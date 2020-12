Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da8d3f4f-a77f-4e76-b474-7e13fadd25c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma átlépte a nyolcezret.","shortLead":"Az elhunytak száma átlépte a nyolcezret.","id":"20201220_185_koronavirusos_beteg_hunyt_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da8d3f4f-a77f-4e76-b474-7e13fadd25c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d10cb0-b3ce-4fc7-b340-b09efb9b3d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_185_koronavirusos_beteg_hunyt_el","timestamp":"2020. december. 20. 08:59","title":"185 koronavírusos beteg hunyt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc4cba8-cf19-4ca9-aaf4-59cf6502ec9b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A betlehemi csillag titkairól sugároz online ismeretterjesztő műsort a Svábhegyi Csillagvizsgáló december 20-án, vasárnap este.","shortLead":"A betlehemi csillag titkairól sugároz online ismeretterjesztő műsort a Svábhegyi Csillagvizsgáló december 20-án...","id":"20201220_betlehemi_csillag_titkai_video_svabhegyi_csillagvizsgalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4cba8-cf19-4ca9-aaf4-59cf6502ec9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162f29ed-1729-425a-acf6-4328f7d654eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201220_betlehemi_csillag_titkai_video_svabhegyi_csillagvizsgalo","timestamp":"2020. december. 20. 08:03","title":"A betlehemi csillag titkairól lesz ma este egy online előadás, magyar nyelven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9708f8be-669b-42ad-8149-cbe243800d77","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. A tizedik videóban Gloviczki Bernát Örkény István egyik egyperces novelláját olvassa fel. ","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201220_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_10_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9708f8be-669b-42ad-8149-cbe243800d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc44231f-6370-448a-bb8c-89c6e1c08daa","keywords":null,"link":"/kultura/20201220_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_10_resz","timestamp":"2020. december. 20. 18:05","title":"„Két napig voltam pocsolya, zokszó nélkül tűrve a sértéseket\" – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f3f281-4ed9-4d59-a58d-cf6164df9de0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem oktatói közleményben számoltak be egyik társuk, Faur Anna szakmai indokokkal nem alátámasztható elbocsátásáról. Az eljárást kicsinyesnek és elfogadhatatlannak nevezik, amelyből hiányzik az emberség.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem oktatói közleményben számoltak be egyik társuk, Faur Anna szakmai indokokkal nem...","id":"20201219_Egy_elbocsatas_margojara_hogyan_rugtak_ki_Faur_Anna_SZFEoktatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4f3f281-4ed9-4d59-a58d-cf6164df9de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a0f1fe-e27b-4255-bfa9-fc804b989388","keywords":null,"link":"/elet/20201219_Egy_elbocsatas_margojara_hogyan_rugtak_ki_Faur_Anna_SZFEoktatot","timestamp":"2020. december. 19. 12:18","title":"Egy elbocsátás margójára: hogyan rúgták ki Faur Anna SZFE-oktatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e4fd90-3764-4723-ade3-b6b7296ca23b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt percen belül elkapták.","shortLead":"Öt percen belül elkapták.","id":"20201219_Megutotte_a_buszsofort_letorte_az_ablaktorlot_egy_etesi_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1e4fd90-3764-4723-ade3-b6b7296ca23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60d53a9-19d7-4543-b986-f4b698f51455","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Megutotte_a_buszsofort_letorte_az_ablaktorlot_egy_etesi_ferfi","timestamp":"2020. december. 19. 09:45","title":"Megütötte a buszsofőrt, letörte az ablaktörlőt egy etesi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b11683c9-c875-4d3c-abf4-3978ba4e6512","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 75 éves Czombos József már nyáron kérte nyugdíjazását idős kora miatt, de mivel paphiány van a környéken, még maradt egy kicsit.","shortLead":"A 75 éves Czombos József már nyáron kérte nyugdíjazását idős kora miatt, de mivel paphiány van a környéken, még maradt...","id":"20201218_Hiaba_vart_a_gyasznep_elfelejtette_a_temetest_egy_varsanyi_pap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b11683c9-c875-4d3c-abf4-3978ba4e6512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eea82d4-0a98-4f92-a621-ec2a97855ac2","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Hiaba_vart_a_gyasznep_elfelejtette_a_temetest_egy_varsanyi_pap","timestamp":"2020. december. 18. 20:42","title":"Hiába várt a gyásznép, elfelejtette a temetést egy varsányi pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201220_Ezzel_a_hat_szammal_senki_sem_lett_milliomos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae6c6c7-1702-4ac8-a234-ffdfedaeab07","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Ezzel_a_hat_szammal_senki_sem_lett_milliomos","timestamp":"2020. december. 20. 16:50","title":"Ezzel a hat számmal senki sem lett milliomos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9950936e-cbf5-4009-85df-2a686aa3dbd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint Orbán a magyar önkormányzatiság kivégzését jelentette be. Hasonlóan vélekedett Pikó András VIII. kerületi polgármester is. ","shortLead":"A főpolgármester szerint Orbán a magyar önkormányzatiság kivégzését jelentette be. Hasonlóan vélekedett Pikó...","id":"20201219_Hat_akkor_ez_kesz_ennyi_volt_reagalt_Karacsony_Orban_mai_bejelentesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9950936e-cbf5-4009-85df-2a686aa3dbd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e1baef-2179-4520-a5a9-3e77a8f69d98","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Hat_akkor_ez_kesz_ennyi_volt_reagalt_Karacsony_Orban_mai_bejelentesere","timestamp":"2020. december. 19. 17:03","title":"„Hát akkor ez kész, ennyi volt” -reagált Karácsony Orbán mai bejelentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]