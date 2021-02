Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19799d83-bee6-4727-9f2a-732852abb036","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valaki meghamisította a főváros egyik tájékoztató plakátját, pontosabban az arról készült képet. A manipulált fotó a Facebookon terjed.","shortLead":"Valaki meghamisította a főváros egyik tájékoztató plakátját, pontosabban az arról készült képet. A manipulált fotó...","id":"20210210_fovarosi_onkormanyzat_manipulalt_foto_oltas_karacsony_gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19799d83-bee6-4727-9f2a-732852abb036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742dd102-76d0-4465-8438-504699aad27f","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_fovarosi_onkormanyzat_manipulalt_foto_oltas_karacsony_gergely","timestamp":"2021. február. 10. 19:28","title":"\"Hogy újra megölhessük egymást\" – Manipulált fotó miatt jogi lépéseket tesz a Fővárosi Önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van, ahol több kilométeres sorra kell számítani.","shortLead":"Van, ahol több kilométeres sorra kell számítani.","id":"20210210_baleset_m1_m7_m0_torlodas_dugo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61b555d4-851c-4e58-8980-608b22155276","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_baleset_m1_m7_m0_torlodas_dugo","timestamp":"2021. február. 10. 17:09","title":"Balesetek miatt az M1, az M7-es és a M0-son is torlódások vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7681ee-f0ec-441c-9143-e026edc9c9cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dédszülei házában alakított ki mostanra világszinten ismert biotechnológiai laboratóriumot Lukács Noémi, ami több vakcinagyártónak is szállít antitesteket. De miért szkeptikusak az emberek az oltással szemben? Kiderül az e heti HVG-ből.","shortLead":"A dédszülei házában alakított ki mostanra világszinten ismert biotechnológiai laboratóriumot Lukács Noémi, ami több...","id":"20210210_lukacs_noemi_antitest_biotechnologia_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be7681ee-f0ec-441c-9143-e026edc9c9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d50a51-d94c-42f2-bc77-7b8024c5a44e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_lukacs_noemi_antitest_biotechnologia_vakcina","timestamp":"2021. február. 10. 15:42","title":"Lukács Noémi biológus: A pandémia megmutatta, hogy a tudósok más nyelvet beszélnek, mint a lakosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégvezető szerint már a kormány is beszállt a potenciális üzleti partnerekkel folytatott tárgyalásokba.","shortLead":"A cégvezető szerint már a kormány is beszállt a potenciális üzleti partnerekkel folytatott tárgyalásokba.","id":"20210209_Megint_baj_van_a_fizetesekkel_a_Dunaferrnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2f154f-d7fd-4a0e-97e2-6083389369b2","keywords":null,"link":"/kkv/20210209_Megint_baj_van_a_fizetesekkel_a_Dunaferrnel","timestamp":"2021. február. 09. 16:32","title":"Megint baj van a fizetésekkel a Dunaferrnél, már a kormány is beszállt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csalók egy neves francia focicsapatot is megkárosítottak.\r

","shortLead":"A csalók egy neves francia focicsapatot is megkárosítottak.\r

","id":"20210210_Penzmoso_bunozoi_csoport_nigeriai_vezeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a399b4-a757-467f-bc73-53c57218c05f","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_Penzmoso_bunozoi_csoport_nigeriai_vezeto","timestamp":"2021. február. 10. 18:09","title":"Kiutasították Magyarországról egy pénzmosó banda nigériai vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elcserélnék, eladnák az oxfordi vakcinát, mert az egyes tanulmányok szerint nem véd a Dél-Afrikában felbukkant vírusvariánstól.","shortLead":"Elcserélnék, eladnák az oxfordi vakcinát, mert az egyes tanulmányok szerint nem véd a Dél-Afrikában felbukkant...","id":"20210210_AstraZeneca_Del_afrikai_Koztarsasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e85400c-911d-49c2-a3e7-051556d22667","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_AstraZeneca_Del_afrikai_Koztarsasag","timestamp":"2021. február. 10. 16:09","title":"Dél-Afrika megszabadulna 1,5 millió AstraZeneca-vakcinától, mert rajtuk nem segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már nem a Gundel biztosítja a Karmelita-menzát, a megkötött, egyébként többéves szerződést ugyanis közös megegyezéssel felbontották. Az új partner a Magyar Honvédség.","shortLead":"Már nem a Gundel biztosítja a Karmelita-menzát, a megkötött, egyébként többéves szerződést ugyanis közös megegyezéssel...","id":"20210210_magyar_honvedseg_menza_gundel_etterem_miniszterelnokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e90708d3-a69b-4001-84dc-9fe8a5eb1d13","keywords":null,"link":"/kkv/20210210_magyar_honvedseg_menza_gundel_etterem_miniszterelnokseg","timestamp":"2021. február. 10. 16:24","title":"Katonaszakácsok főznek ezután Orbánékra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országos átlagban ismét emelkedik a szennyvízmintákban a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja. \r

","shortLead":"Országos átlagban ismét emelkedik a szennyvízmintákban a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja. \r

","id":"20210209_szennyviz_minta_koronavirus_jarvany_nnk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aadf0b35-f60d-4f5c-9ad1-0cf6516cbe2a","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_szennyviz_minta_koronavirus_jarvany_nnk","timestamp":"2021. február. 09. 11:54","title":"A koronavírus-járvány fokozódására figyelmeztet a szennyvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]