy bukás: tégla volt az NDK utolsó miniszterelnöke – 1990. december 17.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]