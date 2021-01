Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"826d7486-35db-422b-8c6e-61fb0c4b2a07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valószínűleg az utolsó kedvcsináló videót adta ki a Samsung a csütörtöki bemutató előtt, amikor is a Galaxy S21-széria telefonjairól rántja majd le a leplet.","shortLead":"Valószínűleg az utolsó kedvcsináló videót adta ki a Samsung a csütörtöki bemutató előtt, amikor is a Galaxy S21-széria...","id":"20210112_samsung_galaxy_s21_elozetes_bemutato_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=826d7486-35db-422b-8c6e-61fb0c4b2a07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516c0d91-f3e4-4fc6-98d5-5bebbcafd2bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_samsung_galaxy_s21_elozetes_bemutato_video","timestamp":"2021. január. 12. 14:03","title":"28 másodperces videót adott ki a Samsung, a Galaxy S21-et is megláthatjuk benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531277b0-bf92-4b54-a7a5-5452d5f608d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A SzabadaHang szerint a kormányközeli médiabirodalom hamis vádakkal támad azokra, akik kritizálni merik a hatalmat.","shortLead":"A SzabadaHang szerint a kormányközeli médiabirodalom hamis vádakkal támad azokra, akik kritizálni merik a hatalmat.","id":"20210112_peticio_szabad_a_hang_kreko_peter_kormanymedia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=531277b0-bf92-4b54-a7a5-5452d5f608d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143bb819-c11e-4caf-b453-a4cc52cb6f91","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_peticio_szabad_a_hang_kreko_peter_kormanymedia","timestamp":"2021. január. 12. 10:41","title":"Petíció indult a kormánymédia Krekó Péter elleni uszítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9eab63a-1c2d-4cf9-98e6-56aa2b719eca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány miatt már korábban is rebesgették, hogy változhat a Formula–1 versenynaptára. Mint kiderült, ez nem csak a szezonnyitót érinti.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt már korábban is rebesgették, hogy változhat a Formula–1 versenynaptára. Mint kiderült...","id":"20210112_forma1_versenynaptar_valtozas_ausztralia_bahrein","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9eab63a-1c2d-4cf9-98e6-56aa2b719eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ea164e-1457-4c58-98da-e201f3393a7e","keywords":null,"link":"/sport/20210112_forma1_versenynaptar_valtozas_ausztralia_bahrein","timestamp":"2021. január. 12. 10:31","title":"Bahreinben kezdődik az F1-es szezon, Imola visszatér a naptárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63260293-d5b8-4878-8b17-e85d7f4e1bd1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kitüntetést kaphat a rendőr, aki egyedül szállt szembe egy csapat dühös Trump-szimpatizánssal.","shortLead":"Kitüntetést kaphat a rendőr, aki egyedül szállt szembe egy csapat dühös Trump-szimpatizánssal.","id":"20210111_eugene_goodman_capitolium_rendor_zavargas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63260293-d5b8-4878-8b17-e85d7f4e1bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5f502c-3ad3-4502-8194-a5edf5ed4940","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_eugene_goodman_capitolium_rendor_zavargas","timestamp":"2021. január. 11. 23:10","title":"Hősként ünneplik a Capitolium rendőrségének egy tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6016aef-7f11-436b-a0aa-b7ac9b524531","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsapat a Naprendszer születésekor keletkezett meteorit darabját vizsgálta meg, hogy kiderüljön, lehetett-e rajta víz, amikor becsapódott a Földbe.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsapat a Naprendszer születésekor keletkezett meteorit darabját vizsgálta meg, hogy kiderüljön...","id":"20210111_viz_fold_naprendszer_aszteroida_szenes_kondrit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6016aef-7f11-436b-a0aa-b7ac9b524531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67329576-c509-4903-81a5-ee7a7b79f25f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_viz_fold_naprendszer_aszteroida_szenes_kondrit","timestamp":"2021. január. 11. 17:03","title":"A Naprendszer ősi meteoritjainak köszönhetjük, hogy víz van a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bf78436-4a77-42fb-82d3-5e2c8cb1790b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A biztonság az egyik legjellemzőbb terület, amelyen spórolni tudnak a gyártók, ha piacképes járműveket akarnak eladni szegényebb országokban. ","shortLead":"A biztonság az egyik legjellemzőbb terület, amelyen spórolni tudnak a gyártók, ha piacképes járműveket akarnak eladni...","id":"20210112_Hogyan_lehetnek_nulla_csillagos_torestesztu_uj_autok_az_utakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bf78436-4a77-42fb-82d3-5e2c8cb1790b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df0e367-4204-43b3-94f6-02eb0145e81d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210112_Hogyan_lehetnek_nulla_csillagos_torestesztu_uj_autok_az_utakon","timestamp":"2021. január. 12. 09:50","title":"Hogyan lehetnek nullacsillagos töréstesztű új autók az utakon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1882d16-79f3-4b12-98a8-b8dfa6fa0cf0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A múlt heti washingtoni zavargásokat részben ezen az alkalmazáson keresztül szervezték meg a demonstrálók.","shortLead":"A múlt heti washingtoni zavargásokat részben ezen az alkalmazáson keresztül szervezték meg a demonstrálók.","id":"20210112_parler_alkalmazas_lopas_hackerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1882d16-79f3-4b12-98a8-b8dfa6fa0cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a0cf340-636c-4de9-8c37-81702a44f2cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_parler_alkalmazas_lopas_hackerek","timestamp":"2021. január. 12. 16:50","title":"Hackerek loptak el 70 terabájtnyi adatot a Parler szervereiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04bf27c-3643-424d-802b-adfca676b2a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel húsz százalékot esett a piac, amely korántsem egyenlő mértékben viselte meg a szereplőket.","shortLead":"Közel húsz százalékot esett a piac, amely korántsem egyenlő mértékben viselte meg a szereplőket.","id":"20210111_Igy_kavarta_meg_a_Magyarorszagon_legnepszerubb_autok_listajat_a_tavalyi_ev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a04bf27c-3643-424d-802b-adfca676b2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0ea4db-f015-49a9-b775-44f0503b9aa3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_Igy_kavarta_meg_a_Magyarorszagon_legnepszerubb_autok_listajat_a_tavalyi_ev","timestamp":"2021. január. 11. 12:10","title":"Így kavarta meg nálunk 2020 a legnépszerűbb autók listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]