[{"available":true,"c_guid":"e3d1ebed-5d39-4c45-9bb3-19f04c916c48","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Iced Earth frontembere nem csak a színpadról szidja a demokratákat.



","shortLead":"Az Iced Earth frontembere nem csak a színpadról szidja a demokratákat.



","id":"20210107_Metalzenesz_is_ott_volt_a_Capitoliumba_betoro_tuntetok_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3d1ebed-5d39-4c45-9bb3-19f04c916c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af543234-b9a9-4dcb-bc72-90f504648b43","keywords":null,"link":"/kultura/20210107_Metalzenesz_is_ott_volt_a_Capitoliumba_betoro_tuntetok_kozott","timestamp":"2021. január. 07. 09:16","title":"Metálzenész is volt a Capitoliumba betörő tüntetők között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3361b53e-8837-4808-bef0-e75634812980","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még folyik az egyeztetés az Egészségügyi Világszervezettel annak a szakértőkből álló csoportnak a beutazásáról, amely a koronavírus-járvány eredetét kutatná – közölte szerdán a kínai külügyminisztérium.","shortLead":"Még folyik az egyeztetés az Egészségügyi Világszervezettel annak a szakértőkből álló csoportnak a beutazásáról, amely...","id":"20210106_who_kina_kutatocsoport_koronavirus_vuhan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3361b53e-8837-4808-bef0-e75634812980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565e106e-1d43-4cc6-8c90-3307a3e3a486","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_who_kina_kutatocsoport_koronavirus_vuhan","timestamp":"2021. január. 06. 14:17","title":"Semmitmondó magyarázatot adott Peking arra, miért nem engedik be a WHO kutatócsoportját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután kiderült, a Facebook Messenger milyen sok adatot gyűjt a felhasználókról, Elon Musk arra biztatta a követőit, hogy használják a Signal nevű alkalmazást. A felhívás eredményesebb lett a vártnál.","shortLead":"Miután kiderült, a Facebook Messenger milyen sok adatot gyűjt a felhasználókról, Elon Musk arra biztatta a követőit...","id":"20210108_signal_uzenetkuldo_elon_musk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a10ffb-1c52-4968-a13d-36f9a0d61582","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_signal_uzenetkuldo_elon_musk","timestamp":"2021. január. 08. 11:33","title":"Két szót írt ki Twitterre Elon Musk, megbénult tőle Edward Snowden kedvenc üzenetküldője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a75481-008b-459a-bc12-980368f06f06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok kicsi sokra megy alapon akár érzékelhetően is megnövekszik a fogyasztás, ha egyszerre sok extra funkciót használunk tartósan a kocsinkban.","shortLead":"Sok kicsi sokra megy alapon akár érzékelhetően is megnövekszik a fogyasztás, ha egyszerre sok extra funkciót használunk...","id":"20210108_mennyivel_noveli_az_auto_fogyasztasat_a_radio_vagy_a_kormanyfutes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4a75481-008b-459a-bc12-980368f06f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d780214-89c1-47b4-bade-7667734dd15c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210108_mennyivel_noveli_az_auto_fogyasztasat_a_radio_vagy_a_kormanyfutes","timestamp":"2021. január. 08. 06:41","title":"Mennyivel növeli az autó fogyasztását a rádió vagy a kormányfűtés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"480750aa-8750-4116-b16a-958d77e4108e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két történész-régész a Mandinerre írt cikket az animációs filmről, amelyben jelezték szakmai fenntartásaikat. ","shortLead":"A két történész-régész a Mandinerre írt cikket az animációs filmről, amelyben jelezték szakmai fenntartásaikat. ","id":"20210107_pozsonyi_csata_magyarsagkutato_regeszek_kritika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=480750aa-8750-4116-b16a-958d77e4108e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5af1958-3b86-4cc1-ba14-092d018470b3","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_pozsonyi_csata_magyarsagkutato_regeszek_kritika","timestamp":"2021. január. 07. 17:37","title":"Már nem dolgoznak a régészek a Magyarságkutatónál, miután kritizálták a pozsonyi csata filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d19be0c-f5ed-4e64-ad71-3a44d639f928","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Online több mint 630, levélben csaknem 400 ezren jelentkeztek.","shortLead":"Online több mint 630, levélben csaknem 400 ezren jelentkeztek.","id":"20210106_domotor_csaba_koronavirus_vakcina_regisztracio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d19be0c-f5ed-4e64-ad71-3a44d639f928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1946caf0-e88f-46a5-93a8-b7b3ac8a50e8","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_domotor_csaba_koronavirus_vakcina_regisztracio","timestamp":"2021. január. 06. 14:34","title":"Már több mint egymillióan regisztráltak a koronavírus elleni vakcináért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7245ef2b-3036-4370-acef-beee8aa88bdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felturbózza a tálca funkcióját a Microsoft: betesznek egy új ablakot, ahol az időjárásról és a legfontosabb hírekről tájékozódhat a felhasználó.","shortLead":"Felturbózza a tálca funkcióját a Microsoft: betesznek egy új ablakot, ahol az időjárásról és a legfontosabb hírekről...","id":"20210107_windows_10_talca_frissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7245ef2b-3036-4370-acef-beee8aa88bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b87559-957e-48b2-b37a-d0692ab94c61","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_windows_10_talca_frissites","timestamp":"2021. január. 07. 10:51","title":"Új ablak kerül a Windows 10-be, sok új információhoz juthat vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25723cd2-60b8-4271-aaad-f1cb4676f8d1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"64 nappal az amerikai elnökválasztás után ki lehet hirdetni: Joe Biden úgy kormányozhat legalább két éven át, a következő félidős választásig, hogy a Demokrata Pártnak többsége van a Képviselőházban és a Szenátusban is. Utolsóként Georgia döntött a két szenátoráról, nagy meglepetésre két demokratát választottak meg.","shortLead":"64 nappal az amerikai elnökválasztás után ki lehet hirdetni: Joe Biden úgy kormányozhat legalább két éven át...","id":"20210106_usa_szenatus_georgia_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25723cd2-60b8-4271-aaad-f1cb4676f8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563df1c3-efbc-4d71-b4b1-2a8c25c79c4b","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_usa_szenatus_georgia_valasztas","timestamp":"2021. január. 06. 22:35","title":"Eldőlt: a demokratáké lesz a többség az USA törvényhozásában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]