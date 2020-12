Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Több mint ezeregyszáz titkos információgyűjtést – például telefonlehallgatást, titkos házkutatást – engedélyezett idén Varga Judit a hazai titkosszolgálatok kérésére, de a hvg.hu által kikért közérdekű adatok elemzéséből kiderül, hogy a tavaszi karantén alatt kevesebb lehetett a miniszteri engedélyhez kötött művelet. Feltehetőleg ekkor a titkosszolgálatok és a célszemélyek is visszahúzódtak. Aztán júliustól visszaállt a rend és a második fél év már hasonló aktivitást mutat, mint a tavalyi azonos időszak. ","shortLead":"Több mint ezeregyszáz titkos információgyűjtést – például telefonlehallgatást, titkos házkutatást – engedélyezett idén...","id":"20201228_Kevesbe_voltak_aktivak_a_titkosszolgalatok_a_karanten_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671a9e8f-c194-4b4f-92da-e9cdaa1cf6bb","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_Kevesbe_voltak_aktivak_a_titkosszolgalatok_a_karanten_alatt","timestamp":"2020. december. 28. 07:15","title":"Kevésbé voltak aktívak a titkosszolgálatok a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8615600-b83d-4412-a0c4-f9e0c83634c3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elhagyhatja az intenzív osztályt az a rendőr, akire késsel támadott egy férfi csütörtökön Újpesten.","shortLead":"Elhagyhatja az intenzív osztályt az a rendőr, akire késsel támadott egy férfi csütörtökön Újpesten.","id":"20201226_Jobban_van_az_Ujpesten_megkeselt_rendor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8615600-b83d-4412-a0c4-f9e0c83634c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0b05c1-4f43-4823-8eb4-cf732ee6a132","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_Jobban_van_az_Ujpesten_megkeselt_rendor","timestamp":"2020. december. 26. 18:08","title":"Jobban van az Újpesten megkéselt rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8e4891-72b9-4571-9c73-439f3e73bc20","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Lehallgatások, beszervezések, bomlasztások. Számtalan eszközük van a titkosszolgálatoknak céljaik elérésére, de korántsem olyan világ ez, mint ahogyan a filmek sugallják.","shortLead":"Lehallgatások, beszervezések, bomlasztások. Számtalan eszközük van a titkosszolgálatoknak céljaik elérésére, de...","id":"202051__titkosszolgalatok__legendak_es_valosag__beepulok__figyeloallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e8e4891-72b9-4571-9c73-439f3e73bc20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a03fcb4-c08c-468f-a035-0fde56f57ae8","keywords":null,"link":"/360/202051__titkosszolgalatok__legendak_es_valosag__beepulok__figyeloallas","timestamp":"2020. december. 28. 07:00","title":"Kerülik a túlzott rizikót a magyar titkosszolgálatok, de a \"boldogtalanítás\" még belefér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422d6e92-1dce-4bb6-bf4e-209c029ebf8e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A nagy európai vállalatok nem bíznak bizonyos országok, így a jogállamot leépítő Magyarország és Lengyelország bíróságaiban, miután a Brexittel együtt megszűnik a lehetőségük, hogy választott döntőbíróságon rendezzék vitáikat az érintett országok kormányaival.","shortLead":"A nagy európai vállalatok nem bíznak bizonyos országok, így a jogállamot leépítő Magyarország és Lengyelország...","id":"20201227_brexit_eu_politico_lapszemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=422d6e92-1dce-4bb6-bf4e-209c029ebf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21b6652-00f9-481f-9091-a624dbb1f357","keywords":null,"link":"/360/20201227_brexit_eu_politico_lapszemle","timestamp":"2020. december. 27. 10:30","title":"A Brexit-paradoxon: a britek kilépnek, az uniós cégek belépnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"14 millió amerikai munkanélküliségi segélye csökken azt követően, hogy Donald Trump nem volt hajlandó aláírni a Covid–19-járvány gazdasági hatásait csökkenteni hivatott legújabb törvényt. Az elnöki „nem” másik következménye az lehet, hogy a finanszírozás hiánya miatt a kormányszervek harmadának le kell állnia. \r

