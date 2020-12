Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8625a151-082e-46dc-9fed-611c94cd39f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Miso Robotics robotgépe egy jól beprogramozott konyhatündér: emberi rásegítés nélkül készíti a vegán hamburgert, és tucatnyi másik ételt. Nem adják olcsón, de állítólag megéri.","shortLead":"A Miso Robotics robotgépe egy jól beprogramozott konyhatündér: emberi rásegítés nélkül készíti a vegán hamburgert, és...","id":"20201223_konyhai_robot_miso_robotics_gyorsetterem_flippy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8625a151-082e-46dc-9fed-611c94cd39f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24fe2b08-df52-4de3-9036-d88b633ea177","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_konyhai_robot_miso_robotics_gyorsetterem_flippy","timestamp":"2020. december. 23. 12:03","title":"19 féle ételt tud készíteni az új konyhai robot, és ha kell, tanul is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d8bc7d9-8e79-4cc1-b00c-cb7b0524365e","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Van, aki már egy meggyes vagy áfonyás sört is túlzásnak tart, pedig az még semmi a sósmogyorós-karamelleshez vagy a diós-baracklekvároshoz képest. Egy komplett cukrászda desszertkínálata kijönne csak a magyar kézműves sörök ízeiből. Na jó, de vajon ihatóak is?","shortLead":"Van, aki már egy meggyes vagy áfonyás sört is túlzásnak tart, pedig az még semmi a sósmogyorós-karamelleshez vagy...","id":"20201222_karacsonyi_sorok_desszertsorok_sorteszt_sorkostolo_izesitett_kezmuves_sorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d8bc7d9-8e79-4cc1-b00c-cb7b0524365e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7119657-bdd9-4e53-9cd0-a4763363b369","keywords":null,"link":"/elet/20201222_karacsonyi_sorok_desszertsorok_sorteszt_sorkostolo_izesitett_kezmuves_sorok","timestamp":"2020. december. 22. 20:00","title":"Mézeskalács, zserbó, baklava, fenyőtű: megkóstoltuk a legelvetemültebb söröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28516992-22ae-4c4f-9bc2-2af127ad07f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hangyásztól a jegesmedvéig, a szurikátától az oroszlánig mindenki boldog karácsonyt kíván.","shortLead":"A hangyásztól a jegesmedvéig, a szurikátától az oroszlánig mindenki boldog karácsonyt kíván.","id":"20201223_fovarosi_allatkert_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28516992-22ae-4c4f-9bc2-2af127ad07f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1a8281-a397-4bfe-b253-0db2f5bb6f5e","keywords":null,"link":"/elet/20201223_fovarosi_allatkert_karacsony","timestamp":"2020. december. 23. 13:18","title":"Videó: Ledobta a karácsonyi cukiságbombát a fővárosi állatkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bamlanivimab egy infúziós antitest-terápia, amely a szakemberek szerint jelentősen csökkentheti a koronavírus-betegség szövődményeit. A szert Amerikában fejlesztették ki.","shortLead":"A bamlanivimab egy infúziós antitest-terápia, amely a szakemberek szerint jelentősen csökkentheti...","id":"20201223_antitest_terapia_infuzio_bamlanivimab_koronavirus_covid_19_betegek_kezelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f727bc-6b4f-4863-bfe1-d0d4e01ef5d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_antitest_terapia_infuzio_bamlanivimab_koronavirus_covid_19_betegek_kezelese","timestamp":"2020. december. 23. 11:33","title":"Európában elsőként Magyarországon próbálnak ki egy Amerikában már engedélyezett Covid-terápiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Története során először készített személyre szabott éves összefoglalót a TikTok, de a magyar felhasználók egyelőre nem érik el az újdonságot.","shortLead":"Története során először készített személyre szabott éves összefoglalót a TikTok, de a magyar felhasználók egyelőre nem...","id":"20201222_tiktok_video_osszefoglalo_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3ccbbc-1965-44d3-aa1a-d283b10ab1b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_tiktok_video_osszefoglalo_2020","timestamp":"2020. december. 22. 16:03","title":"Összefoglaló videóval lepi meg felhasználóit a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Havazásra csak elvétve kell számítani, a nyugati megyékben havas eső sem kizárt.","shortLead":"Havazásra csak elvétve kell számítani, a nyugati megyékben havas eső sem kizárt.","id":"20201224_lehules_fagy_hetvege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5adbe59-28e5-4612-acd4-08c3ca429182","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_lehules_fagy_hetvege","timestamp":"2020. december. 24. 15:52","title":"A hétvégén jön a lehűlés, vasárnap mínusz 10 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2350046-a046-4c95-9de1-750cf45e090c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főváros is tiltakozik az önkormányzatok ellehetetlenítése miatt.","shortLead":"A főváros is tiltakozik az önkormányzatok ellehetetlenítése miatt.","id":"20201223_Igy_kapcsoltak_le_a_diszkivilagitast_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2350046-a046-4c95-9de1-750cf45e090c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2979dda7-0474-4125-8a5a-3187715cd0a5","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_Igy_kapcsoltak_le_a_diszkivilagitast_Budapesten","timestamp":"2020. december. 23. 19:56","title":"Így kapcsolták le a díszkivilágítást Budapesten – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcdd788-c214-4efe-badf-0e8026a8c05d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Európa leghíresebb tűzhányója napok óta mozgolódik, de a földrengést nem ez okozta.","shortLead":"Európa leghíresebb tűzhányója napok óta mozgolódik, de a földrengést nem ez okozta.","id":"20201223_etna_szicilia_vulkankitores","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdcdd788-c214-4efe-badf-0e8026a8c05d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed21698a-c3ba-4023-b9cd-346f334a260d","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_etna_szicilia_vulkankitores","timestamp":"2020. december. 23. 05:15","title":"Erős földrengés volt Szicíliában, az Etnából láva folyik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]