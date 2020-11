Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47ec0057-b00b-47dd-af14-5df8168fe437","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Négy éven belül a pálinka és a téliszalámi is oltalmat kaphat.

","shortLead":"Négy éven belül a pálinka és a téliszalámi is oltalmat kaphat.

","id":"20201130_Vedelmet_kapnak_a_tokaji_borok_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47ec0057-b00b-47dd-af14-5df8168fe437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008c3a66-d35f-49cf-9270-e11a58713088","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201130_Vedelmet_kapnak_a_tokaji_borok_Kinaban","timestamp":"2020. november. 30. 06:16","title":"Védelmet kapnak a tokaji borok Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cb136f-436a-45a5-b068-98388886cc67","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Advent első vasárnapján a koronavírus-járványban érkező karácsonyról, az azt megelőző hetekről beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter téren.","shortLead":"Advent első vasárnapján a koronavírus-járványban érkező karácsonyról, az azt megelőző hetekről beszélt a katolikus...","id":"20201129_Ferenc_papa_A_mersekletesseg_a_segitsegnyujtas_es_az_imadsag_idoszaka_jojjon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6cb136f-436a-45a5-b068-98388886cc67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dfd8ce7-a670-466d-9771-65048a3201f2","keywords":null,"link":"/vilag/20201129_Ferenc_papa_A_mersekletesseg_a_segitsegnyujtas_es_az_imadsag_idoszaka_jojjon","timestamp":"2020. november. 29. 16:32","title":"Ferenc pápa: A mérsékletesség, a segítségnyújtás és az imádság időszaka jöjjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigi legfiatalabb koronavírusos áldozat leukémiás volt. ","shortLead":"Az eddigi legfiatalabb koronavírusos áldozat leukémiás volt. ","id":"20201130_koronavirusos_beteg_meghalt_18","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebc5b67-ff90-48e6-8541-353a82b3b1f3","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_koronavirusos_beteg_meghalt_18","timestamp":"2020. november. 30. 11:20","title":"Meghalt egy 18 éves koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6187ca2d-e89c-4501-863f-31191d5d7317","c_author":"H. A.","category":"cegauto","description":"Romain Grosjean biztos abban, hogy a glória mentette meg az életét.","shortLead":"Romain Grosjean biztos abban, hogy a glória mentette meg az életét.","id":"20201129_f1_bahreini_nagydij_baleset_romain_grosjean_gloria_egesi_serulesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6187ca2d-e89c-4501-863f-31191d5d7317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69af60db-f816-4f7d-acb1-5dcd9dc13f33","keywords":null,"link":"/cegauto/20201129_f1_bahreini_nagydij_baleset_romain_grosjean_gloria_egesi_serulesek","timestamp":"2020. november. 29. 22:27","title":"Kórházi ágyáról jelentkezett a horrorbalesetet túlélt F1-es pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f59be0-4417-43e8-8752-2435e332c15e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Bizottság elnöke éppen egy éve van hivatalban és a Süddeutsche Zeitung szerint várakozáson felül teljesít, csak ne köpne a levesébe Magyarország és Lengyelország.","shortLead":"A Bizottság elnöke éppen egy éve van hivatalban és a Süddeutsche Zeitung szerint várakozáson felül teljesít, csak ne...","id":"20201130_Suddeutsche_Zeitung_Von_der_Leyen_sikeresen_vezetne_az_uniot_aztan_jottek_Orbanek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2f59be0-4417-43e8-8752-2435e332c15e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d96b5368-19a6-4eba-9605-eb176fb11cc0","keywords":null,"link":"/360/20201130_Suddeutsche_Zeitung_Von_der_Leyen_sikeresen_vezetne_az_uniot_aztan_jottek_Orbanek","timestamp":"2020. november. 30. 08:30","title":"Süddeutsche Zeitung: Von der Leyen sikeresen vezette az uniót, aztán jöttek Orbánék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Százpontos skálán méri a járvány kockázatát a cseh kormány. Ez alapján úgy találták, ideje feloldani néhány korlátozó intézkedést.","shortLead":"Százpontos skálán méri a járvány kockázatát a cseh kormány. Ez alapján úgy találták, ideje feloldani néhány korlátozó...","id":"20201129_koronavirus_csehorszag_mar_lazit_a_szabalyokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337692e7-06fc-4596-acf4-03e2a3906ed6","keywords":null,"link":"/vilag/20201129_koronavirus_csehorszag_mar_lazit_a_szabalyokon","timestamp":"2020. november. 29. 12:44","title":"Csehország már lazít a járvány elleni szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Munkahelyvédelmi program keretében félmilliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország, melynek első részletét – 200 millió eurót – már kedden átutalják.","shortLead":"Munkahelyvédelmi program keretében félmilliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország, melynek első részletét – 200 millió...","id":"20201130_magyarorszag_brusszel_munkahelyvedelem_kolcson_eu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76b1ea4-f624-4b16-a151-d0803140870d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201130_magyarorszag_brusszel_munkahelyvedelem_kolcson_eu","timestamp":"2020. november. 30. 11:24","title":"Brüsszel 72,5 milliárd forintot küld Magyarországnak kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a3e211-459e-48c7-aad5-9aef56e57ab8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legkisebb szitakötőfajának legkisebb ismert példányait, köztük egy mindössze 15 milliméteres felnőtt egyedet találtak Kína délnyugati részén, Szecsuan tartományban.","shortLead":"A világ legkisebb szitakötőfajának legkisebb ismert példányait, köztük egy mindössze 15 milliméteres felnőtt egyedet...","id":"20201129_a_vilag_legkisebb_szitakotoi_skarlat_torpe_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7a3e211-459e-48c7-aad5-9aef56e57ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805f9df1-860a-4ebc-bb36-c1dc6cc4625e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201129_a_vilag_legkisebb_szitakotoi_skarlat_torpe_kina","timestamp":"2020. november. 29. 10:03","title":"Megtalálták a világ legkisebb szitakötői közül is a legkisebbiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]