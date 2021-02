Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár két irodát tart fenn a városban, az egyiket a piaristáktól bérli neki az Országgyűlés Hivatala.","shortLead":"Az államtitkár két irodát tart fenn a városban, az egyiket a piaristáktól bérli neki az Országgyűlés Hivatala.","id":"20210209_retvari_bence_vac_ferences_rendhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"317bd4e9-5866-4b0f-bc06-ef4130faf5ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_retvari_bence_vac_ferences_rendhaz","timestamp":"2021. február. 09. 11:47","title":"Közpénzből felújított váci rendházban bérelnek irodát Rétvári Bencének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d8bf98-364b-4c39-be92-3ec84aca7c3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Apa és fia egy tüntetés után mászott be a nagykövetségre még ősszel, a hatóságok nyomoznak ellenük. ","shortLead":"Apa és fia egy tüntetés után mászott be a nagykövetségre még ősszel, a hatóságok nyomoznak ellenük. ","id":"20210210_belarusz_sved_nagykovetseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48d8bf98-364b-4c39-be92-3ec84aca7c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f152d322-a7b2-4329-8ca5-5161e461fae6","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_belarusz_sved_nagykovetseg","timestamp":"2021. február. 10. 11:56","title":"Szeptember óta él a minszki svéd nagykövetségen két fehérorosz férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff085533-86b2-4a3b-91a5-f2540f38424e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Financial Times vezércikkben sürgeti, hogy a ma kezdődő eljárás során a Szenátus marasztalja el Trumpot, amiért lázadást szított a törvényhozás ellen. Az Economist szerint azonban hiába egyértelműek a bizonyítékok, a volt elnök meg fogja úszni.","shortLead":"A Financial Times vezércikkben sürgeti, hogy a ma kezdődő eljárás során a Szenátus marasztalja el Trumpot, amiért...","id":"20210209_donald_trump_lapszemle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff085533-86b2-4a3b-91a5-f2540f38424e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db678ed-3a24-422b-8159-d87eee8d5db0","keywords":null,"link":"/360/20210209_donald_trump_lapszemle","timestamp":"2021. február. 09. 08:25","title":"A világlapok eltérően ítélik Donald Trump várható sorsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c816bcdc-a0d7-4b7c-871a-dfe066a16311","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A nézők a többi között megismerhetik a „legfrissebb” Rembrandtot, az Egy ifjú úriember portréját, amelyet 1634-re datálnak ugyan, de csak 2018-ban került elő.","shortLead":"A nézők a többi között megismerhetik a „legfrissebb” Rembrandtot, az Egy ifjú úriember portréját, amelyet 1634-re...","id":"202105_tarlat__virtualis_utazas_50_perc_alatt_rembrandt_korul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c816bcdc-a0d7-4b7c-871a-dfe066a16311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a338eb7a-1ef1-45cb-a7a7-fb75fd01a2b0","keywords":null,"link":"/360/202105_tarlat__virtualis_utazas_50_perc_alatt_rembrandt_korul","timestamp":"2021. február. 09. 14:00","title":"50 perc alatt Rembrandt körül - Virtuális tárlatvezetés Hágától Szentpétervárig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elhúzódott a távhőszolgáltatás karbantartása, a polgármester szerint a fűtési szezonon kívül kellett volna elvégezni a munkát.","shortLead":"Elhúzódott a távhőszolgáltatás karbantartása, a polgármester szerint a fűtési szezonon kívül kellett volna elvégezni...","id":"20210209_dunaujvaros_tavfutes_melegviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df17077b-3275-42b7-ba86-adbf63bd83b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210209_dunaujvaros_tavfutes_melegviz","timestamp":"2021. február. 09. 19:43","title":"Dunaújvárosban harmadik napja nincs távfűtés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy többséggel választotta meg a szövetség a fideszes képviselőt.","shortLead":"Nagy többséggel választotta meg a szövetség a fideszes képviselőt.","id":"20210210_triatlonszovetseg_tisztujitas_szabo_zsolt_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5564e9b5-05f3-4278-a00c-6e782d167002","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_triatlonszovetseg_tisztujitas_szabo_zsolt_nyomozas","timestamp":"2021. február. 10. 10:29","title":"Az a Szabó Zsolt lett a triatlonszövetség elnöke, aki érintett egy offshore-számlás nyomozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddcfd050-956a-450d-883e-f4cc39c4f526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatójukon a csatorna vezetői elmondták: ugyanazzal a tartalommal akarják folytatni.","shortLead":"Sajtótájékoztatójukon a csatorna vezetői elmondták: ugyanazzal a tartalommal akarják folytatni.","id":"20210209_klubradio_itelet_arato_andras_stock_richard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddcfd050-956a-450d-883e-f4cc39c4f526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f768fe-a97c-49df-9d1b-f63cdd580175","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_klubradio_itelet_arato_andras_stock_richard","timestamp":"2021. február. 09. 18:21","title":"A Klubrádió vezérigazgatója szerint nem szűnnek meg, hiába ez a célja a hatalomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ff46f4-a673-4897-8fd6-8f6b75c5928e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyterű modellekben egy hatékony működésű benzinmotor és egy kis villanymotor teljesít szolgálatot.","shortLead":"Az egyterű modellekben egy hatékony működésű benzinmotor és egy kis villanymotor teljesít szolgálatot.","id":"20210210_7_szemelyes_hibrid_itt_a_legujabb_ford_smax","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84ff46f4-a673-4897-8fd6-8f6b75c5928e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0217f77-8942-4975-b122-2ebeff7a06d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_7_szemelyes_hibrid_itt_a_legujabb_ford_smax","timestamp":"2021. február. 10. 09:41","title":"7 személyes hibridek: itt a legújabb Ford S-Max és Galaxy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]