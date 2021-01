Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Villámgyors választ vártak a rendelőktől, hogy alkalmasak-e oltóhelynek.","shortLead":"Villámgyors választ vártak a rendelőktől, hogy alkalmasak-e oltóhelynek.","id":"20210107_haziorvosi_rendelo_oltopont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260fc63f-e156-480f-a94c-2a7dd4191c9f","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_haziorvosi_rendelo_oltopont","timestamp":"2021. január. 07. 20:43","title":"Ötezer háziorvosi rendelőt jelöltek ki oltópontként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a7d480-82e5-4e02-a632-28dab46297de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök fegyveres felkelést szított országa ellen a képviselőház elnöke szerint.","shortLead":"Az amerikai elnök fegyveres felkelést szított országa ellen a képviselőház elnöke szerint.","id":"20210107_pelosi_impeachment_trump_felkeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71a7d480-82e5-4e02-a632-28dab46297de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f550737-7a03-468d-beff-8e5e872f94fb","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_pelosi_impeachment_trump_felkeles","timestamp":"2021. január. 07. 21:49","title":"Pelosi: Újabb impeachment jöhet, ha nem váltják le Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c839cff2-43fe-440e-bfe0-f44fa5426bb1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szigetországban azért tiltották be a Covid-áldozatok temetését, mert felmerült, hogy a holttestből a talajvízbe kerülhet a vírus.","shortLead":"A szigetországban azért tiltották be a Covid-áldozatok temetését, mert felmerült, hogy a holttestből a talajvízbe...","id":"20210108_sri_lanka_koronavirus_holttest_muszlimok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c839cff2-43fe-440e-bfe0-f44fa5426bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d84b946-1e9d-45a6-b2ad-0b721931e37b","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_sri_lanka_koronavirus_holttest_muszlimok","timestamp":"2021. január. 08. 21:55","title":"Srí Lankán kötelező elégetni a koronavírusos halottakat, tiltakozás indult miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ddbe551-6a05-4343-817a-b061157e05c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alacsony tömeg és a nagy teljesítmény kombinációja izgalmas vezetési élménnyel kecsegtet. ","shortLead":"Az alacsony tömeg és a nagy teljesítmény kombinációja izgalmas vezetési élménnyel kecsegtet. ","id":"20210108_picasso_neven_olasz_motorral_tamad_az_uj_svajci_szupersportkocsi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ddbe551-6a05-4343-817a-b061157e05c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f56cbe-e39c-458d-b602-6bc90060f268","keywords":null,"link":"/cegauto/20210108_picasso_neven_olasz_motorral_tamad_az_uj_svajci_szupersportkocsi","timestamp":"2021. január. 08. 09:21","title":"Picasso néven, olasz motorral támad az új svájci szupersportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d46734b1-7fa1-413c-8eff-45e05dc23912","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egy nap alatt koronavírus-fertőzés miatt kórházba kerültek száma is magasabb volt szerdán, mint valaha.","shortLead":"Az egy nap alatt koronavírus-fertőzés miatt kórházba kerültek száma is magasabb volt szerdán, mint valaha.","id":"20210108_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d46734b1-7fa1-413c-8eff-45e05dc23912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98bbb0e-efe6-4b9c-920d-0ee39bd447a4","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_egyesult_allamok","timestamp":"2021. január. 08. 06:15","title":"Soha nem jelentettek még ennyi új fertőzöttet és elhunytat az Egyesült Államokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23b3e51-93d3-43c5-aa23-baf99c0a4cd4","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Twitterről véglegesen kitiltott Donald Trump dühös cselhez folyamodott, kétszer is. De a vállalat azonnal közbeavatkozott, kétszer is. Az elnök azt ígéri, hamarosan nagy bejelentést tesz majd.","shortLead":"A Twitterről véglegesen kitiltott Donald Trump dühös cselhez folyamodott, kétszer is. De a vállalat azonnal...","id":"20210109_donald_trump_twitter_felfuggesztes_potus_teamtrump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b23b3e51-93d3-43c5-aa23-baf99c0a4cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1297e7-89bd-4942-8e15-71cb4c0a126c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210109_donald_trump_twitter_felfuggesztes_potus_teamtrump","timestamp":"2021. január. 09. 04:10","title":"Trump nagy bejelentést ígér, közben dühödten keresi az internetes kiskaput","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ecb614-bab2-4db8-ae12-d056bdda3041","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két szirénázó rendőrautó ütközött össze 2018-ban, az egyik utasa pedig bele is halt a balesetbe.","shortLead":"Két szirénázó rendőrautó ütközött össze 2018-ban, az egyik utasa pedig bele is halt a balesetbe.","id":"20210108_rendorautok_utkoztek_halalos_baleset_elsofoku_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65ecb614-bab2-4db8-ae12-d056bdda3041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23fa52d-5a71-48e8-bdd3-8a900af5bfa2","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_rendorautok_utkoztek_halalos_baleset_elsofoku_itelet","timestamp":"2021. január. 08. 18:16","title":"Elítélték az újpesti rendőrautó-baleset miatt megvádolt törzsőrmestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21a9665-f598-42be-b4bb-0771f18be287","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Szegedi Tudományegyetem is elismerte, zajlanak tárgyalások a fenntartóváltásról. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szerint az egyetemek alapítványi fenntartásban jobban működnek. ","shortLead":"A Szegedi Tudományegyetem is elismerte, zajlanak tárgyalások a fenntartóváltásról. Az Innovációs és Technológiai...","id":"20210108_Modellvaltas_a_videki_egyetemeken_Egyeztetes_van_de_a_szinfalak_mogott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f21a9665-f598-42be-b4bb-0771f18be287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9148ffd6-e8ff-4c6f-b221-f3f118deeb12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210108_Modellvaltas_a_videki_egyetemeken_Egyeztetes_van_de_a_szinfalak_mogott","timestamp":"2021. január. 08. 19:10","title":"Modellváltás a vidéki egyetemeken: Egyeztetnek a színfalak mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]