[{"available":true,"c_guid":"f2cc830f-16cb-4af7-bb5c-7d0a279a2d53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ adott ki egy ehhez segítséget nyújtó grafikát.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ adott ki egy ehhez segítséget nyújtó grafikát.","id":"20210130_allergia_koronavirus_covid_grafika_nnk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2cc830f-16cb-4af7-bb5c-7d0a279a2d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0daaa700-0690-4c8e-a3d5-4abe87198811","keywords":null,"link":"/itthon/20210130_allergia_koronavirus_covid_grafika_nnk","timestamp":"2021. január. 30. 09:34","title":"Így különböztetheti meg, hogy allergiás vagy covidos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7699be-680b-4b01-95f0-118532ed4b1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP és Bencsik János független országgyűlési képviselő is törvényjavaslatot nyújtott be a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban. Az eljárást az elmúlt évtizedekben számtalan kritika érte. ","shortLead":"Az LMP és Bencsik János független országgyűlési képviselő is törvényjavaslatot nyújtott be a vagyonnyilatkozatokkal...","id":"20210130_Holnap_ejfelkor_hozzak_nyilvanossagra_a_kepviseloi_vagyonnyilatkozatokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f7699be-680b-4b01-95f0-118532ed4b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfe2565-b7d3-4019-9064-ded1e8778ceb","keywords":null,"link":"/itthon/20210130_Holnap_ejfelkor_hozzak_nyilvanossagra_a_kepviseloi_vagyonnyilatkozatokat","timestamp":"2021. január. 30. 16:38","title":"Holnap éjfélkor hozzák nyilvánosságra a képviselői vagyonnyilatkozatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7e60a4-7d40-46a0-a698-f0f9c989cd4a","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Hatodik elnöki terminusát kezdheti meg Museveni ugandai elnök az erőszak és internetes blokád által jellemzett választás után. De az énekesből lett elnökjelölt Bobi Wine komoly kihívást intézett a diktatórikus rendszerrel szemben.","shortLead":"Hatodik elnöki terminusát kezdheti meg Museveni ugandai elnök az erőszak és internetes blokád által jellemzett...","id":"202104__museveni_ugandaja__elnyomas__pislakolo_remeny__a_hatalom_megszalloja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe7e60a4-7d40-46a0-a698-f0f9c989cd4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1089377-55be-4cc7-8656-e04daed3f4bd","keywords":null,"link":"/360/202104__museveni_ugandaja__elnyomas__pislakolo_remeny__a_hatalom_megszalloja","timestamp":"2021. január. 31. 16:00","title":"Uganda immár hatszoros elnöke elintézte, hogy ne győzhesse le őt egy reggae-sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b62b50-f309-4550-8553-6c211f0b74d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A volt demokrata elnök egy spanyol televíziónak adott interjút. Szerinte a legőrültebb összeesküvés-elméleteket maga Trump terjesztette.","shortLead":"A volt demokrata elnök egy spanyol televíziónak adott interjút. Szerinte a legőrültebb összeesküvés-elméleteket maga...","id":"20210131_barack_obama_klimavaltozas_klimavalsag_republikanusok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83b62b50-f309-4550-8553-6c211f0b74d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8d02ce-85f1-4e37-8703-64c728da18b5","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_barack_obama_klimavaltozas_klimavalsag_republikanusok","timestamp":"2021. január. 31. 08:18","title":"Obama: A Republikánus Párt szerint nem létezik klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5664ed30-2509-4fb1-ab3d-876a3dbbb2ce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egykori dzsúdópartner állítólag hitelekből vette a luxuskomplexumot.","shortLead":"Az egykori dzsúdópartner állítólag hitelekből vette a luxuskomplexumot.","id":"20210130_Putyin_baratja_szerint_nem_is_Putyine_a_Putyinnak_tulajdonitott_palota_hanem_az_ove","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5664ed30-2509-4fb1-ab3d-876a3dbbb2ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d8e24b-1826-4eb0-8a54-051af214233f","keywords":null,"link":"/vilag/20210130_Putyin_baratja_szerint_nem_is_Putyine_a_Putyinnak_tulajdonitott_palota_hanem_az_ove","timestamp":"2021. január. 30. 18:35","title":"Putyin barátja szerint nem is Putyiné a Putyinnak tulajdonított palota, hanem az övé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db52ec51-cdfb-4d45-82bb-947ca08c991b","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Gyakran környezettudatosabbnak tüntetik fel magukat a valóságosnál weboldalaikon.\r

","shortLead":"Gyakran környezettudatosabbnak tüntetik fel magukat a valóságosnál weboldalaikon.\r

","id":"20210131_Rengeteg_ceg_trukkozik_a_zold_cimkevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db52ec51-cdfb-4d45-82bb-947ca08c991b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6beba440-2f00-4961-9dc7-ebfd0121438c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_Rengeteg_ceg_trukkozik_a_zold_cimkevel","timestamp":"2021. január. 31. 16:52","title":"Rengeteg cég trükközik a „zöld” címkével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebbb114a-e6cd-4578-af5e-88a0faef9b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arról nem tudni, hogy az brüsszeli szolgálat után igényelhető 40 millió forintot kérte-e már.","shortLead":"Arról nem tudni, hogy az brüsszeli szolgálat után igényelhető 40 millió forintot kérte-e már.","id":"20210130_szajer_jozsef_brusszel_diplomatautlevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebbb114a-e6cd-4578-af5e-88a0faef9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b23172-eabf-4f73-8e48-9413ca578aac","keywords":null,"link":"/itthon/20210130_szajer_jozsef_brusszel_diplomatautlevel","timestamp":"2021. január. 30. 08:33","title":"Szájer József leadta a diplomata-útlevelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63651935-ab9d-47f4-a8aa-b6bd59dd61d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több szoftver és szolgáltatás érhető el közvetlenül az Apple azon gépeire, amelyekben már a vállalat házon belül készült, igen nagy teljesítményű chipkészlete dolgozik. A Google is erre az útra lépett, és hamarosan a teljes termékpalettája elérhető lesz ezeken a komputereken.","shortLead":"Egyre több szoftver és szolgáltatás érhető el közvetlenül az Apple azon gépeire, amelyekben már a vállalat házon belül...","id":"20210131_google_drive_backup_sync_file_stream_apple_m1_processzor_nativ_futtatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63651935-ab9d-47f4-a8aa-b6bd59dd61d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966ca954-855b-441f-a269-7dc76710dd40","keywords":null,"link":"/tudomany/20210131_google_drive_backup_sync_file_stream_apple_m1_processzor_nativ_futtatas","timestamp":"2021. január. 31. 16:03","title":"Ráhajtott a Google az Apple M1-es gépeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]