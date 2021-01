Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Villámgyors választ vártak a rendelőktől, hogy alkalmasak-e oltóhelynek.","shortLead":"Villámgyors választ vártak a rendelőktől, hogy alkalmasak-e oltóhelynek.","id":"20210107_haziorvosi_rendelo_oltopont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260fc63f-e156-480f-a94c-2a7dd4191c9f","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_haziorvosi_rendelo_oltopont","timestamp":"2021. január. 07. 20:43","title":"Ötezer háziorvosi rendelőt jelöltek ki oltópontként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1617a8-7d39-4686-8794-21f2ed2b8d37","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az eddigi 200 millió helyett 400 millió dózis BioNTech-Pfizer koronavírus-vakcinát rendel a huszonhét tagállam, de az opciós lehetőséget is megnövelték 100-ról 200 millióra – közölte péntek reggel az Európai Bizottság elnöke.","shortLead":"Az eddigi 200 millió helyett 400 millió dózis BioNTech-Pfizer koronavírus-vakcinát rendel a huszonhét tagállam, de...","id":"20210108_Tovabbi_200_millio_dozis_BioNTechPfizer_vakcinat_rendel_Europa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed1617a8-7d39-4686-8794-21f2ed2b8d37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fecff84-386e-43be-8ca7-d46de3fe96ff","keywords":null,"link":"/eurologus/20210108_Tovabbi_200_millio_dozis_BioNTechPfizer_vakcinat_rendel_Europa","timestamp":"2021. január. 08. 11:05","title":"További 300 millió dózis BioNTech-Pfizer vakcinát rendel Európa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7dc9813-4bbd-46ff-b952-372a4a02d963","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennyi ment volna ugyanis a kerületbe tervezett Lelki Egészségközpont támogatására.","shortLead":"Ennyi ment volna ugyanis a kerületbe tervezett Lelki Egészségközpont támogatására.","id":"20210106_orban_viktor_xv_kerulet_pszichiatriai_ellatas_lelki_egeszsegkozpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7dc9813-4bbd-46ff-b952-372a4a02d963&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c88f5e-936d-42a4-b8e2-08aeacd393e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210106_orban_viktor_xv_kerulet_pszichiatriai_ellatas_lelki_egeszsegkozpont","timestamp":"2021. január. 06. 21:36","title":"Orbán elvette a XV. kerülettől azt a 430 milliót, amit pszichiátriai ellátásra költöttek volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fiatal egy ismerősére támadt rá. 