[{"available":true,"c_guid":"fa76b8db-da23-4923-82b8-bd35fa92430c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Igaz, az üzemeltetők eddig is többnyire elvárták a maszkot.","shortLead":"Igaz, az üzemeltetők eddig is többnyire elvárták a maszkot.","id":"20210130_Amerikaban_most_vezetik_be_a_kotelezo_maszkviselest_a_tomegkozlekedesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa76b8db-da23-4923-82b8-bd35fa92430c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2370e975-360c-4853-b4b3-e482b20f9784","keywords":null,"link":"/vilag/20210130_Amerikaban_most_vezetik_be_a_kotelezo_maszkviselest_a_tomegkozlekedesben","timestamp":"2021. január. 30. 21:15","title":"Amerikában most vezetik be a kötelező maszkviselést a tömegközlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b433075b-e087-4d6f-a81d-63ee98cd9372","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Francisco Vera rövid idő alatt magára vonzotta a világ figyelmét.","shortLead":"Francisco Vera rövid idő alatt magára vonzotta a világ figyelmét.","id":"20210131_halalos_fenyegetes_greta_thunberg_francisco_vera_kornyezetvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b433075b-e087-4d6f-a81d-63ee98cd9372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c03825-2964-4fe0-9d4c-b811c928f3a4","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_halalos_fenyegetes_greta_thunberg_francisco_vera_kornyezetvedelem","timestamp":"2021. január. 31. 11:13","title":"Halálos fenyegetést kapott Greta Thunberg 11 éves követője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db52ec51-cdfb-4d45-82bb-947ca08c991b","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Gyakran környezettudatosabbnak tüntetik fel magukat a valóságosnál weboldalaikon.\r

\r

","shortLead":"Gyakran környezettudatosabbnak tüntetik fel magukat a valóságosnál weboldalaikon.\r

\r

","id":"20210131_Rengeteg_ceg_trukkozik_a_zold_cimkevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db52ec51-cdfb-4d45-82bb-947ca08c991b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6beba440-2f00-4961-9dc7-ebfd0121438c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_Rengeteg_ceg_trukkozik_a_zold_cimkevel","timestamp":"2021. január. 31. 16:52","title":"Rengeteg cég trükközik a „zöld” címkével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7e60a4-7d40-46a0-a698-f0f9c989cd4a","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Hatodik elnöki terminusát kezdheti meg Museveni ugandai elnök az erőszak és internetes blokád által jellemzett választás után. De az énekesből lett elnökjelölt Bobi Wine komoly kihívást intézett a diktatórikus rendszerrel szemben.","shortLead":"Hatodik elnöki terminusát kezdheti meg Museveni ugandai elnök az erőszak és internetes blokád által jellemzett...","id":"202104__museveni_ugandaja__elnyomas__pislakolo_remeny__a_hatalom_megszalloja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe7e60a4-7d40-46a0-a698-f0f9c989cd4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1089377-55be-4cc7-8656-e04daed3f4bd","keywords":null,"link":"/360/202104__museveni_ugandaja__elnyomas__pislakolo_remeny__a_hatalom_megszalloja","timestamp":"2021. január. 31. 16:00","title":"Uganda immár hatszoros elnöke elintézte, hogy ne győzhesse le őt egy reggae-sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03486f6d-8418-4fb1-a912-e3da93c9a3e1","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A szenvedély és a szorongás hangján szól a Szabadulógyakorlatok című novelláskötetében a szerző, aki túlérzékeny emberként fizikailag is rosszul van szereplői fájdalmas sorsától.","shortLead":"A szenvedély és a szorongás hangján szól a Szabadulógyakorlatok című novelláskötetében a szerző, aki túlérzékeny...","id":"202104__szabo_t_anna_iro__boszorkanysagrol_fenyegetettsegrol__a_szakadek_szelen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03486f6d-8418-4fb1-a912-e3da93c9a3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65312409-8abe-4bb2-8c68-34ce8903d200","keywords":null,"link":"/360/202104__szabo_t_anna_iro__boszorkanysagrol_fenyegetettsegrol__a_szakadek_szelen","timestamp":"2021. január. 31. 13:30","title":"Szabó T. Anna: Nem lenne szabad hagyni, de van, amikor kihoz a sodromból a politika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abc2793-2d27-4118-b64d-d9733152e15f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint a 39 éves férfi társaival egy fiatal lányt futtatott, szállásért és ételért cserébe.\r

\r

","shortLead":"A gyanú szerint a 39 éves férfi társaival egy fiatal lányt futtatott, szállásért és ételért cserébe.\r

\r

","id":"20210201_Emberkereskedelem_Szekszard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5abc2793-2d27-4118-b64d-d9733152e15f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a1ed37-81d1-400b-aa22-f0aaadd3be28","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Emberkereskedelem_Szekszard","timestamp":"2021. február. 01. 05:43","title":"Emberkereskedelem miatt letartóztattak egy szekszárdi férfit, egy 16 éves lány is a gyanúsítottak között van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226a63c4-8434-4ef9-9cba-2cdde05b6d8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Királyságban felfedezett lábnyom szinte érintetlenül maradt meg. Egy dinóé volt.","shortLead":"Az Egyesült Királyságban felfedezett lábnyom szinte érintetlenül maradt meg. Egy dinóé volt.","id":"20210131_dinolabnyom_labnyom_kislany_dinoszaurusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=226a63c4-8434-4ef9-9cba-2cdde05b6d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26f8e7c-b2c1-4ece-a92b-69a1bd65a9c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210131_dinolabnyom_labnyom_kislany_dinoszaurusz","timestamp":"2021. január. 31. 14:13","title":"220 millió éves lábnyomot talált egy kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d775fb4a-78d0-4b50-919b-a3f92c91a37a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mikkel Hansenék 26-24-re legyőzte Svédországot az egyiptomi torna döntőjében.\r

","shortLead":"Mikkel Hansenék 26-24-re legyőzte Svédországot az egyiptomi torna döntőjében.\r

","id":"20210131_kezilabda_vb_donto_dania_svedorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d775fb4a-78d0-4b50-919b-a3f92c91a37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e296a437-1b8a-481d-aa70-7b760e59e8e3","keywords":null,"link":"/sport/20210131_kezilabda_vb_donto_dania_svedorszag","timestamp":"2021. január. 31. 19:36","title":"Kézilabda-vb: összejött a címvédés Dániának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]