Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17546304-148a-439e-aeee-69b09dc00edd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A brit lap értesülései szerint az egyenes kieséses szakaszban kis létszámban, de engedélyeznék, hogy a szurkolók „idegenbe” is elutazhassanak.","shortLead":"A brit lap értesülései szerint az egyenes kieséses szakaszban kis létszámban, de engedélyeznék, hogy a szurkolók...","id":"20210129_Labdarugas_Europa_bajnoksag_csoportmerkozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17546304-148a-439e-aeee-69b09dc00edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9dadac2-ed36-404b-9903-e59cdc80b8a9","keywords":null,"link":"/sport/20210129_Labdarugas_Europa_bajnoksag_csoportmerkozes","timestamp":"2021. január. 29. 17:58","title":"The Times: Csak hazai nézők lehetnek a foci-Eb csoportmérkőzésein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45489bd9-b423-48c9-b9bd-5e79235b2f9b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A hiánygazdaságban hiánytalan ellátás, lakáskiutalások, luxusautók – a szovjet pártelit is nagyban dőzsölt. Vlagyimir Putyin viszont még nagyobban játszik: titokban, átmosott állami pénzen fekete-tengeri magán-minikirályságot építtetett magának.","shortLead":"A hiánygazdaságban hiánytalan ellátás, lakáskiutalások, luxusautók – a szovjet pártelit is nagyban dőzsölt. Vlagyimir...","id":"202104__szovjet_partfotitkarok_luxusa__elonyok__brezsnyev_autoi__meretre_szabtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45489bd9-b423-48c9-b9bd-5e79235b2f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8f7c82-38cb-4ee6-ac36-037a2e9f2102","keywords":null,"link":"/360/202104__szovjet_partfotitkarok_luxusa__elonyok__brezsnyev_autoi__meretre_szabtak","timestamp":"2021. január. 29. 17:00","title":"Putyin csak folytatja a szovjet hagyományt, amikor földi paradicsomot épít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8768e2-87ad-4a79-878d-c13aa3397230","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Talán nem volt még év, aminek a végét annyian várták volna szerte a világon, mint a 2020-asét, ez a sötét, fáradt és hideg január azonban nem hozott túl sok megkönnyebbülést magával. Újdonságot azért igen: beiktatták Joe Bident, debütált számos értékes film, a Színház-és Filmművészeti Egyetem modellváltása pedig megállíthatatlanul robog tovább. Ez volt az elmúlt hónap az Élet+Stílus és a Kult rovatban.","shortLead":"Talán nem volt még év, aminek a végét annyian várták volna szerte a világon, mint a 2020-asét, ez a sötét, fáradt és...","id":"20210130_Januar_EletStilus_Kultura_havi_osszefoglalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e8768e2-87ad-4a79-878d-c13aa3397230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17bdc2b-ed8b-4fce-8dfc-6e8cc8601690","keywords":null,"link":"/kultura/20210130_Januar_EletStilus_Kultura_havi_osszefoglalo","timestamp":"2021. január. 30. 20:00","title":"Trump uralma véget ért, de Keresztanyué és Doktor Balatoné még csak most kezdődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d6db19-2ee7-4014-bfd2-65b083d16ef5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy nő lába a peron és a szerelvény közé csúszott.","shortLead":"Egy nő lába a peron és a szerelvény közé csúszott.","id":"20210130_Kozetettek_a_videot_a_2es_metronal_beszorult_utas_menteserol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1d6db19-2ee7-4014-bfd2-65b083d16ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc38a64b-748e-458c-98f6-f7f40d4041b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210130_Kozetettek_a_videot_a_2es_metronal_beszorult_utas_menteserol","timestamp":"2021. január. 30. 07:44","title":"Közzétették a videót a 2-es metrónál beszorult utas mentéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39001a87-f065-4f6d-9fd0-0f645a5be8e2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Hárommillióan lennének erre jogosultak, de csak tizedrészük vállalná az áttelepülést - legalábbis Boris Johnson brit miniszterelnök így nyilatkozott.

","shortLead":"Hárommillióan lennének erre jogosultak, de csak tizedrészük vállalná az áttelepülést - legalábbis Boris Johnson brit...","id":"20210130_300_ezer_hongkongi_koltozhet_NagyBritanniaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39001a87-f065-4f6d-9fd0-0f645a5be8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2934aed9-15af-46f5-ac0f-a07fe5fbf48e","keywords":null,"link":"/vilag/20210130_300_ezer_hongkongi_koltozhet_NagyBritanniaba","timestamp":"2021. január. 30. 10:05","title":"300 ezer hongkongi költözhet Nagy-Britanniába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd43b06-5a6e-43ed-a5eb-4198c4502576","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Egyetemistaként ismerte meg a nála kilenc évvel idősebb, fiatalon megözvegyült Joe Bident a jelenlegi felesége, Jill. A fiatal pár a nászútját Budapesten és a Balatonon tartotta.","shortLead":"Egyetemistaként ismerte meg a nála kilenc évvel idősebb, fiatalon megözvegyült Joe Bident a jelenlegi felesége, Jill...","id":"202104_jill_biden_tanarno_afeher_hazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edd43b06-5a6e-43ed-a5eb-4198c4502576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf52b0b-802d-4e8d-88e0-846c19dbfb60","keywords":null,"link":"/360/202104_jill_biden_tanarno_afeher_hazban","timestamp":"2021. január. 30. 16:00","title":"Romantikus történetben lett first lady Jill Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30434e31-1e5c-49dd-9add-66f4773a44cd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A hegyekbe ment születésnapot ünnepelni. Pénzbírságra számíthat.","shortLead":"A hegyekbe ment születésnapot ünnepelni. Pénzbírságra számíthat.","id":"20210128_christiano_ronaldo_vizsgalat_penzbirsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30434e31-1e5c-49dd-9add-66f4773a44cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8269ec-be29-4d2f-9432-cd6454f9563f","keywords":null,"link":"/sport/20210128_christiano_ronaldo_vizsgalat_penzbirsag","timestamp":"2021. január. 28. 21:54","title":"Vizsgálat indult Ronaldo ellen, mert a tiltás ellenére utazgatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7544c66-41c1-4ce7-8021-c44a6f2a2bd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábban orvosként praktizáló polgármester szerint nem voltak tiszták a szabályok, ki kaphatja meg az oltást.","shortLead":"A korábban orvosként praktizáló polgármester szerint nem voltak tiszták a szabályok, ki kaphatja meg az oltást.","id":"20210129_ujbuda_polgarmester_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7544c66-41c1-4ce7-8021-c44a6f2a2bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7db9a50-cdd0-4ac3-bc16-2f9e75c697c9","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_ujbuda_polgarmester_oltas","timestamp":"2021. január. 29. 05:59","title":"Újbuda polgármesterét is soron kívül oltották be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]