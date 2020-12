Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8188ff3-f30b-4ff8-bde8-8c5885f8d134","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Rendőri vezetők látogatták meg a kórházban az őrmestert.","shortLead":"Rendőri vezetők látogatták meg a kórházban az őrmestert.","id":"20201227_megkeselt_rendor_korhaz_latogatas_rendori_vezetok_uzenet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8188ff3-f30b-4ff8-bde8-8c5885f8d134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c61c503-0d4d-491f-be0a-ededa2467a0f","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_megkeselt_rendor_korhaz_latogatas_rendori_vezetok_uzenet","timestamp":"2020. december. 27. 18:33","title":"Sokat javult az Újpesten megkéselt rendőr állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a9fcf8-1461-4f44-bd55-ffbbcf319b52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte öt helyen zajlik az egészségügyi dolgozók oltása, de az oltópontok számát hamarosan 25-re növelik.","shortLead":"Országszerte öt helyen zajlik az egészségügyi dolgozók oltása, de az oltópontok számát hamarosan 25-re növelik.","id":"20201228_koronavirus_jarvany_fertozes_operativ_torzs_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43a9fcf8-1461-4f44-bd55-ffbbcf319b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bebaa2-fcb4-40bf-80c9-cfab7af25b96","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_koronavirus_jarvany_fertozes_operativ_torzs_vakcina","timestamp":"2020. december. 28. 12:24","title":"Operatív törzs: 1094 egészségügyi dolgozót oltottak már be ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8250f5b-c91c-49f5-90d6-4f533ff7ed78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201227_kfconsole_samsung_surround_display_vodafone_hd_csatornak_koronavirus_terapia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8250f5b-c91c-49f5-90d6-4f533ff7ed78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6bc329-0eee-4415-9371-9eea746d8cb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201227_kfconsole_samsung_surround_display_vodafone_hd_csatornak_koronavirus_terapia","timestamp":"2020. december. 27. 12:03","title":"Ez történt: A KFC bejelentette, hogy kiad egy játékkonzolt, ami a csirkét is melegen tartja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c9cc11-b1a3-40c8-b469-6fd7dd04dcf8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De mivel a felrobbantott lakókocsiból szóló felvétel jó előre figyelmeztetett, hogy evakuálni kell a környéket, továbbra is kérdés, ki vagy mi lehetett a célpont.","shortLead":"De mivel a felrobbantott lakókocsiból szóló felvétel jó előre figyelmeztetett, hogy evakuálni kell a környéket...","id":"20201227_Ongyilkos_elkoveto_allhat_a_nashvillei_robbantas_mogott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11c9cc11-b1a3-40c8-b469-6fd7dd04dcf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ace786-9f5a-4e39-8e74-3d3b7153026d","keywords":null,"link":"/vilag/20201227_Ongyilkos_elkoveto_allhat_a_nashvillei_robbantas_mogott","timestamp":"2020. december. 27. 14:18","title":"Öngyilkos elkövető állhat a nashville-i robbantás mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az új vírusvariáns már Japánban is terjed. Miközben az ország a koronavírus harmadik hullámával küzd.","shortLead":"Az új vírusvariáns már Japánban is terjed. A Bosch Sensortec újdonságával ilyen eszközök készíthetők majd.","shortLead":"Ha mesterséges intelligenciával kombinálnak egy fitneszkövetőt, akkor az megtanítható, hogy felismerje...","id":"20201226_bosch_sensortec_chip_aktivitaskoveto_fitneszkarkoto_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c2174f6-5360-49e3-ae61-52856d2f4aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621d737c-a823-4e26-b3a7-4bfe6c0c90c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201226_bosch_sensortec_chip_aktivitaskoveto_fitneszkarkoto_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. december. 26. 18:03","title":"Csodákat tehet egy új chip a fitneszkarkötőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Kreml jelentette be, hogy az év legvégére tervezett, szokásos találkozót idén meg sem tartják.","shortLead":"A Kreml jelentette be, hogy az év legvégére tervezett, szokásos találkozót idén meg sem tartják.","id":"20201227_Indoklas_nelkul_lefujtak_Putyin_ev_vegi_talalkozojat_az_uzleti_vezetokkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89395ee-0415-403e-999a-a62290979310","keywords":null,"link":"/vilag/20201227_Indoklas_nelkul_lefujtak_Putyin_ev_vegi_talalkozojat_az_uzleti_vezetokkel","timestamp":"2020. december. 27. 13:06","title":"Indoklás nélkül lefújták Putyin év végi találkozóját az üzleti vezetőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e5bfb1-5d5f-4a1b-b29e-277d9726d065","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Közel 900 üresen álló praxis van Magyarországon, ezért a könnyítés.","shortLead":"Közel 900 üresen álló praxis van Magyarországon, ezért a könnyítés.","id":"20201228_haziorvos_praxis_szakvizsga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7e5bfb1-5d5f-4a1b-b29e-277d9726d065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da51c1b-152a-49aa-9f69-898eea9d960e","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_haziorvos_praxis_szakvizsga","timestamp":"2020. december. 28. 06:10","title":"Jövő januártól háziorvostani szakvizsga nélkül is betölthető lesz a praxis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]