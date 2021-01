Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5664ed30-2509-4fb1-ab3d-876a3dbbb2ce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egykori dzsúdópartner állítólag hitelekből vette a luxuskomplexumot.","shortLead":"Az egykori dzsúdópartner állítólag hitelekből vette a luxuskomplexumot.","id":"20210130_Putyin_baratja_szerint_nem_is_Putyine_a_Putyinnak_tulajdonitott_palota_hanem_az_ove","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5664ed30-2509-4fb1-ab3d-876a3dbbb2ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d8e24b-1826-4eb0-8a54-051af214233f","keywords":null,"link":"/vilag/20210130_Putyin_baratja_szerint_nem_is_Putyine_a_Putyinnak_tulajdonitott_palota_hanem_az_ove","timestamp":"2021. január. 30. 18:35","title":"Putyin barátja szerint nem is Putyiné a Putyinnak tulajdonított palota, hanem az övé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f740406-2673-4f7b-bb4a-7dd936ba34c5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Korábban a nemességet, a papságot és a királyokat illette az a fajta bíborszín viselet, aminek most egy darabkáját találták meg a kutatók a dél-izraeli Timna-völgyben.","shortLead":"Korábban a nemességet, a papságot és a királyokat illette az a fajta bíborszín viselet, aminek most egy darabkáját...","id":"20210129_kiralybibor_szin_textil_nemesseg_papsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f740406-2673-4f7b-bb4a-7dd936ba34c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ff94d1-8ef1-4c9a-922a-81ec13df667e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_kiralybibor_szin_textil_nemesseg_papsag","timestamp":"2021. január. 29. 20:03","title":"3000 éves textilt találtak Izraelben, a színe miatt igazán különleges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e82578-9a59-48f8-8ea4-f507cba1195c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedülálló autót a líbiai uralkodónak szánták anno, de jelenleg Hollandiában található.","shortLead":"Az egyedülálló autót a líbiai uralkodónak szánták anno, de jelenleg Hollandiában található.","id":"20210129_Nehez_jelzoket_talalni_a_Moammer_elKadhafi_ezredesnek_keszult_Maybachra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22e82578-9a59-48f8-8ea4-f507cba1195c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a68c0e7-dbb5-491d-b276-12e655bcaa44","keywords":null,"link":"/cegauto/20210129_Nehez_jelzoket_talalni_a_Moammer_elKadhafi_ezredesnek_keszult_Maybachra","timestamp":"2021. január. 30. 15:17","title":"Nehéz jelzőket találni Moammer el-Kadhafi ezredesnek készült Maybachra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed237560-50c5-4a79-ba1b-377a2d4d3ab9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatt bezárt Állatkert hiányzik a látogatóknak, a gondozóknak, állatoknak pedig a látogatók hiányoznak. Fura levelezés kezdődött.","shortLead":"A koronavírus miatt bezárt Állatkert hiányzik a látogatóknak, a gondozóknak, állatoknak pedig a látogatók hiányoznak...","id":"20210130_Valaszoltak_az_ott_dolgozok_a_Hianyzol_allatkert_feliratra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed237560-50c5-4a79-ba1b-377a2d4d3ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0ea102-a823-413a-bd3f-73289a596484","keywords":null,"link":"/elet/20210130_Valaszoltak_az_ott_dolgozok_a_Hianyzol_allatkert_feliratra","timestamp":"2021. január. 30. 11:01","title":"Válaszoltak az ott dolgozók a „Hiányzol Állatkert”- feliratra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7eda59f-bc1f-4fba-8dd7-781ea2167e67","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A támogatás maximális összege 150 ezer forint, amit elektromos rásegítésű kerékpárokra lehet kérni. ","shortLead":"A támogatás maximális összege 150 ezer forint, amit elektromos rásegítésű kerékpárokra lehet kérni. ","id":"20210131_Hetfotol_ujra_lehet_pedelec_kerekparokra_palyazni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7eda59f-bc1f-4fba-8dd7-781ea2167e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a29d7d-a78b-437a-9d81-a581495fefcb","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_Hetfotol_ujra_lehet_pedelec_kerekparokra_palyazni","timestamp":"2021. január. 31. 14:24","title":"Hétfőtől újra lehet pedelec kerékpárokra pályázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f7130c7-14ca-4bee-976b-4994e56c5ef9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"És egy sor másik alpesi virág. Nem kedvelik az egyre melegedő környezetet, de már nem lesz hova hátrálniuk a lejtőkön felfelé. ","shortLead":"És egy sor másik alpesi virág. Nem kedvelik az egyre melegedő környezetet, de már nem lesz hova hátrálniuk a lejtőkön...","id":"20210130_Eltunhet_a_mohakepu_kotorofu_is_a_gleccserek_olvadasa_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f7130c7-14ca-4bee-976b-4994e56c5ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c94487-dd2f-4813-aab6-558b05064e49","keywords":null,"link":"/zhvg/20210130_Eltunhet_a_mohakepu_kotorofu_is_a_gleccserek_olvadasa_miatt","timestamp":"2021. január. 30. 15:10","title":"Eltűnhet a mohaképű kőtörőfű is a gleccserek olvadása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cd3073e-9ada-478c-9035-928edfdf56a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1370 új fertőzöttet találtak.\r

\r

","shortLead":"1370 új fertőzöttet találtak.\r

\r

","id":"20210130_koronavirus_napi_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cd3073e-9ada-478c-9035-928edfdf56a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6229be-af6a-443a-a0f4-e9283c15cda1","keywords":null,"link":"/itthon/20210130_koronavirus_napi_adatok","timestamp":"2021. január. 30. 09:59","title":"Szombatra virradóra 89 ember halt meg a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8a6eb2-34e8-40f5-965d-7faf2c37a749","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A gondozók szerint az állatok nem tudják, hogy járvány van, de azt megérzik, hogy kevesebb a látogató. Így pedig nyugodtabbak is.","shortLead":"A gondozók szerint az állatok nem tudják, hogy járvány van, de azt megérzik, hogy kevesebb a látogató. Így pedig...","id":"20210131_mexiko_rezervatum_veszelyeztetett_fajok_jarvany_koronavirus_latogatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac8a6eb2-34e8-40f5-965d-7faf2c37a749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c492f75a-1869-4d7f-aad6-42bc0a003fcb","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_mexiko_rezervatum_veszelyeztetett_fajok_jarvany_koronavirus_latogatok","timestamp":"2021. január. 31. 15:11","title":"Sokkal több állatnak születtek utódai egy mexikói rezervátumban, mióta nincsenek látogatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]