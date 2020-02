Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b0ba977-47e3-4996-933c-c75121ec31c3","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Sorban állhatnak a hitelezők a szarvasi vasipari cég romjainál, miközben a gyárnak még egy fővárosi ingatlanja is van. A kávéfőzőket tovább gyártja egy cég, egy szemfüles dolgozó pedig még a bezárás előtt, legálisan megszerezte az egyik régi berendezést, ezen gyártana lámpákat. Van élet a „halálcsillag” után is.","shortLead":"Sorban állhatnak a hitelezők a szarvasi vasipari cég romjainál, miközben a gyárnak még egy fővárosi ingatlanja is van...","id":"20200211_szarvasi_vasipari_kavefozo_lampa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b0ba977-47e3-4996-933c-c75121ec31c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22de195c-534c-4233-8a65-014726924f9f","keywords":null,"link":"/kkv/20200211_szarvasi_vasipari_kavefozo_lampa","timestamp":"2020. február. 11. 15:00","title":"Az Andrássy úti ingatlan nem húzza ki a csávából a bedőlt szarvasi gyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72e9f15-e0ca-4788-bb5d-2425e0059e88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy szélben egy 140 km/h-s tempóval haladó autóra akár olyan erők is hathatnak, mintha 240-nel menne.","shortLead":"Nagy szélben egy 140 km/h-s tempóval haladó autóra akár olyan erők is hathatnak, mintha 240-nel menne.","id":"20200210_Hogyan_vezessunk_mire_figyeljunk_eros_szelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c72e9f15-e0ca-4788-bb5d-2425e0059e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954c926c-0430-4d46-8818-ce0ed2344989","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_Hogyan_vezessunk_mire_figyeljunk_eros_szelben","timestamp":"2020. február. 10. 12:19","title":"Viharos szél jön, hogyan vezessünk ilyen időben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Többek közt a Daimler, a Tesla és a Ford is beindíthatja a vírus miatt lezárt kínai üzemeit. ","shortLead":"Többek közt a Daimler, a Tesla és a Ford is beindíthatja a vírus miatt lezárt kínai üzemeit. ","id":"20200210_koronavirus_autipar_autogyarto_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f168ff-caf6-4db8-b954-bc9a7e03d474","keywords":null,"link":"/kkv/20200210_koronavirus_autipar_autogyarto_kina","timestamp":"2020. február. 10. 12:26","title":"Elege lett a koronavírusból az autóiparnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a4a5a6-2b56-4314-b990-29f3e67fb229","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De nyerhet még néhány kategóriában. ","shortLead":"De nyerhet még néhány kategóriában. ","id":"20200210_A_Jojo_Nyuszi_is_Oscardijas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52a4a5a6-2b56-4314-b990-29f3e67fb229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6e7311-9d0f-4f7e-a2e9-abfb81fdc891","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_A_Jojo_Nyuszi_is_Oscardijas","timestamp":"2020. február. 10. 02:47","title":"A Jojo Nyuszi is Oscar-díjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eaa956a-9c48-4e64-b5a7-fe7a7a3dda8c","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Ügyvédekre, kommunikációra, rendezvényekre és internetes hangulatmérésre költött legtöbbet a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja – derült ki az Országgyűlés Hivatalától kikért frakciószerződésekből. A frakció maga nem él olyan nagy lábon, mint a KDNP-é, de az ő szerződéseik között is találtunk érdekességeket.","shortLead":"Ügyvédekre, kommunikációra, rendezvényekre és internetes hangulatmérésre költött legtöbbet a Fidesz parlamenti...","id":"20200210_Fidesz_parlamenti_frakcio_szerzodesei_201820","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0eaa956a-9c48-4e64-b5a7-fe7a7a3dda8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a36b05-2148-41cd-b96f-0562580e70eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Fidesz_parlamenti_frakcio_szerzodesei_201820","timestamp":"2020. február. 10. 11:15","title":"Tízmilliókért méri a hangulatunkat a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c549c31-ecf8-43f6-b946-888b332c40cd","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Rózsa Dávid, a KSH Könyvtár vezetője lesz az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója – értesült a hvg.hu. ","shortLead":"Rózsa Dávid, a KSH Könyvtár vezetője lesz az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója – értesült a hvg.hu. ","id":"20200210_A_korabbi_atvilagito_lesz_a_OSZK_foigazgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c549c31-ecf8-43f6-b946-888b332c40cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1bcb705-f84f-45f8-8040-2a3451fcd60b","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_A_korabbi_atvilagito_lesz_a_OSZK_foigazgato","timestamp":"2020. február. 10. 14:57","title":"OSZK-főigazgató lesz a Demeter Szilárd által felkért átvilágítóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ebae63-053d-4207-a52f-95a84b29ff21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli lapot nem figyelmeztette a szolgáltató. A videóval egy vélelmezett pedofil bűncselekményt akartak leleplezni.","shortLead":"A kormányközeli lapot nem figyelmeztette a szolgáltató. A videóval egy vélelmezett pedofil bűncselekményt akartak...","id":"20200211_gyermekpornografia_pesti_sracok_video_youtube_csatorna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42ebae63-053d-4207-a52f-95a84b29ff21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92df4d2a-972d-40d1-9515-6f98470791ed","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_gyermekpornografia_pesti_sracok_video_youtube_csatorna","timestamp":"2020. február. 11. 08:25","title":"Gyerekpornós részlet miatt törölték a Pesti Srácok YouTube-csatornáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A kormány a jelek szerint nem látja be, miért nem jó, ha a börtönökben embertelen a bánásmód. Solt Ágnes kriminológus elmagyarázza, hogy azért társadalmi érdek is a börtönök élhetővé tétele, mert az elítéltek többsége visszatér közénk.","shortLead":"A kormány a jelek szerint nem látja be, miért nem jó, ha a börtönökben embertelen a bánásmód. Solt Ágnes kriminológus...","id":"202006__solt_agnes_kriminologus__bortonviszonyokrol_frusztraciorol__csak_alancaikat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5ad934-100b-4374-8b81-6111405e7229","keywords":null,"link":"/360/202006__solt_agnes_kriminologus__bortonviszonyokrol_frusztraciorol__csak_alancaikat","timestamp":"2020. február. 10. 11:00","title":"Orbán a politikája rabja, amikor az elítéltekre és az ügyvédekre támad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]