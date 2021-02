Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9199671e-feb2-4701-9004-a22bdb0b81d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képzeletbeli dobogóra egy amerikai, egy kínai és egy francia modell gurulhat fel.","shortLead":"A képzeletbeli dobogóra egy amerikai, egy kínai és egy francia modell gurulhat fel.","id":"20210211_toplista_ezek_most_a_vilag_legnepszerubb_villanyautoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9199671e-feb2-4701-9004-a22bdb0b81d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f4cb57-eba7-40ff-9860-8e78779d526c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_toplista_ezek_most_a_vilag_legnepszerubb_villanyautoi","timestamp":"2021. február. 11. 06:41","title":"Toplista: ezek most a világ legnépszerűbb villanyautói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Agnes von der Mühll szerint a rádiónak a tájékozódási szabadság, a médiafüggetlenség vagy a pluralizmus szempontjából is tovább kellene működnie.","shortLead":"Agnes von der Mühll szerint a rádiónak a tájékozódási szabadság, a médiafüggetlenség vagy a pluralizmus szempontjából...","id":"20210209_Nyugtalanito_Klubradio_felfuggesztes_francia_kulugyi_szovivo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfecb270-4f13-43d3-b134-dcbd627b2d7d","keywords":null,"link":"/kultura/20210209_Nyugtalanito_Klubradio_felfuggesztes_francia_kulugyi_szovivo","timestamp":"2021. február. 09. 19:42","title":"A francia külügyi szóvivő szerint nyugtalanító jel lenne a Klubrádió felfüggesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy héten át azt fogják megvitatni, hogy alkotmányos-e az eljárás.","shortLead":"Egy héten át azt fogják megvitatni, hogy alkotmányos-e az eljárás.","id":"20210209_impeachment_trump_targyalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0c78c6-6a55-4ba6-991a-1f6b0b1f9798","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_impeachment_trump_targyalas","timestamp":"2021. február. 09. 20:12","title":"Megkezdődött Trump második alkotmányos felelősségre vonási tárgyalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280961a9-60e7-4325-93e9-7cd3b21a6a2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biztonságos internet napja alkalmából egy magyar nyelvű oktatóvideó került fel a Facebookra, ami a gyerekeknek, szülőknek és tanároknak is megmutatja, hogyan lehet biztonságosan használni a közösségi oldalt.","shortLead":"A biztonságos internet napja alkalmából egy magyar nyelvű oktatóvideó került fel a Facebookra, ami a gyerekeknek...","id":"20210209_facebook_kiberbiztonsag_facebookozas_online_zaklatas_bullying","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=280961a9-60e7-4325-93e9-7cd3b21a6a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e5fc92-f3c5-4ef2-8ebe-54b2bca1a4db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_facebook_kiberbiztonsag_facebookozas_online_zaklatas_bullying","timestamp":"2021. február. 09. 19:05","title":"Ha szeretné, hogy a gyereke biztonságban facebookozzon, vele nézze meg ezt a videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46377bf6-2077-46eb-8c9c-1a8ed995911e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tom Emmer elvesztette az uralmat a videohívó fölött, amellyel igen vicces helyzetet okozott.","shortLead":"Tom Emmer elvesztette az uralmat a videohívó fölött, amellyel igen vicces helyzetet okozott.","id":"20210211_videochat_kongresszus_home_office_tom_emmer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46377bf6-2077-46eb-8c9c-1a8ed995911e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b9577b-9e46-42fb-950b-ad866b09359f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_videochat_kongresszus_home_office_tom_emmer","timestamp":"2021. február. 11. 08:33","title":"Bejelentkezett a kongresszusi képviselő a videochaten, csak épp fejjel lefelé, test nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddcfd050-956a-450d-883e-f4cc39c4f526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatójukon a csatorna vezetői elmondták: ugyanazzal a tartalommal akarják folytatni.","shortLead":"Sajtótájékoztatójukon a csatorna vezetői elmondták: ugyanazzal a tartalommal akarják folytatni.","id":"20210209_klubradio_itelet_arato_andras_stock_richard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddcfd050-956a-450d-883e-f4cc39c4f526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f768fe-a97c-49df-9d1b-f63cdd580175","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_klubradio_itelet_arato_andras_stock_richard","timestamp":"2021. február. 09. 18:21","title":"A Klubrádió vezérigazgatója szerint nem szűnnek meg, hiába ez a célja a hatalomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca1ff31-1f5d-4f74-b84c-230be7de4857","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ehhez azonban a jelenlévő képviselők négyötödének a támogatása kell. ","shortLead":"Ehhez azonban a jelenlévő képviselők négyötödének a támogatása kell. ","id":"20210211_szavazas_veszelyhelyzet_rendelet_meghosszabbitas_Orszaggyules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ca1ff31-1f5d-4f74-b84c-230be7de4857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01bb71cc-4c3b-4276-a811-2337a7602c18","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_szavazas_veszelyhelyzet_rendelet_meghosszabbitas_Orszaggyules","timestamp":"2021. február. 11. 15:25","title":"Már kedden szavazna a kormány további felhatalmazásáról a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51be796c-d432-4071-bece-3f0f7f4f311c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Arsenal edzőkirálya, a Papa, vagyis Arsène Wenger önéletrajzi könyvében Isten is felbukkan, és nem képzelhető el másképp, mint hogy szereti a focit.","shortLead":"Az Arsenal edzőkirálya, a Papa, vagyis Arsène Wenger önéletrajzi könyvében Isten is felbukkan, és nem képzelhető el...","id":"202105_konyv__a_papa_palyaja_arsene_wenger_eletem_pirosfeherben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51be796c-d432-4071-bece-3f0f7f4f311c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7b0fbf-73c6-4081-b08f-a7e861ad2a8f","keywords":null,"link":"/360/202105_konyv__a_papa_palyaja_arsene_wenger_eletem_pirosfeherben","timestamp":"2021. február. 10. 10:30","title":"Életem piros-fehérben – Öt nyelven beszélt, de a fociét tudta a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]