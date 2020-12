Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Története során először készített személyre szabott éves összefoglalót a TikTok, de a magyar felhasználók egyelőre nem érik el az újdonságot.","shortLead":"Története során először készített személyre szabott éves összefoglalót a TikTok, de a magyar felhasználók egyelőre nem...","id":"20201222_tiktok_video_osszefoglalo_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3ccbbc-1965-44d3-aa1a-d283b10ab1b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_tiktok_video_osszefoglalo_2020","timestamp":"2020. december. 22. 16:03","title":"Összefoglaló videóval lepi meg felhasználóit a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af44e4ec-dc08-4d65-be23-e4be0a87fd4d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A DIGI Mobil miatt bírságolták meg a céget. Azt hirdették ugyanis, hogy az mindenkinek elérhető, miközben nem.","shortLead":"A DIGI Mobil miatt bírságolták meg a céget. Azt hirdették ugyanis, hogy az mindenkinek elérhető, miközben nem.","id":"20201223_digi_gvh_birsag_vizsgalat_digi_mobil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af44e4ec-dc08-4d65-be23-e4be0a87fd4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81f72ba-2a44-4ae2-ac7e-3f24f3dc008d","keywords":null,"link":"/kkv/20201223_digi_gvh_birsag_vizsgalat_digi_mobil","timestamp":"2020. december. 23. 11:55","title":"A fogyasztók megtévesztése miatt 45 millió forintra bírságolták a Digit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0407f676-6ecc-4ea2-a782-375415264d79","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201223_Marabu_Feknyuz_Mindenki_az_ovohelyre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0407f676-6ecc-4ea2-a782-375415264d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94027b1-506a-4959-8117-7377b212c6f2","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_Marabu_Feknyuz_Mindenki_az_ovohelyre","timestamp":"2020. december. 23. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Mindenki az óvóhelyre!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5aa4a9f-0807-4617-ac3d-62a597b550bc","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"2020 egyszerre volt monoton és izgalmas év, és ugyan sok új dolgot ismertem meg, maradéktalanul önfeledt örömmel kevésre tudok ezek közül visszaemlékezni. Az egyik ilyen volt a Ponto Final étterem sült szardíniája, de most nem erről mesélek, hanem sok-sok Lego-kockáról. ","shortLead":"2020 egyszerre volt monoton és izgalmas év, és ugyan sok új dolgot ismertem meg, maradéktalanul önfeledt örömmel...","id":"20201222_2020_neveben_lego_szubjektiv_evertekelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5aa4a9f-0807-4617-ac3d-62a597b550bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a649a3d1-f4a7-44f1-8506-3c9f3ac3481c","keywords":null,"link":"/kkv/20201222_2020_neveben_lego_szubjektiv_evertekelo","timestamp":"2020. december. 23. 16:00","title":"Az év kérdése: milyen lehet belevetni magad egy halom sárga Lego-kockába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302d5c33-0e7b-4d1a-8e5c-be5de8275808","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint a járvány platózott és már csökkenést látnak az adatokban.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint a járvány platózott és már csökkenést látnak az adatokban.","id":"20201222_operativ_torzs_muller_cecilia_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=302d5c33-0e7b-4d1a-8e5c-be5de8275808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acff808-61d4-4a22-a673-76f7fc064fa1","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_operativ_torzs_muller_cecilia_oltas","timestamp":"2020. december. 22. 14:14","title":"Müller: Marad a látogatási tilalom a szociális intézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973998ee-7e16-4b27-a66b-792b182e531d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az incidens 2019-ben történt, de csak most derült ki. Az állatok nem vettek részt kísérletekben, de öregek és betegek voltak.","shortLead":"Az incidens 2019-ben történt, de csak most derült ki. Az állatok nem vettek részt kísérletekben, de öregek és betegek...","id":"20201223_nasa_telephely_majom_allatkiserletek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=973998ee-7e16-4b27-a66b-792b182e531d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d6ae7b-b4ea-414d-8d78-9645af4b3bcd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_nasa_telephely_majom_allatkiserletek","timestamp":"2020. december. 23. 08:33","title":"Egyetlen nap alatt 27 majmot öltek meg a NASA telephelyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd2556b-c154-4f95-8b2b-b57659afc70f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"300-as tempó meg sem kottyan a tuningon átesett nagyméretű SUV-nak. ","shortLead":"300-as tempó meg sem kottyan a tuningon átesett nagyméretű SUV-nak. ","id":"20201222_Alpina_XB7","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fd2556b-c154-4f95-8b2b-b57659afc70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca94de8-54d6-4c89-9f87-341865cdb39e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201222_Alpina_XB7","timestamp":"2020. december. 23. 04:29","title":"Főúri stílust kapott a BMW X7-es Alpina változata ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422d6e92-1dce-4bb6-bf4e-209c029ebf8e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Titkos telefonbeszélgetés a sokadik utolsó határidő – ezúttal szerda – előtt.","shortLead":"Titkos telefonbeszélgetés a sokadik utolsó határidő – ezúttal szerda – előtt.","id":"20201222_Nagy_engedmenyt_tettek_a_britek_a_Brexitvitaban_de_meg_mindig_kerdeses_lesze_megallapodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=422d6e92-1dce-4bb6-bf4e-209c029ebf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ce3759-2c32-4bcb-a61d-e0dba7973240","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201222_Nagy_engedmenyt_tettek_a_britek_a_Brexitvitaban_de_meg_mindig_kerdeses_lesze_megallapodas","timestamp":"2020. december. 22. 14:52","title":"Nagy engedményt tettek a britek a Brexit-vitában, de még mindig kérdéses, lesz-e megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]