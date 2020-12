Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e49ef8e0-5557-4bcb-92dd-790511affb42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár korábban azt mondta a Xiaomi, hogy ők nem veszik ki a töltőt az újonnan érkező telefon dobozából, úgy tűnik, a Xiaomi Mi 11-hez már nem csomagolnak ilyet.","shortLead":"Bár korábban azt mondta a Xiaomi, hogy ők nem veszik ki a töltőt az újonnan érkező telefon dobozából, úgy tűnik...","id":"20201228_xiaomi_tolto_telefon_xiaomi_mi_11","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e49ef8e0-5557-4bcb-92dd-790511affb42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41dd0bb-5d25-446b-94c5-e23276785dbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_xiaomi_tolto_telefon_xiaomi_mi_11","timestamp":"2020. december. 28. 14:03","title":"A Xiaomi is kihagyja a töltőt az új telefonja dobozából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80e7ca6-da05-4afa-8572-c35674ac8b28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Petrinjából károkról számoltak be, a rengés erőssége 5,2-es volt. Pécsen is lehetett érezni a földrengést.","shortLead":"Petrinjából károkról számoltak be, a rengés erőssége 5,2-es volt. Pécsen is lehetett érezni a földrengést.","id":"20201228_foldrenges_horvatorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d80e7ca6-da05-4afa-8572-c35674ac8b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf08ed12-345a-4747-930a-0800353feefe","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_foldrenges_horvatorszag","timestamp":"2020. december. 28. 07:35","title":"Erős földrengés rázta meg Horvátországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ez történt az idén. Év végi mérleg, kronologikus sorrendben, alább a júliustól szeptember végéig tartó időszakot idézzük fel.","shortLead":"Ez történt az idén. Év végi mérleg, kronologikus sorrendben, alább a júliustól szeptember végéig tartó időszakot...","id":"202051_julius_1_a_potyautastorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34a324c-eb81-4f98-b5c3-29132a834b36","keywords":null,"link":"/360/202051_julius_1_a_potyautastorveny","timestamp":"2020. december. 28. 13:30","title":"A potyautastörvénytől a potyautas oligarchákig – 2020 Magyarország, 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2094656-75e2-4ee5-998c-e5ae17d4a737","c_author":"MTA","category":"itthon","description":"Hetvennégy közútfejlesztést kezdenek el tervezni. Újabb négy sávos út készül Erdély felé, új hidak épülnek, új folyosó épül az M1 és az M7 között.","shortLead":"Hetvennégy közútfejlesztést kezdenek el tervezni. Újabb négy sávos út készül Erdély felé, új hidak épülnek, új folyosó...","id":"20201227_82_milliardbol_fejleszt_kozutakat_a_kormany_az_M2es_az_orszaghatarig_fog_tartani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2094656-75e2-4ee5-998c-e5ae17d4a737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c37699-3788-46ac-a384-83555f5144ec","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_82_milliardbol_fejleszt_kozutakat_a_kormany_az_M2es_az_orszaghatarig_fog_tartani","timestamp":"2020. december. 27. 10:38","title":"82 milliárdból fejleszt közutakat a kormány, az M2-es az országhatárig fog tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8188ff3-f30b-4ff8-bde8-8c5885f8d134","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Rendőri vezetők látogatták meg a kórházban az őrmestert.","shortLead":"Rendőri vezetők látogatták meg a kórházban az őrmestert.","id":"20201227_megkeselt_rendor_korhaz_latogatas_rendori_vezetok_uzenet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8188ff3-f30b-4ff8-bde8-8c5885f8d134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c61c503-0d4d-491f-be0a-ededa2467a0f","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_megkeselt_rendor_korhaz_latogatas_rendori_vezetok_uzenet","timestamp":"2020. december. 27. 18:33","title":"Sokat javult az Újpesten megkéselt rendőr állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c9cc11-b1a3-40c8-b469-6fd7dd04dcf8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De mivel a felrobbantott lakókocsiból szóló felvétel jó előre figyelmeztetett, hogy evakuálni kell a környéket, továbbra is kérdés, ki vagy mi lehetett a célpont.","shortLead":"De mivel a felrobbantott lakókocsiból szóló felvétel jó előre figyelmeztetett, hogy evakuálni kell a környéket...","id":"20201227_Ongyilkos_elkoveto_allhat_a_nashvillei_robbantas_mogott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11c9cc11-b1a3-40c8-b469-6fd7dd04dcf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ace786-9f5a-4e39-8e74-3d3b7153026d","keywords":null,"link":"/vilag/20201227_Ongyilkos_elkoveto_allhat_a_nashvillei_robbantas_mogott","timestamp":"2020. december. 27. 14:18","title":"Öngyilkos elkövető állhat a nashville-i robbantás mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74886d4-5ae6-4b74-8bb1-29235066f594","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mutatványhoz 200 kilométert repült a pilóta.","shortLead":"A mutatványhoz 200 kilométert repült a pilóta.","id":"20201228_fecskendo_repulesi_utvonal_unio_eu_oltokampany_vakcina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b74886d4-5ae6-4b74-8bb1-29235066f594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5699d86d-21cd-4e19-9fc1-1cfd22cfcc38","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_fecskendo_repulesi_utvonal_unio_eu_oltokampany_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 09:03","title":"Fecskendőt “rajzolt” az égre egy német pilóta, ezzel állított emléket az EU-ban kezdődő oltókampánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20678ea7-f84e-46f2-b883-56ed1f706123","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A valós idejű taktikai játéksorozathoz, a Commandoshoz hasonló élményt nyújt a Partisans 1941 – csak sokkal modernebb köntösben. Hab a tortán, hogy magyar felirattal rendelkezik, az árát pedig kifejezetten barátira faragta a kiadó.","shortLead":"A valós idejű taktikai játéksorozathoz, a Commandoshoz hasonló élményt nyújt a Partisans 1941 – csak sokkal modernebb...","id":"20201227_partisans_1941_kritika_teszt_velemeny_valos_ideju_strategiai_taktikai_jatek_pc_commandos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20678ea7-f84e-46f2-b883-56ed1f706123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c33276c-5a6a-4c55-9ad8-0299462aee0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201227_partisans_1941_kritika_teszt_velemeny_valos_ideju_strategiai_taktikai_jatek_pc_commandos","timestamp":"2020. december. 27. 19:15","title":"Mond valamit az, hogy Commandos? Akkor ezt a játékot ne hagyja ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]