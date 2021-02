Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kis eső is lehet, de elcsendesedik a szél a meteorológusok szerint.","shortLead":"Kis eső is lehet, de elcsendesedik a szél a meteorológusok szerint.","id":"20210205_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e30da05-7bfb-4a9e-8967-7df9e5b3f459","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_idojaras","timestamp":"2021. február. 05. 05:17","title":"Borús idő lesz pénteken, plusz fokokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c3af2d-5767-43ba-bc69-bc60811776f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Daganatos betegeknek javasol pillanatok alatt személyre szabott célzott terápiát az Oncompass Medicine Hungary Kft. fejlesztése, ami elnyerte a Jövő Unikornisa európai díját. ","shortLead":"Daganatos betegeknek javasol pillanatok alatt személyre szabott célzott terápiát az Oncompass Medicine Hungary Kft...","id":"20210204_future_unicorn_award_oncompass_medicine_petak_istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62c3af2d-5767-43ba-bc69-bc60811776f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9ce022-5ea3-4571-b7b8-14433d78fa87","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_future_unicorn_award_oncompass_medicine_petak_istvan","timestamp":"2021. február. 04. 22:06","title":"Magyar rákdiagnosztikai program lett Európa legígéretesebb techonológiai fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e827ff52-e13d-4c3f-a950-b85e0e3bac29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A VISA és Maestro bankkártyákat Mastercard típusúra cseréli a K&H. ","shortLead":"A VISA és Maestro bankkártyákat Mastercard típusúra cseréli a K&H. ","id":"20210205_bankkartya_csere_visa_maestro_mastercard_kh_bank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e827ff52-e13d-4c3f-a950-b85e0e3bac29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87e945b-08bb-46f2-a1b0-647a68bcf7f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_bankkartya_csere_visa_maestro_mastercard_kh_bank","timestamp":"2021. február. 05. 15:33","title":"Minden ügyfelet érintő változás jön a K&H-nál: eltűnik két bankkártyatípus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3ba5c9-5ac7-478e-9106-4e4a991918c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádat emel az ügyészség Donáth László evangélikus lelkész ellen a Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetházban történtek miatt – értesült a hvg.hu. A lelkészt az otthonban dolgozó egyik takarítónő jelentette fel.","shortLead":"Vádat emel az ügyészség Donáth László evangélikus lelkész ellen a Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetházban...","id":"20210205_Vadat_emelnek_Donath_Laszlo_evangelikus_lelkesz_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa3ba5c9-5ac7-478e-9106-4e4a991918c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b912fe8-6c99-4699-afd8-2c453179b450","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Vadat_emelnek_Donath_Laszlo_evangelikus_lelkesz_ellen","timestamp":"2021. február. 05. 10:38","title":"Vádat emeltek Donáth László evangélikus lelkész ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9697ca6d-78de-4d61-bfff-5f75ad91d3b5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak a halaszthatatlan beutazásokat engedélyezik.","shortLead":"Csak a halaszthatatlan beutazásokat engedélyezik.","id":"20210205_Lettorszag_lezarja_a_hatarait_a_brit_virusmutacio_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9697ca6d-78de-4d61-bfff-5f75ad91d3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf912ec8-1e03-41d6-931e-672e9dca78ad","keywords":null,"link":"/vilag/20210205_Lettorszag_lezarja_a_hatarait_a_brit_virusmutacio_miatt","timestamp":"2021. február. 05. 14:00","title":"Lettország lezárja a határait a brit vírusmutáció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cbd9ae9-92bb-4d3f-bc40-62ce61f4f570","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 20 ezer embert tudnak beoltani a brit vakcinával.","shortLead":"Több mint 20 ezer embert tudnak beoltani a brit vakcinával.","id":"20210205_Operativ_torzs_AstraZenecavakcina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cbd9ae9-92bb-4d3f-bc40-62ce61f4f570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb248fa-5639-464a-b38e-288c37533d0a","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Operativ_torzs_AstraZenecavakcina_koronavirus","timestamp":"2021. február. 05. 13:39","title":"Operatív törzs: A 60 éven aluli, krónikus betegeket oltják be az érkező AstraZeneca-vakcinákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725b38f5-48da-4eb9-9641-32751c225b2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"További turistalátványosság veszélyezteti a Városliget zöldjét és nyugalmát. Az érintetlen Mimóza-dombra hőlégballon-felszállót telepítenek.","shortLead":"További turistalátványosság veszélyezteti a Városliget zöldjét és nyugalmát. Az érintetlen Mimóza-dombra...","id":"20210206_Holegballonfelszallo_is_epul_a_Varosligetben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=725b38f5-48da-4eb9-9641-32751c225b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c9b9d1-7ec8-420a-b9ac-f03266ab8c96","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Holegballonfelszallo_is_epul_a_Varosligetben","timestamp":"2021. február. 06. 17:59","title":"Hőlégballon-felszálló is épül a Városligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2f69f6-6b9e-48ff-8030-1a44552b0aec","c_author":"Dezső András","category":"kultura","description":"Mindent átkutattak az otthonában, még a gyerekei számítógépét is lefoglalták a rendőrök. A hvg.hu információja szerint az ügy hátterében a rendező és egy producer jogi vitája állhat. Szász ügyvédje szerint túlzó és indokolatlan a rendőrségi intézkedés.","shortLead":"Mindent átkutattak az otthonában, még a gyerekei számítógépét is lefoglalták a rendőrök. A hvg.hu információja szerint...","id":"20210205_Reggel_ota_hazkutatast_tartanak_Szasz_Janos_rendezo_otthonaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad2f69f6-6b9e-48ff-8030-1a44552b0aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4873c6-ab99-4f65-bf08-3f7373cc5b2e","keywords":null,"link":"/kultura/20210205_Reggel_ota_hazkutatast_tartanak_Szasz_Janos_rendezo_otthonaban","timestamp":"2021. február. 05. 12:52","title":"Reggel óta házkutatást tartanak Szász János rendező otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]