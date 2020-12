Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerda délutántól kezdődően az európai felhasználóknál, így a magyaroknál is felbukkant egy figyelmeztető ablak a Messenger üzenetküldőben. Eltűnő funkciókról írnak benne. A változásnak az Általános adatvédelmi rendelethez (GDPR) van köze.","shortLead":"Szerda délutántól kezdődően az európai felhasználóknál, így a magyaroknál is felbukkant egy figyelmeztető ablak...","id":"20201216_facebook_messenger_uzenetkuldo_figyelmeztetes_adatkezeles_vallalkozasok_chatbot_gdpr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366ecf23-b2cd-44fb-b6e5-f4d0c39708b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_facebook_messenger_uzenetkuldo_figyelmeztetes_adatkezeles_vallalkozasok_chatbot_gdpr","timestamp":"2020. december. 16. 19:25","title":"Önnél is feldobott egy fura ablakot a Messenger? Nincs vele egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2da306d-2ca2-4c48-8ad3-c36e237cb4f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"MacKenzie Scott ezt néhány hónap jótékonykodott el ennyi pénzt. Meg se kísérelje forintra váltani, ez így is óriási összeg.","shortLead":"MacKenzie Scott ezt néhány hónap jótékonykodott el ennyi pénzt. Meg se kísérelje forintra váltani, ez így is óriási...","id":"20201216_jeff_bezos_exfelesege_mackenzie_scott_adomany_jotekonykodas_csaladok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2da306d-2ca2-4c48-8ad3-c36e237cb4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33930061-a148-465f-99a1-38ff2fb3e042","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201216_jeff_bezos_exfelesege_mackenzie_scott_adomany_jotekonykodas_csaladok","timestamp":"2020. december. 16. 14:16","title":"Elképesztő összeget, 4 milliárd dollárt adott családokat segítő szervezeteknek Jeff Bezos exfelesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google 2021 júliusa helyett 2021 szeptemberéig engedi, hogy a dolgozói a koronavírus-járvány miatt otthonról végezzék a munkájukat. Emellett egy speciális, hibrid munkahetet is tesztelni kezd a cég.","shortLead":"A Google 2021 júliusa helyett 2021 szeptemberéig engedi, hogy a dolgozói a koronavírus-járvány miatt otthonról végezzék...","id":"20201215_google_home_office_munkavegzes_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdffa0c9-2e47-44a3-ad92-7c962298f391","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_google_home_office_munkavegzes_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 15. 15:03","title":"A Google jövő szeptemberig nem is rendeli már be a dolgozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42bcb7ce-73b7-494d-9816-29b850df4178","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Furcsa évet zártak a humoristák, hiszen az ő fellépéseiket is sorra le kellett mondani a koronavírus-járvány miatt. A HVG hetilap ünnepi duplaszámában Kőhalmi Zoltán kérdezte kollégáját, Hadházi Lászlót többek között arról, mikor nem dolgozott utoljára szilveszterkor, és egyáltalán, hogy érzi magát debreceni otthonában.","shortLead":"Furcsa évet zártak a humoristák, hiszen az ő fellépéseiket is sorra le kellett mondani a koronavírus-járvány miatt...","id":"20201216_Hadhazi_Laszlo_humorista_portre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42bcb7ce-73b7-494d-9816-29b850df4178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ba2bca-22f6-41f6-acd3-094bbf9f119d","keywords":null,"link":"/kultura/20201216_Hadhazi_Laszlo_humorista_portre","timestamp":"2020. december. 16. 12:46","title":"Hadházi László: A barátom győzködött, meg tudnánk élni abból, hogy hülye vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7242eb29-6b5a-4d97-985c-3bb8a5676880","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szergej Lavrov szerint szándékosan elferdítik a tényeket az ellenzéki politikus megmérgezéséről.","shortLead":"Szergej Lavrov szerint szándékosan elferdítik a tényeket az ellenzéki politikus megmérgezéséről.","id":"20201217_alekszej_navalnij_mergezes_orosz_kulugyminiszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7242eb29-6b5a-4d97-985c-3bb8a5676880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae04206-655b-4831-86f4-b2fbfc3e9489","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_alekszej_navalnij_mergezes_orosz_kulugyminiszter","timestamp":"2020. december. 17. 11:20","title":"Vicces olvasni – mondta a Navalnij-ügy fejleményeiről az orosz külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e45f9e-5da2-4e20-b7ed-09ce8ac76549","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Robert Bresson francia filmrendező Vétlen Balthazár című kultikus filmjének kortárs feldolgozásában vállalt szerepet.



","shortLead":"Robert Bresson francia filmrendező Vétlen Balthazár című kultikus filmjének kortárs feldolgozásában vállalt szerepet.



","id":"20201217_Ujra_forgat_a_87_eves_Sophia_Loren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44e45f9e-5da2-4e20-b7ed-09ce8ac76549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3632b72c-f8af-4df0-b0da-832af5a70747","keywords":null,"link":"/kultura/20201217_Ujra_forgat_a_87_eves_Sophia_Loren","timestamp":"2020. december. 17. 08:51","title":"Újra forgat a 87 éves Sophia Loren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a0760e-1a18-4e30-944a-3df245c75344","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Alaptörvény kilencedik módosítása után a kormánypárti csatorna műsorvezetője is egy melegjogi civil szervezet jelszavával pózolt az Instagramon.","shortLead":"Az Alaptörvény kilencedik módosítása után a kormánypárti csatorna műsorvezetője is egy melegjogi civil szervezet...","id":"20201215_Ordog_Nora_a_TV2_musorvezetoje_is_felszolalt_az_apa_es_az_anya_nemerol_szolo_torveny_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1a0760e-1a18-4e30-944a-3df245c75344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50955daf-ded8-4ebd-9e8d-f2f1039b1016","keywords":null,"link":"/elet/20201215_Ordog_Nora_a_TV2_musorvezetoje_is_felszolalt_az_apa_es_az_anya_nemerol_szolo_torveny_miatt","timestamp":"2020. december. 15. 18:10","title":"Ördög Nóra, a TV2 műsorvezetője is felszólalt az apa és az anya neméről szóló törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a30ff50-0efb-4177-8b3a-7c0b704cc165","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Olasz, francia és német kezdeményezésre egymással egyeztetve kezd több ország oltási kampányba.","shortLead":"Olasz, francia és német kezdeményezésre egymással egyeztetve kezd több ország oltási kampányba.","id":"20201215_koronavirus_elleni_oltasi_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a30ff50-0efb-4177-8b3a-7c0b704cc165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f6e71f-b0e7-428b-966c-37a43c50e455","keywords":null,"link":"/vilag/20201215_koronavirus_elleni_oltasi_kampany","timestamp":"2020. december. 15. 21:52","title":"Nyolc nyugat-európai ország összehangolva indítja el a koronavírus elleni oltási kampányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]