[{"available":true,"c_guid":"028fb2ec-e7b4-4163-943f-471a0f39177f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkezdődött az inflációkövetés miatt megemelt árú 2021-es matricák előértékesítése.","shortLead":"Megkezdődött az inflációkövetés miatt megemelt árú 2021-es matricák előértékesítése.","id":"20201207_matol_kaphatok_a_dragabb_jovo_evi_autopalyamatricak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=028fb2ec-e7b4-4163-943f-471a0f39177f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd835215-7fe7-4a99-8219-10b5bc78e01e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201207_matol_kaphatok_a_dragabb_jovo_evi_autopalyamatricak","timestamp":"2020. december. 07. 07:59","title":"Mától kaphatók a megdrágult jövő évi autópálya-matricák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d3b2c3-0698-4954-8c19-c99bcddabdde","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ezekben a napokban derül ki, elégségesek-e a karácsonyi ünnep „megmentésére” hozott korlátozó intézkedések. Az már most egyértelmű, hogy az idén egészen más az adventi időszak és a karácsony, mint ahogyan azt megszokhattuk.","shortLead":"Ezekben a napokban derül ki, elégségesek-e a karácsonyi ünnep „megmentésére” hozott korlátozó intézkedések. Az már most...","id":"202049__a_karacsony_es_a_virus__advent_es_felkeszules__kesesben__mi_marad_azunnepbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3d3b2c3-0698-4954-8c19-c99bcddabdde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49770418-1258-4fbe-ab05-da58beaaa4d3","keywords":null,"link":"/360/202049__a_karacsony_es_a_virus__advent_es_felkeszules__kesesben__mi_marad_azunnepbol","timestamp":"2020. december. 06. 16:00","title":"Már az is ajándék, ha valami kicsi megmarad a karácsonyi ünnepből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Publicus Intézet reprezentatív felmérése szerint a megkérdezett magyaroknak nagyon csekély a bizalma az orosz és kínai fejlesztésű koronavírus-vakcinák iránt. Előbbi oltóanyagból Magyarország több millió adagot kötött le.","shortLead":"A Publicus Intézet reprezentatív felmérése szerint a megkérdezett magyaroknak nagyon csekély a bizalma az orosz és...","id":"20201207_orosz_kinai_vakcina_koronavirus_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29235ed2-af04-4cd8-83c1-876259493e71","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_orosz_kinai_vakcina_koronavirus_kutatas","timestamp":"2020. december. 07. 09:33","title":"A magyarok kétharmada nem kér a Covid-vakcinákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt napokban rekordot döntött a halálozás, a vasárnapi adat kicsivel jobb.","shortLead":"Az elmúlt napokban rekordot döntött a halálozás, a vasárnapi adat kicsivel jobb.","id":"20201206_6697_uj_beteget_talaltak_162_ember_elhunyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3035ac5e-23c4-47a9-a0f9-87432e78564c","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_6697_uj_beteget_talaltak_162_ember_elhunyt","timestamp":"2020. december. 06. 09:04","title":"6697 új fertőzöttet találtak, 162 ember elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint fennáll a veszélye, hogy a férfi megszökik és újabb hasonló bűncselekményeket követ el.","shortLead":"A bíróság szerint fennáll a veszélye, hogy a férfi megszökik és újabb hasonló bűncselekményeket követ el.","id":"20201207_Molesztalas_szentesi_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784438f8-3d6e-44ce-9792-2c9f3b58243b","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Molesztalas_szentesi_ferfi","timestamp":"2020. december. 07. 10:40","title":"A 6 és a 7 éves unokahúgát is szexuálisan molesztálta egy szentesi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon egy speciális megoldással adna hozzá egy rejtett jelet a tartalmaihoz, hogy ha azt valaki ellopja, azonnal vissza lehessen követni, hogy ki volt.","shortLead":"Az Amazon egy speciális megoldással adna hozzá egy rejtett jelet a tartalmaihoz, hogy ha azt valaki ellopja, azonnal...","id":"20201207_amazon_streaming_kalozkodas_szabadalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779ee9ab-c1e5-41f1-814b-a941495dba38","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_amazon_streaming_kalozkodas_szabadalom","timestamp":"2020. december. 07. 08:03","title":"Egy új módszerrel bemérnék, ki torrentezik, ki lopja a filmeket és sorozatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4592fdc9-1adb-4338-b96c-cbe55d6df2e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzetben állt ki a kiskereskedelem több magyar szereplője Lázár János ötlete mellett, hogy a multik helyett őket hozzák helyzetbe.","shortLead":"A Magyar Nemzetben állt ki a kiskereskedelem több magyar szereplője Lázár János ötlete mellett, hogy a multik helyett...","id":"20201207_boltok_vasarlas_multik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4592fdc9-1adb-4338-b96c-cbe55d6df2e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7159990-eea6-4843-9d61-6715c16b9dba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_boltok_vasarlas_multik","timestamp":"2020. december. 07. 08:06","title":"Magyar boltosok álltak ki az ötlet mellett, hogy a kormány kiszorítsa mellőlük a multikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Twitter egy új kihívást indított, amiben arra kérik a felhasználókat, jellemezzék egy szóval az idei évet. Mutatjuk a legjobbakat.","shortLead":"A Twitter egy új kihívást indított, amiben arra kérik a felhasználókat, jellemezzék egy szóval az idei évet. Mutatjuk...","id":"20201206_Mi_lenne_az_az_egy_szo_amivel_leirna_2020at","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc97a452-bcbe-4eeb-a96c-2005fc306a72","keywords":null,"link":"/kkv/20201206_Mi_lenne_az_az_egy_szo_amivel_leirna_2020at","timestamp":"2020. december. 06. 11:38","title":"Mi lenne az az egy szó, amivel leírná 2020-at?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]