","shortLead":"14 millió amerikai munkanélküliségi segélye csökken azt követően, hogy Donald Trump nem volt hajlandó aláírni...","id":"20201226_Trump_bosszuja__nem_irta_ala_a_Covidsegelyrol_szolo_torvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e94eda7-c582-4837-ad14-9353f98a6de9","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Trump_bosszuja__nem_irta_ala_a_Covidsegelyrol_szolo_torvenyt","timestamp":"2020. december. 26. 17:23","title":"Trump bosszúja – nem írta alá a Covid-segélyről szóló törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70c1804-74b6-4384-be97-64088c3acb09","c_author":"Balla István - Czeglédi Fanni - Csatlós Hanna - Németh Róbert","category":"elet","description":"Az idei zűrzavaros, bizonytalansággal és félelemmel teli évvel járó különös érzések a zenében is megjelentek: az érintés szépsége, a vágy és az élet ünnepe, a rockzene energiája most mind-mind olyan dolgok, amelyekre talán soha nem volt még ekkora szükségünk. A koronavírus – ha meg is nehezítette a munkát – szerencsére nem szabott gátat a vadonatúj lemezek megjelenésének. Ajánlunk is belőlük tízet, olyanokat, amelyeket rajongással hallgattunk idén, és amelyekre azt mondjuk: szerintünk ezek 2020 legjobb külföldi albumai. Szubjektív listánk következik. ","shortLead":"Az idei zűrzavaros, bizonytalansággal és félelemmel teli évvel járó különös érzések a zenében is megjelentek...","id":"20201226_2020_legjobb_kulfoldi_lemezei_album_zene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b70c1804-74b6-4384-be97-64088c3acb09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f5fa92-c8a1-4d61-b231-55ad3a3cf120","keywords":null,"link":"/elet/20201226_2020_legjobb_kulfoldi_lemezei_album_zene","timestamp":"2020. december. 26. 19:15","title":"A hamis prófétákat máshol kell keresnünk – ezek voltak 2020 legjobb külföldi lemezei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20678ea7-f84e-46f2-b883-56ed1f706123","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A valós idejű taktikai játéksorozathoz, a Commandoshoz hasonló élményt nyújt a Partisans 1941 – csak sokkal modernebb köntösben. Hab a tortán, hogy magyar felirattal rendelkezik, az árát pedig kifejezetten barátira faragta a kiadó.","shortLead":"A valós idejű taktikai játéksorozathoz, a Commandoshoz hasonló élményt nyújt a Partisans 1941 – csak sokkal modernebb...","id":"20201227_partisans_1941_kritika_teszt_velemeny_valos_ideju_strategiai_taktikai_jatek_pc_commandos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20678ea7-f84e-46f2-b883-56ed1f706123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c33276c-5a6a-4c55-9ad8-0299462aee0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201227_partisans_1941_kritika_teszt_velemeny_valos_ideju_strategiai_taktikai_jatek_pc_commandos","timestamp":"2020. december. 27. 19:15","title":"Mond valamit az, hogy Commandos? Akkor ezt a játékot ne hagyja ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74886d4-5ae6-4b74-8bb1-29235066f594","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mutatványhoz 200 kilométert repült a pilóta.","shortLead":"A mutatványhoz 200 kilométert repült a pilóta.","id":"20201228_fecskendo_repulesi_utvonal_unio_eu_oltokampany_vakcina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b74886d4-5ae6-4b74-8bb1-29235066f594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5699d86d-21cd-4e19-9fc1-1cfd22cfcc38","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_fecskendo_repulesi_utvonal_unio_eu_oltokampany_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 09:03","title":"Fecskendőt “rajzolt” az égre egy német pilóta, ezzel állított emléket az EU-ban kezdődő oltókampánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]