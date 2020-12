Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b37f3085-1236-49ea-bbb3-839fb55d010a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még decemberben elkezdenék az egészségügyi dolgozók beoltását a Pfizer vakcinájával, de más vakcinafejlesztők termékeiből is lekötött már 17,5 millió adagot a kormány.","shortLead":"Még decemberben elkezdenék az egészségügyi dolgozók beoltását a Pfizer vakcinájával, de más vakcinafejlesztők...","id":"20201217_operativ_torzs_csutortok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b37f3085-1236-49ea-bbb3-839fb55d010a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8763e32a-40d6-4aa8-b9f1-5831004475c4","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_operativ_torzs_csutortok","timestamp":"2020. december. 17. 12:58","title":"Operatív törzs: Egyre reménykeltőbb hírek érkeznek a vakcinákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Megkésve adott igazat az Alkotmánybíróság 56 ellenzéki képviselőnek. 