Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Megtört a magyar ipar lendülete, de valószínűleg így sem ez fogja igazán visszahúzni a gazdaság teljesítményét.","shortLead":"Megtört a magyar ipar lendülete, de valószínűleg így sem ez fogja igazán visszahúzni a gazdaság teljesítményét.","id":"20210108_ipar_termeles_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2762ff0-1b6c-491b-af21-fe3e000be5ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210108_ipar_termeles_ksh","timestamp":"2021. január. 08. 10:17","title":"Gyengült a magyar ipar, de még a válság előtti szint fölött maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8825788-d952-42f0-992b-340af474ffbe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komoly problémát jelent az idősotthonok számára, hogy nem adnak két nap felkészülést az oltásra – állítja Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes. Sok bentlakó ugyanis nem dönthet önállóan arról, kéri-e az oltást, mert szükséges a gyámjuk engedélye.","shortLead":"Komoly problémát jelent az idősotthonok számára, hogy nem adnak két nap felkészülést az oltásra – állítja Gy. Németh...","id":"20210108_fovaros_idosotthon_oltas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8825788-d952-42f0-992b-340af474ffbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5008df6d-ac94-4c3c-b5d1-295b1dd7c7b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_fovaros_idosotthon_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 08. 15:16","title":"Hét fővárosi idősotthonban oltanak a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0954ff2-bd10-4498-bb10-3befe0926c70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem hagyja magát sarokba szorítani a Huawei: az amerikai embargó ellenére is rengeteg pénzt fektet kutatásba, fejlesztésbe. Állítólag 3 nm-es technológiával készülő lapkán is dolgozik, bár még kérdéses, mikor láthat napvilágot egy ilyen áramkör.","shortLead":"Nem hagyja magát sarokba szorítani a Huawei: az amerikai embargó ellenére is rengeteg pénzt fektet kutatásba...","id":"20210108_huawei_kirin9010_3nm_lapkakeszlet_tsmc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0954ff2-bd10-4498-bb10-3befe0926c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972ecf66-2bb4-419d-95f2-68155720aff8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_huawei_kirin9010_3nm_lapkakeszlet_tsmc","timestamp":"2021. január. 08. 10:03","title":"Erősebb és hatékonyabb: jön a Huawei 3 nm-es technológiával készülő lapkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d590df98-6c81-410f-a7fd-2946da79a55b","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Közleményt adott ki a Debreceni Egyetem az alapítványi működésről szóló sajtóhírekre reagálva.","shortLead":"Közleményt adott ki a Debreceni Egyetem az alapítványi működésről szóló sajtóhírekre reagálva.","id":"20210108_Debreceni_Egyetem_A_fenntartovaltast_a_kari_vezetok_javaslatara_vizsgaljak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d590df98-6c81-410f-a7fd-2946da79a55b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6191f330-14af-417c-a2f4-a51ae47b8a56","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_Debreceni_Egyetem_A_fenntartovaltast_a_kari_vezetok_javaslatara_vizsgaljak","timestamp":"2021. január. 08. 10:38","title":"Debreceni Egyetem: A fenntartóváltást a kari vezetők javaslatára vizsgálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vállalkozóként dolgozó fogorvosok kimaradtak a béremelésből, így sokan csak alig 250 ezer forint körüli fizetést tudnak kigazdálkodni. ","shortLead":"A vállalkozóként dolgozó fogorvosok kimaradtak a béremelésből, így sokan csak alig 250 ezer forint körüli fizetést...","id":"20210108_kasler_miklos_orvosberek_beremeles_orvosok_fogorvosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5966647a-8d55-4442-8ed5-99388e55fdb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210108_kasler_miklos_orvosberek_beremeles_orvosok_fogorvosok","timestamp":"2021. január. 08. 18:19","title":"Kásler \"diadalvideója\" alatt kérdezik a fogorvosok, hogy ők mikor számíthatnak béremelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733d5fd2-5cce-458e-929f-656ea66e4a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft az első Xbox felfuttatásához különféle cégeket igyekezett meggyőzni és felvásárolni, a tervnek pedig része volt a Nintendo megszerzése is. A két fél találkozója több mint kínosra sikerült.","shortLead":"A Microsoft az első Xbox felfuttatásához különféle cégeket igyekezett meggyőzni és felvásárolni, a tervnek pedig része...","id":"20210108_xbox_microsoft_nintendo_felvasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=733d5fd2-5cce-458e-929f-656ea66e4a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0dc6fa-7719-4152-aff9-847d72190852","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_xbox_microsoft_nintendo_felvasarlas","timestamp":"2021. január. 08. 12:03","title":"A Microsoft egyszer fel akarta vásárolni a Nintendót, de olyan gyenge ajánlattal, hogy hangosan kinevették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86cc72f2-1e95-40b6-abbe-44d1bdd3ab5d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A közúti forgalom eközben csak 5–6 százalékkal lehetett alacsonyabb tavaly, mint egy évvel korábban. ","shortLead":"A közúti forgalom eközben csak 5–6 százalékkal lehetett alacsonyabb tavaly, mint egy évvel korábban. ","id":"20210108_150_emberrel_kevesebben_haltak_meg_tavaly_kozlekedesi_balesetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86cc72f2-1e95-40b6-abbe-44d1bdd3ab5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c612b1c-8fe2-4bfa-8d0c-e9b1e6f977a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210108_150_emberrel_kevesebben_haltak_meg_tavaly_kozlekedesi_balesetben","timestamp":"2021. január. 08. 08:04","title":"64 éve nem haltak meg olyan kevesen közlekedési balesetben, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea512d3-da8d-4c9b-953a-e4dee2469561","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Ha egy időre elmenekülnénk egy olyan életbe, amely színesebb és szagosabb a valóságnál, Matthew McConaughey széles mosollyal és egy kacsintással felkínálja a lehetőséget a Zöldlámpa című memoárjában. Az Oscar-díjas színész sokszor motivációs trénereket is megszégyenítő következtetéssekkel tekint vissza a spirituális és a szakmai útkeresésére, és egyáltalán nem oszlatja el a feltételezést, hogy ő bizony az élet császára – aki még a nedves álmokat is valóra váltja.","shortLead":"Ha egy időre elmenekülnénk egy olyan életbe, amely színesebb és szagosabb a valóságnál, Matthew McConaughey széles...","id":"20210108_Megis_mihez_kezdjunk_Matthew_McConaughey_almaival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cea512d3-da8d-4c9b-953a-e4dee2469561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09909cf5-12ed-4422-84fd-3a7b15e6ff0f","keywords":null,"link":"/elet/20210108_Megis_mihez_kezdjunk_Matthew_McConaughey_almaival","timestamp":"2021. január. 08. 20:00","title":"Az élet császára, avagy mégis mihez kezdjünk Matthew McConaughey fura álmaival?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]