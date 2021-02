Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc4a0049-26ff-48f6-8ccd-82115d5d6078","c_author":"HVG","category":"360","description":"Minél jobban félnek a befektetők az inflációtól, annál inkább emelkedhet a bitcoin csillaga. Az intézményi vevők megjelenése és a várható szabályozás csillapítja az árfolyamkilengéseket.","shortLead":"Minél jobban félnek a befektetők az inflációtól, annál inkább emelkedhet a bitcoin csillaga. Az intézményi vevők...","id":"202105__bitcoin__intezmenyi_vevok__menedek__az_erem_ket_oldala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc4a0049-26ff-48f6-8ccd-82115d5d6078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a683ed04-9684-4ae0-a0ac-0046cb8cd8e6","keywords":null,"link":"/360/202105__bitcoin__intezmenyi_vevok__menedek__az_erem_ket_oldala","timestamp":"2021. február. 05. 17:00","title":"Borzasztóan kockázatos, mégis menedéknek használják a bitcoint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba8101a-2db2-4fa8-b3ac-e0c39b6369f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A népszerű zenei streamingszolgáltató, a Spotify folyamatosan új megoldásokat keres, amelyekkel kielégítheti a fogyasztók igényeit, és persze növelheti előfizetői bázisát. Kiderült, már korábban levédettek egy olyan technológiát, amely az érzelmi állapot automatikus felismerése alapján keresne nekünk való muzsikákat.","shortLead":"A népszerű zenei streamingszolgáltató, a Spotify folyamatosan új megoldásokat keres, amelyekkel kielégítheti...","id":"20210205_spotify_zenehallgatas_hangulat_szabadalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ba8101a-2db2-4fa8-b3ac-e0c39b6369f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024fbc33-cfd3-4299-b0ad-8bf04f165390","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_spotify_zenehallgatas_hangulat_szabadalom","timestamp":"2021. február. 05. 10:03","title":"A Spotify levédette: hallgatózik, automatikusan felismeri a hangulatunkat, majd ahhoz ajánl zenét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b95c7ef-87b7-4bb0-888a-67f29db11db9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szombat reggel elhunyt Szilágyi István özvegye, Humenyánszky Jolán - írja a Blikk.","shortLead":"Szombat reggel elhunyt Szilágyi István özvegye, Humenyánszky Jolán - írja a Blikk.","id":"20210206_Blikk_elhunyt_Szilagyi_Istvan_ozvegye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b95c7ef-87b7-4bb0-888a-67f29db11db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14dd7104-4d21-45f4-bcaa-c54c8baa7f0b","keywords":null,"link":"/kultura/20210206_Blikk_elhunyt_Szilagyi_Istvan_ozvegye","timestamp":"2021. február. 06. 15:45","title":"Blikk: elhunyt Szilágyi István özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő napokban és hetekben több ezer újabb dózis érkezik. ","shortLead":"A következő napokban és hetekben több ezer újabb dózis érkezik. ","id":"20210206_Tobb_mint_negyvenezer_AstraZeneca_vakcina_erkezett_szombaton_Magyarorszagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ebef74-7eb5-4fcd-a70b-2e0af4304d59","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Tobb_mint_negyvenezer_AstraZeneca_vakcina_erkezett_szombaton_Magyarorszagra","timestamp":"2021. február. 06. 08:19","title":"Több mint negyvenezer AstraZeneca vakcina érkezett szombaton Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5727c711-4e03-41a4-8884-f1e873d425a0","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy milyen a gyakorlatban a megújult 5-ös BMW zöld rendszámos plugin hibrid kivitele, mely az ígéretek szerint akár 55 kilométert is képes tisztán elektromosan suhanni.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy milyen a gyakorlatban a megújult 5-ös BMW zöld rendszámos plugin hibrid kivitele, mely az ígéretek...","id":"20210206_benzin_villany_bmw_530e_plugin_hibrid_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5727c711-4e03-41a4-8884-f1e873d425a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5282037e-ff45-4585-9ae0-3ac1114c7d52","keywords":null,"link":"/cegauto/20210206_benzin_villany_bmw_530e_plugin_hibrid_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2021. február. 06. 17:30","title":"Benzin, villany két jóbarát: teszten a BMW 530e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab60470-d5eb-449a-9ae0-dabe480f31da","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Julian Gewirtz a kínai reformok tanulmányozása közben fedezte fel magának Kornai János életművét, és könyvében külön is méltatta a magyar professzor hozzájárulását az ázsiai ország gazdasági reformjaihoz. Az ifjú kutató, aki jól ismeri a magyarországi viszonyokat is, az amerikai elnök vezető tanácsadója lett.","shortLead":"Julian Gewirtz a kínai reformok tanulmányozása közben fedezte fel magának Kornai János életművét, és könyvében külön is...","id":"20210206_Kornai_Janos_tiszteloje_ad_tanacsokat_Joe_Bidennek_Kinarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bab60470-d5eb-449a-9ae0-dabe480f31da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c43277f-6dba-4ac3-a49e-2eaa66fd08a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210206_Kornai_Janos_tiszteloje_ad_tanacsokat_Joe_Bidennek_Kinarol","timestamp":"2021. február. 06. 10:00","title":"Kornai János tisztelője ad tanácsokat Joe Bidennek Kínáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96098bb9-07c1-4372-8ac8-c5a8f993f664","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az előző elnök nem sokkal hivatali ideje lejárta előtt tette fel őket a listára.","shortLead":"Az előző elnök nem sokkal hivatali ideje lejárta előtt tette fel őket a listára.","id":"20210206_Torolne_a_Bidenkormanyzat_a_jemeni_lazadokat_a_terroristak_listajarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96098bb9-07c1-4372-8ac8-c5a8f993f664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d0ad3e-c0ac-4736-8e0f-3f0aaafeb688","keywords":null,"link":"/vilag/20210206_Torolne_a_Bidenkormanyzat_a_jemeni_lazadokat_a_terroristak_listajarol","timestamp":"2021. február. 06. 13:20","title":"Törölné a Biden-kormányzat a jemeni lázadókat a terroristák listájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9697ca6d-78de-4d61-bfff-5f75ad91d3b5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak a halaszthatatlan beutazásokat engedélyezik.","shortLead":"Csak a halaszthatatlan beutazásokat engedélyezik.","id":"20210205_Lettorszag_lezarja_a_hatarait_a_brit_virusmutacio_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9697ca6d-78de-4d61-bfff-5f75ad91d3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf912ec8-1e03-41d6-931e-672e9dca78ad","keywords":null,"link":"/vilag/20210205_Lettorszag_lezarja_a_hatarait_a_brit_virusmutacio_miatt","timestamp":"2021. február. 05. 14:00","title":"Lettország lezárja a határait a brit vírusmutáció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]