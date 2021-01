Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6875b97-b4f8-4ea2-8e34-9d1c0a16d7db","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy tizenegy, házilag készült pokolgéppel és kézifegyverekkel megpakolt teherautót is találtak az amerikai rendőrök, miután átkutatták a közeli utcákat a washingtoni Capitolium elleni szerdai támadás után.","shortLead":"Egy tizenegy, házilag készült pokolgéppel és kézifegyverekkel megpakolt teherautót is találtak az amerikai rendőrök...","id":"20210109_Pokolgepekkel_teli_teherautot_is_talaltak_a_Capitolium_kozeleben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6875b97-b4f8-4ea2-8e34-9d1c0a16d7db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"267b0f6e-b72a-4189-a5af-c19bb78707b4","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Pokolgepekkel_teli_teherautot_is_talaltak_a_Capitolium_kozeleben","timestamp":"2021. január. 09. 14:52","title":"Pokolgépekkel teli teherautót is találtak a Capitolium közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b137b8-0e6f-4d6b-8a2e-1d21a617be72","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A miniszterelnök nem sajnálja a pénzt a Vár 1945 előtti képének visszaállítására. Mindeközben diplomáciai célokra használva gálánsan osztogatja a nemzeti vagyont jelentő műkincseket, mint egy igazi király.\r

","shortLead":"A miniszterelnök nem sajnálja a pénzt a Vár 1945 előtti képének visszaállítására. Mindeközben diplomáciai célokra...","id":"202101__hauszmannterv__leveltarnak_torony__lengyeleknek_pancel__epul_avar_fogy_amukincs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33b137b8-0e6f-4d6b-8a2e-1d21a617be72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba2ac3b7-c882-43a8-9b94-2a1b73668bc7","keywords":null,"link":"/360/202101__hauszmannterv__leveltarnak_torony__lengyeleknek_pancel__epul_avar_fogy_amukincs","timestamp":"2021. január. 10. 16:30","title":"„Bicskéig” építi vissza a budai Várat Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff122b3-0a30-4203-859d-678a5175ed12","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az európai szociális pillért szeretné megerősíteni az új portugál elnökség, miközben a járvány, az oltási kampány, a helyreállítási csomag, az új költségvetés, az uniós külpolitika és a migráció határozza meg a mindennapokat.","shortLead":"Az európai szociális pillért szeretné megerősíteni az új portugál elnökség, miközben a járvány, az oltási kampány...","id":"20210109_Osszecsaphat_a_portugal_es_a_magyar_miniszterelnok_a_migracio_kapcsan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fff122b3-0a30-4203-859d-678a5175ed12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1071466-e59a-4009-9ccb-a467a677fe4d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210109_Osszecsaphat_a_portugal_es_a_magyar_miniszterelnok_a_migracio_kapcsan","timestamp":"2021. január. 09. 18:00","title":"Összecsaphat az uniós elnökséget vivő Portugália miniszterelnöke és Orbán a migráció és a jogállamiság kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e1eddd-0ef6-4f1e-9336-2a57ccf9f2c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Floridában őrizetbe vették azt a férfit, aki a szerdai washingtoni zavargások idején magával vitte a képviselőház demokrata párti elnöke, Nancy Pelosi által használt pulpitust.","shortLead":"Floridában őrizetbe vették azt a férfit, aki a szerdai washingtoni zavargások idején magával vitte a képviselőház...","id":"20210109_Rendorkezen_a_Pelosipulpitusat_elvivo_floridai_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88e1eddd-0ef6-4f1e-9336-2a57ccf9f2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75a58b3-7e6a-4b90-b453-cff9bb7addb7","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Rendorkezen_a_Pelosipulpitusat_elvivo_floridai_ferfi","timestamp":"2021. január. 09. 19:24","title":"Rendőrkézen a Pelosi pulpitusát elvivő floridai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A főorvos szerint egyetlen komolyabb mellékhatást sem tapasztaltak a koronavírus elleni vakcina beadása után.

","shortLead":"A főorvos szerint egyetlen komolyabb mellékhatást sem tapasztaltak a koronavírus elleni vakcina beadása után.

","id":"20210111_Szlavik_Janos_mellekhatas_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6251fd5a-a6ef-479f-a938-3b1c79517a16","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_Szlavik_Janos_mellekhatas_vakcina","timestamp":"2021. január. 11. 05:55","title":"Szlávik János: A harmadik hullámot csak a korlátozások tudják megakadályozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31946cd2-5160-4d96-b968-df8ca5f6cd69","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán ki fogja utasítani a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) ellenőreit abban az esetben, ha az Egyesült Államok február 21-ig nem oldja fel a Teheránnal szembeni pénzügyi és olajipari szankciókat - jelentette be szombaton Ahmad Amirabadi Farahani iráni parlamenti képviselő.","shortLead":"Irán ki fogja utasítani a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) ellenőreit abban az esetben, ha az Egyesült Államok...","id":"20210109_Iran_a_nemzetkozi_atomellenorok_kiutasitasaval_fenyegetozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31946cd2-5160-4d96-b968-df8ca5f6cd69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489e2b85-044f-4a33-a38d-d454ee878fa6","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Iran_a_nemzetkozi_atomellenorok_kiutasitasaval_fenyegetozik","timestamp":"2021. január. 09. 15:11","title":"Irán a nemzetközi atomellenőrök kiutasításával fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn helyenként kisüthet a nap, de kisebb havazás vagy havas eső is előfordulhat. A hét második felében megérkezik az igazi tél.","shortLead":"Hétfőn helyenként kisüthet a nap, de kisebb havazás vagy havas eső is előfordulhat. A hét második felében megérkezik...","id":"20210111_Idojaras_fagy_havazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100abbb0-dbbc-4b89-b075-09a7bd9fbb5b","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_Idojaras_fagy_havazas","timestamp":"2021. január. 11. 07:12","title":"Mínusz 20 fok is lehet a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök március óta leginkább aláírásokkal adott magáról hírt, interjút nem adott, és ha hosszabban is beszélt valahol, akkor is többnyire a környezetvédelem volt a téma.","shortLead":"A köztársasági elnök március óta leginkább aláírásokkal adott magáról hírt, interjút nem adott, és ha hosszabban is...","id":"20210109_ader_janos_masodik_hullam_koztarsasagi_elnok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99eecda2-92d5-4dec-b7da-7891437e40aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_ader_janos_masodik_hullam_koztarsasagi_elnok_koronavirus","timestamp":"2021. január. 09. 14:00","title":"Összeszedtük, mivel töltötte 2020-at Áder János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]