[{"available":true,"c_guid":"25723cd2-60b8-4271-aaad-f1cb4676f8d1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"64 nappal az amerikai elnökválasztás után ki lehet hirdetni: Joe Biden úgy kormányozhat legalább két éven át, a következő félidős választásig, hogy a Demokrata Pártnak többsége van a Képviselőházban és a Szenátusban is. Utolsóként Georgia döntött a két szenátoráról, nagy meglepetésre két demokratát választottak meg.","shortLead":"64 nappal az amerikai elnökválasztás után ki lehet hirdetni: Joe Biden úgy kormányozhat legalább két éven át...","id":"20210106_usa_szenatus_georgia_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25723cd2-60b8-4271-aaad-f1cb4676f8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563df1c3-efbc-4d71-b4b1-2a8c25c79c4b","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_usa_szenatus_georgia_valasztas","timestamp":"2021. január. 06. 22:35","title":"Eldőlt: a demokratáké lesz a többség az USA törvényhozásában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"475dc26f-fad4-4cd9-828f-db325e58990c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vannak, akik elhiszik és terjesztik, hogy apró chip kerül a koronavírus ellen beoltottak szervezetébe. Erről egy “bizonyíték” is kering a neten, terjesztői azt állítják, hogy a chip kapcsolási rajza. Valójában egy gitárpedálé.","shortLead":"Vannak, akik elhiszik és terjesztik, hogy apró chip kerül a koronavírus ellen beoltottak szervezetébe. Erről...","id":"20210106_covid_koronavirus_vakcina_elektromos_gitar_pedal_aramkori_rajz_5g_chip_konteo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=475dc26f-fad4-4cd9-828f-db325e58990c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"615887d9-e48f-49d6-8f0d-24420a15dfc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_covid_koronavirus_vakcina_elektromos_gitar_pedal_aramkori_rajz_5g_chip_konteo","timestamp":"2021. január. 06. 08:03","title":"Chip a vakcinákban? Kiderült, hogy valójában egy gitárpedál kapcsolási rajza kering a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfa3c6e-bec1-4914-aaa8-543b0df4f1f5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A műszerek 5,3-as erősségű földmozgást mértek szerda este a horvátországi Petrinja közelében.","shortLead":"A műszerek 5,3-as erősségű földmozgást mértek szerda este a horvátországi Petrinja közelében.","id":"20210106_horvatorszag_foldrenges_petrinja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccfa3c6e-bec1-4914-aaa8-543b0df4f1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f008d610-aba6-43e6-8f87-91dab1bf6084","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_horvatorszag_foldrenges_petrinja","timestamp":"2021. január. 06. 18:45","title":"Megint rengett a föld a horvátoknál, ez is érezhető volt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Omar Atiq úgy érezte, elég nehézséget okoz a járvány az embereknek, nem akarta, hogy még a fizetés miatt is aggódjanak.

","shortLead":"Omar Atiq úgy érezte, elég nehézséget okoz a járvány az embereknek, nem akarta, hogy még a fizetés miatt is aggódjanak.

","id":"20210105_daganatos_betegek_tartozas_onkologus_arkansas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd912e42-b802-4fc8-bed7-6dfbf998559e","keywords":null,"link":"/elet/20210105_daganatos_betegek_tartozas_onkologus_arkansas","timestamp":"2021. január. 05. 16:51","title":"Rákos betegeinek 650 ezer dolláros tartozását engedte el egy amerikai onkológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f144303-0bbe-48a2-bc09-d10f9a1490db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még nem mutatták be a Galaxy S21 Ultrát, amelyik először kaphat a családban S Pen támogatást, azonban már szinte minden kiderült e telefonról. Legutóbb pedig a hozzá megvásárolható digitális toll részletei is kiszivárogtak, és állítólag picit másra számíthatunk, mint amilyen eddig volt a gyártó Note-sorozatához adott toll.","shortLead":"Még nem mutatták be a Galaxy S21 Ultrát, amelyik először kaphat a családban S Pen támogatást, azonban már szinte minden...","id":"20210105_samsung_galaxy_s21_ultra_s_pen_erintoceruza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f144303-0bbe-48a2-bc09-d10f9a1490db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce5ce3a-84af-4bb9-be47-87874c32a274","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_samsung_galaxy_s21_ultra_s_pen_erintoceruza","timestamp":"2021. január. 06. 07:03","title":"Mit tud majd a ceruza, amit a Galaxy S21 Ultra mellé adhat a Samsung?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiszivárgott egy új, még fejlesztés alatt álló Outlook alkalmazás, amit a Windows 10-be tenne bele a Microsoft. A cég végső terve, hogy egységesítse a különböző platformokra elérhető levelezőjét.","shortLead":"Kiszivárgott egy új, még fejlesztés alatt álló Outlook alkalmazás, amit a Windows 10-be tenne bele a Microsoft. A cég...","id":"20210105_microsoft_windows_10_alkalmazas_outlook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff5e70e-b2d3-43cb-9dd5-917ff2d1dad8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_microsoft_windows_10_alkalmazas_outlook","timestamp":"2021. január. 05. 14:03","title":"Újfajta Outlookot készít a Microsoft, lecserél vele két alkalmazást a Windows 10-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b1444f-168a-4912-aba4-9825cf994dd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baranyi Krisztina, a kerület polgármestere szerint a rasszizmus és a rendőri brutalitás ellen Magyarországon is küzdeni kell.","shortLead":"Baranyi Krisztina, a kerület polgármestere szerint a rasszizmus és a rendőri brutalitás ellen Magyarországon is küzdeni...","id":"20210105_Black_Lives_Matter_Baranyi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56b1444f-168a-4912-aba4-9825cf994dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198df590-b37f-408e-bff7-3973352a2ccc","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_Black_Lives_Matter_Baranyi","timestamp":"2021. január. 05. 16:41","title":"Megfenyegették a ferencvárosi Black Lives Matter-szobor alkotóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0fa5de1-895e-4a12-b777-2d9766978a52","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ezernél is több embert eltűntként tartanak nyilván a hatóságok.","shortLead":"Ezernél is több embert eltűntként tartanak nyilván a hatóságok.","id":"20210105_Hegyi_Karabah_harcok_Ormenyorszag_Azerbajdzsan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0fa5de1-895e-4a12-b777-2d9766978a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec5cbf6-c53f-4187-8eb4-f6ae0dbd30fb","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_Hegyi_Karabah_harcok_Ormenyorszag_Azerbajdzsan","timestamp":"2021. január. 05. 15:30","title":"Hegyi-Karabah: Már több mint ezer holttest került elő a harcok után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]