[{"available":true,"c_guid":"0c2ece9d-e045-4eda-bf4b-bb819a8ab88d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor most nem a válságot akarja kezelni, hanem az oligarchákat menteni – állítja a 2020-as gazdaságpolitikáról írt könyvében Mellár Tamás. Szerinte a bűnbeesés már a járvány előtti években megtörtént: amikor a GDP növekedett, a kormány túlfűtötte a gazdaságot, márpedig egy ilyen helyzet után nincs elég lehetőség arra, hogy jelentős támogatásokat adjanak.","shortLead":"Orbán Viktor most nem a válságot akarja kezelni, hanem az oligarchákat menteni – állítja a 2020-as gazdaságpolitikáról...","id":"20210109_Mellar_valsagkezeles_konyv_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c2ece9d-e045-4eda-bf4b-bb819a8ab88d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5983f1f-ff75-4f5c-bef0-f022096e128f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210109_Mellar_valsagkezeles_konyv_jarvany","timestamp":"2021. január. 09. 11:00","title":"Mellár: A westernhős Orbánnak már alig maradt lőszer a fegyverében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe4de06-6856-4f9b-9e70-ef2b7784bfc0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Áprilisban két hétre állítják majd fel a IX. kerületben Szalay Péter szobrászművész Black Lives Matter szobrát, amely még el sem készült, de vannak, akik már most a ledöntését tervezik. Megkérdeztük a képzőművészt, pontosan mi volt a célja a szoborral, és számít-e arra, hogy baja esik a művének.","shortLead":"Áprilisban két hétre állítják majd fel a IX. kerületben Szalay Péter szobrászművész Black Lives Matter szobrát, amely...","id":"20210108_Ferencvarosi_BLMszobor_Szalay_Peter_szobrasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fe4de06-6856-4f9b-9e70-ef2b7784bfc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f01e491e-f7a9-4359-a096-5e527ef78093","keywords":null,"link":"/kultura/20210108_Ferencvarosi_BLMszobor_Szalay_Peter_szobrasz","timestamp":"2021. január. 08. 17:45","title":"\"Örülnék neki, ha ledöntenék\" – állítja a ferencvárosi BLM-szobor alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63d03d0-6930-482d-a50b-77844fe17b17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videojátékosok körében népszerű Twitch majd csak a hatalom átadását követően engedi vissza Donald Trumpot. De lehet, hogy azután sem.","shortLead":"A videojátékosok körében népszerű Twitch majd csak a hatalom átadását követően engedi vissza Donald Trumpot. De lehet...","id":"20210108_capitolium_tuntetes_donald_trump_twitch_kitiltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a63d03d0-6930-482d-a50b-77844fe17b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbcce402-1d3e-4ba3-af06-3fec6f51dce4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_capitolium_tuntetes_donald_trump_twitch_kitiltas","timestamp":"2021. január. 08. 17:40","title":"A Capitoliumnál történt “sokkoló támadás” miatt a Twitch is kitiltotta Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6139e7-c4cc-4ab6-b233-b61db821b49f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az énekesmadarak fiókáit egy ideig a szüleik etetik és oltalmazzák. Számos esetben nő a még gyenge apróságok pusztulásának kockázata, amikor elhagyják a fészket. Ugyanakkor hosszabb maradás esetén nagyobb annak a rizikója, hogy egy fészekrabló kígyó vagy mosómedve az összes utódot elpusztítja. ","shortLead":"Az énekesmadarak fiókáit egy ideig a szüleik etetik és oltalmazzák. Számos esetben nő a még gyenge apróságok...","id":"202101_madarfiokak_tulelese_menni_vagy_maradni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec6139e7-c4cc-4ab6-b233-b61db821b49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61361693-03a9-452d-ae96-2e4ebe51565a","keywords":null,"link":"/360/202101_madarfiokak_tulelese_menni_vagy_maradni","timestamp":"2021. január. 08. 10:00","title":"A madárszülők azért űzik el hamar fiókáikat, hogy legalább egy túléljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8825788-d952-42f0-992b-340af474ffbe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti idősotthonok lakóinak és a dolgozóinak túlnyomó többsége kérte a koronavírus elleni oltást.","shortLead":"A budapesti idősotthonok lakóinak és a dolgozóinak túlnyomó többsége kérte a koronavírus elleni oltást.","id":"20210107_idosotthon_koronavirus_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8825788-d952-42f0-992b-340af474ffbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea57e56-0e3b-47d1-9583-de607b69ec01","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_idosotthon_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. január. 07. 18:45","title":"Négy idősotthonban már oltják a lakókat és a dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1617a8-7d39-4686-8794-21f2ed2b8d37","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az eddigi 200 millió helyett 400 millió dózis BioNTech-Pfizer koronavírus-vakcinát rendel a huszonhét tagállam, de az opciós lehetőséget is megnövelték 100-ról 200 millióra – közölte péntek reggel az Európai Bizottság elnöke.","shortLead":"Az eddigi 200 millió helyett 400 millió dózis BioNTech-Pfizer koronavírus-vakcinát rendel a huszonhét tagállam, de...","id":"20210108_Tovabbi_200_millio_dozis_BioNTechPfizer_vakcinat_rendel_Europa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed1617a8-7d39-4686-8794-21f2ed2b8d37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fecff84-386e-43be-8ca7-d46de3fe96ff","keywords":null,"link":"/eurologus/20210108_Tovabbi_200_millio_dozis_BioNTechPfizer_vakcinat_rendel_Europa","timestamp":"2021. január. 08. 11:05","title":"További 300 millió dózis BioNTech-Pfizer vakcinát rendel Európa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Még ebben a hónapban újabb oltónyag kaphatja meg az uniós gyógyszerügynökség ajánlását – derült ki az EMA tájékoztatóján. Az eddig engedélyezett oltások klinikai vizsgálata széles körű volt, de még mindig maradtak kérdések – ezek azonban nem érintik az oltások biztonságosságát.","shortLead":"Még ebben a hónapban újabb oltónyag kaphatja meg az uniós gyógyszerügynökség ajánlását – derült ki az EMA...","id":"20210108_Januar_vegen_erkezhet_a_harmadik_oltoanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c37acd-299e-4b04-838d-0eb07fc21a68","keywords":null,"link":"/eurologus/20210108_Januar_vegen_erkezhet_a_harmadik_oltoanyag","timestamp":"2021. január. 08. 16:48","title":"Január végén érkezhet a harmadik oltóanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"125bcb59-aaac-4944-a7f4-dedd62bba831","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden bizonnyal idén is rengeteg új jogszabállyal kell megismerkednünk, más kérdés, hogy hol teszik majd közzé azokat. Litkai Gergely segítségével felkészülhetünk, milyen új törvények várhatóak 2021-ben.","shortLead":"Minden bizonnyal idén is rengeteg új jogszabállyal kell megismerkednünk, más kérdés, hogy hol teszik majd közzé azokat...","id":"20210108_Duma_Aktual_Jogalkotasi_elorejelzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=125bcb59-aaac-4944-a7f4-dedd62bba831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1695ff0a-c38b-45ab-a409-f2b1571f646c","keywords":null,"link":"/360/20210108_Duma_Aktual_Jogalkotasi_elorejelzes","timestamp":"2021. január. 08. 16:30","title":"Duma Aktuál: A TikTokra költözik a Magyar Közlöny ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]