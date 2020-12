Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72bf3561-afe8-4020-b287-14a66ab0450e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi webszolgáltatást használva gyorsan, egyszerűen, néhány lépésben készíthet személyre szabott videós karácsonyi üdvözletet, amit azután bárkinek elküldhet.","shortLead":"Az alábbi webszolgáltatást használva gyorsan, egyszerűen, néhány lépésben készíthet személyre szabott videós karácsonyi...","id":"20201222_hippo_video_szemelyre_szabott_karacsonyi_udvozlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72bf3561-afe8-4020-b287-14a66ab0450e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb526d6-2e59-47dd-90ed-1199f5d3eb31","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_hippo_video_szemelyre_szabott_karacsonyi_udvozlet","timestamp":"2020. december. 24. 12:03","title":"Még nem késő: küldjön videós karácsonyi üdvözletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Jair Bolsonaro nagyon büszke a katonai múltjára.","shortLead":"Jair Bolsonaro nagyon büszke a katonai múltjára.","id":"20201225_ejtoernyo_brazil_elnok_jair_bolsonaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d5ed2e-9a08-4abd-80d5-71505faa7c05","keywords":null,"link":"/elet/20201225_ejtoernyo_brazil_elnok_jair_bolsonaro","timestamp":"2020. december. 25. 08:03","title":"A brazil elnök minisztereivel együtt készül ejtőernyős ugrásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0436af-0c92-430e-aff7-299fef676472","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglódul a gyártók fantáziája, ha arról van szó, hogyan lehetne a méretek megtartása mellett növelni az okostelefonok kijelzőjét. A Samsung is csatlakozott azokhoz, akik a rugalmasan nyújtható megjelenítőkben látják a jövőt.","shortLead":"Meglódul a gyártók fantáziája, ha arról van szó, hogyan lehetne a méretek megtartása mellett növelni az okostelefonok...","id":"20201224_samsung_galaxy_z_roll_nyujthato_telefon_koncepcio_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c0436af-0c92-430e-aff7-299fef676472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3401b0c-9ada-4f91-be4f-38c2859d843c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201224_samsung_galaxy_z_roll_nyujthato_telefon_koncepcio_video","timestamp":"2020. december. 24. 18:03","title":"Videó: ilyen lehet majd a Samsung nyújtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8615600-b83d-4412-a0c4-f9e0c83634c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 26 éves rendőrön életmentő műtétet hajtottak végre.","shortLead":"A 26 éves rendőrön életmentő műtétet hajtottak végre.","id":"20201224_rendorseg_keseles_ujpest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8615600-b83d-4412-a0c4-f9e0c83634c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e322bfd-fa76-4b15-aca0-01a1ae7e5d27","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_rendorseg_keseles_ujpest","timestamp":"2020. december. 24. 20:28","title":"Rendőrség: Stabil a megkéselt járőr állapota, de még nincs túl a nehezén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7c46f3-528d-47e7-bfd9-8ae0dc41e535","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy a valószínűsége, hogy az innovációban mindig is jeleskedő – csak azt mobilpiaci sikerre átfordítani nemigen tudó – LG dobhatja piacra az első csúsztatható kijelzős telefont. Van, aki már néhány specifikációját is tudni véli.","shortLead":"Nagy a valószínűsége, hogy az innovációban mindig is jeleskedő – csak azt mobilpiaci sikerre átfordítani nemigen tudó –...","id":"20201224_lg_rollable_kihuzhato_kijelzos_telefon_specifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a7c46f3-528d-47e7-bfd9-8ae0dc41e535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5eccd87-e830-4f6a-9abc-5fcaaaffea09","keywords":null,"link":"/tudomany/20201224_lg_rollable_kihuzhato_kijelzos_telefon_specifikacio","timestamp":"2020. december. 24. 14:03","title":"Egyedülálló telefont adhat ki az LG, csúsztatható kijelzője lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f3e597-0e0a-4f83-ac21-460330a2fbcc","c_author":"HVG360","category":"kultura","description":"A Cukrász dinasztiák egy rendhagyó dokumentumfilm a magyar cukrászat múltjáról és jelenéről. Online először a hvg360-on látható. ","shortLead":"A Cukrász dinasztiák egy rendhagyó dokumentumfilm a magyar cukrászat múltjáról és jelenéről. Online először a hvg360-on...","id":"20201224_Cukrasz_dinasztiak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1f3e597-0e0a-4f83-ac21-460330a2fbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3580f44e-be46-4bf2-a3bd-12f182aa5a5d","keywords":null,"link":"/kultura/20201224_Cukrasz_dinasztiak","timestamp":"2020. december. 24. 08:50","title":"Magyar családok, akik kultúrát csinálnak a cukrászatból – édes doku karácsonyra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e336e645-4cfd-41c3-a1d1-c724203517d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családokért felelős miniszter szerint sokan dolgoznának szívesen egy csapatban Orbán Viktorral. ","shortLead":"A családokért felelős miniszter szerint sokan dolgoznának szívesen egy csapatban Orbán Viktorral. ","id":"20201224_Novak_Katalin_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e336e645-4cfd-41c3-a1d1-c724203517d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"502280a2-0537-4afd-bb44-c8fc6c28dfb6","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_Novak_Katalin_interju","timestamp":"2020. december. 24. 11:34","title":"Novák Katalin: Egy valóban kereszténydemokrata közösség nem önmagáért a hatalomért küzd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egykori katona többször is hangoztatta, nem szabadna olyan rendőrökkel szemben nyomozni, akik szolgálatteljesítés közben ölnek meg gyanúsítottakat.","shortLead":"Az egykori katona többször is hangoztatta, nem szabadna olyan rendőrökkel szemben nyomozni, akik szolgálatteljesítés...","id":"20201225_Bolsonaro_elnoki_kegyelem_brazilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e71900e-62b3-41be-b24b-1b70d13f5cce","keywords":null,"link":"/vilag/20201225_Bolsonaro_elnoki_kegyelem_brazilia","timestamp":"2020. december. 25. 14:21","title":"Bolsonaro ismét elítélt rendőröket és katonákat részesített kegyelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]