Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"421f2bfa-25f4-40ef-b50b-b0f6b770916c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Japán kutatók olyan hatékony módszert fejlesztettek ki, amellyel még a legképzettebb zongoristák – illetve a kezük precizitására támaszkodó más művészek és szakemberek – tudása is fejleszthető. ","shortLead":"Japán kutatók olyan hatékony módszert fejlesztettek ki, amellyel még a legképzettebb zongoristák – illetve a kezük...","id":"202101_zongoristakepzes_maskent_a_hatarok_feszegetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=421f2bfa-25f4-40ef-b50b-b0f6b770916c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0874431-61f8-449a-9cff-a54de7f0297f","keywords":null,"link":"/360/202101_zongoristakepzes_maskent_a_hatarok_feszegetese","timestamp":"2021. január. 12. 10:00","title":"Egy nyomatékos ötlettel még a legjobb sebészekből és zongoristákból is lehet még jobb ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A regisztráció során olyan adatokról is nyilatkozni lehet, hogy az illetőnek milyen betegségei vannak.","shortLead":"A regisztráció során olyan adatokról is nyilatkozni lehet, hogy az illetőnek milyen betegségei vannak.","id":"20210111_szerbia_oltas_vakcina_regisztracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aadf41cc-2b8f-4f0c-bae5-d2204d080c93","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_szerbia_oltas_vakcina_regisztracio","timestamp":"2021. január. 11. 13:09","title":"A szerbeknél jelezni lehet, ki melyik koronavírus-vakcinát szeretné választani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dokumentumok március 15-től érhetők el, de az szja bevallásának és befizetésének határideje egységesen, mindenki számára 2021. május 20.\r

","shortLead":"A dokumentumok március 15-től érhetők el, de az szja bevallásának és befizetésének határideje egységesen, mindenki...","id":"20210111_A_NAV_iden_is_minden_adozonak_elkesziti_az_adobevallast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a2e80f-73b2-4938-867e-b944324a303c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210111_A_NAV_iden_is_minden_adozonak_elkesziti_az_adobevallast","timestamp":"2021. január. 11. 13:51","title":"A NAV idén is minden adózónak elkészíti az adóbevallást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10abc0bd-6b36-444a-a24b-9ed83553639b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kínai cég annyira el akarta adni a sminklemosó kendőjét, hogy közben épp a célcsoportját sértette meg.","shortLead":"Egy kínai cég annyira el akarta adni a sminklemosó kendőjét, hogy közben épp a célcsoportját sértette meg.","id":"20210112_Mit_gondolhattak_a_nokrol_akik_ezt_a_kinai_reklamot_kitalaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10abc0bd-6b36-444a-a24b-9ed83553639b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8188b9e8-347b-4ac7-814c-2056a5552798","keywords":null,"link":"/elet/20210112_Mit_gondolhattak_a_nokrol_akik_ezt_a_kinai_reklamot_kitalaltak","timestamp":"2021. január. 12. 10:53","title":"Mit gondolhattak a nőkről, akik ezt a kínai reklámot kitalálták?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc858da2-749c-4cd3-899e-825048c56ae3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Seregnyi újdonsággal készült az idei, online rendezett CES-re a HP. A felhozatal legérdekesebbje egy hosszú üzemidőt ígérő laptop.","shortLead":"Seregnyi újdonsággal készült az idei, online rendezett CES-re a HP. A felhozatal legérdekesebbje egy hosszú üzemidőt...","id":"20210111_hp_envy_14_windows_laptop_ces_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc858da2-749c-4cd3-899e-825048c56ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe5fc2d-5e85-4437-bcdc-579d32f0ffaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_hp_envy_14_windows_laptop_ces_2021","timestamp":"2021. január. 11. 11:43","title":"A HP állítja: 16,5 óráig megy egy töltéssel az új, windowsos laptopjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3bffda-0b41-4fdc-9812-5504d20d1ecf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Jófogás tudomására jutott, hogy felhasználóitól adathalász kísérlettel megpróbálták kicsalni a bankkártyájuk adatait.","shortLead":"A Jófogás tudomására jutott, hogy felhasználóitól adathalász kísérlettel megpróbálták kicsalni a bankkártyájuk adatait.","id":"20210111_jofogasz_adathalasz_kiserlet_bankkartyaadatok_email","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c3bffda-0b41-4fdc-9812-5504d20d1ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dbbfa73-bd54-46c1-8aae-b3b8eab5f080","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_jofogasz_adathalasz_kiserlet_bankkartyaadatok_email","timestamp":"2021. január. 11. 06:45","title":"Figyelmeztetést adott ki a Jófogás: semmiképp ne nyissa meg, ha ilyen üzenetet kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6db13b-81dc-41c3-9cb3-76cfdfbc5779","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miután tavaly tavasszal botrányos körülmények között távozott a Vígszínházból, nem sok jelet adott magáról a ma születésnapos Eszenyi Enikő. Úgy tűnt, a zaklatási ügyei miatt vége a karrierjének, ám kiderült, új projektbe kezdett, igaz, messze a fővárostól.



","shortLead":"Miután tavaly tavasszal botrányos körülmények között távozott a Vígszínházból, nem sok jelet adott magáról a ma...","id":"20210111_A_ma_60_eves_Eszenyi_Eniko_uj_projekten_dolgozik_szulovarosaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db6db13b-81dc-41c3-9cb3-76cfdfbc5779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18ba12f-fbe2-404e-b0c5-4b2a7838d82e","keywords":null,"link":"/kultura/20210111_A_ma_60_eves_Eszenyi_Eniko_uj_projekten_dolgozik_szulovarosaban","timestamp":"2021. január. 11. 09:54","title":"A ma 60 éves Eszenyi Enikő új projekten dolgozik szülővárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94455577-84f0-4ea4-ae7e-45193e0052a4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kapacitása felét használja ki a malomipar.","shortLead":"Kapacitása felét használja ki a malomipar.","id":"20210111_10_szazalekkal_is_emelkedhet_a_liszt_ara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94455577-84f0-4ea4-ae7e-45193e0052a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f907e5c8-f0f9-411c-843c-88c20f2df2ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210111_10_szazalekkal_is_emelkedhet_a_liszt_ara","timestamp":"2021. január. 11. 06:55","title":"Újabb lisztáremelésre kényszerülnek a malmok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]