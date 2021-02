Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennél még diákmunkásként is többet lehet keresni.","shortLead":"Ennél még diákmunkásként is többet lehet keresni.","id":"20210211_egyetemi_tanarseged_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b8df36-c697-4ccd-a664-64754a5b815c","keywords":null,"link":"/elet/20210211_egyetemi_tanarseged_fizetes","timestamp":"2021. február. 11. 08:57","title":"800 forintos órabérért dolgoznak az egyetemi tanársegédek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mészárosné Kelemen Beatrix tévéjétől nemrég távozott Várkonyi Andrea kft.-je intézte a Mészáros-csoport High Tech Suli pályázatát.","shortLead":"A Mészárosné Kelemen Beatrix tévéjétől nemrég távozott Várkonyi Andrea kft.-je intézte a Mészáros-csoport High Tech...","id":"20210209_Meszaros_Lorinc_cegcsoportja_munkat_adott_Varkonyi_Andrea_friss_vallalkozasanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a141926f-7a7d-44ee-ac64-b4e07524d626","keywords":null,"link":"/kkv/20210209_Meszaros_Lorinc_cegcsoportja_munkat_adott_Varkonyi_Andrea_friss_vallalkozasanak","timestamp":"2021. február. 09. 17:16","title":"Mészáros Lőrinc cégcsoportja munkát adott Várkonyi Andrea friss vállalkozásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cead2e-9768-4163-9a15-2abe86f780fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr szerelvényével megpróbálta a korláthoz beszorítva megállítani a személyautót. ","shortLead":"A sofőr szerelvényével megpróbálta a korláthoz beszorítva megállítani a személyautót. ","id":"20210211_akciofilm_rosszul_lett_autos_kamionos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71cead2e-9768-4163-9a15-2abe86f780fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b698b75-c319-4f9f-8b4f-b5a5c7d1796f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_akciofilm_rosszul_lett_autos_kamionos","timestamp":"2021. február. 11. 14:58","title":"Rosszul lett a volán mögött, akciófilmbe illően mentette meg a kamionos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d92aa43b-da31-4d0f-89d7-376be4347f0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti baleset vádlottja így megúszhatta volna a felelősségre vonást.","shortLead":"A Dózsa György úti baleset vádlottja így megúszhatta volna a felelősségre vonást.","id":"20210211_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_baleset_gyamsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d92aa43b-da31-4d0f-89d7-376be4347f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b906b15c-6b4c-4a32-be8d-bc8b4dd695ed","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_baleset_gyamsag","timestamp":"2021. február. 11. 09:48","title":"Mégsem helyezik gyámság alá M. Richárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69d7f89e-43c5-456e-8728-6d7e1deaa23f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyarországi roncstemető helyszínén egy magyar youtuber forgatott.","shortLead":"A magyarországi roncstemető helyszínén egy magyar youtuber forgatott.","id":"20210211_autotemeto_magyarorszag_roncs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69d7f89e-43c5-456e-8728-6d7e1deaa23f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eecaa886-66b2-4263-ae30-b6b7502983a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_autotemeto_magyarorszag_roncs","timestamp":"2021. február. 11. 12:51","title":"Autótemetőt találtak Magyarországon, tele van roncsokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d330518-e751-4ae2-adc3-099567d577ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottság szerint a kosárlabdázó halálát okozó balesethez az vezethetett, hogy Ara Zobayan az időjárási körülmények ellenére a felhők közé repült.","shortLead":"Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottság szerint a kosárlabdázó halálát okozó balesethez az vezethetett...","id":"20210209_Repulesi_szabaly_Kobe_Bryant_helikopter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d330518-e751-4ae2-adc3-099567d577ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b459df81-384d-4615-8bef-c05174542021","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Repulesi_szabaly_Kobe_Bryant_helikopter","timestamp":"2021. február. 09. 21:43","title":"Megsértette a repülési szabályokat a Kobe Bryant helikopterét vezető pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad06467-a53b-435e-81ff-e3a3f67d3850","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Három mérkőzéslabdát hárítva győzte le Fucsovics Márton a háromszoros Grand Slam-bajnok svájcit az ausztrál nyílt teniszbajnokság második fordulójában.","shortLead":"Három mérkőzéslabdát hárítva győzte le Fucsovics Márton a háromszoros Grand Slam-bajnok svájcit az ausztrál nyílt...","id":"20210210_fucsovics_marton_stan_wawrinka_aus_open","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ad06467-a53b-435e-81ff-e3a3f67d3850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf48d94-ebc6-4efa-9119-0b0a1b5cbaf7","keywords":null,"link":"/sport/20210210_fucsovics_marton_stan_wawrinka_aus_open","timestamp":"2021. február. 10. 06:44","title":"Hatalmas csatában ejtette ki Fucsovics Wawrinkát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a530fbfa-34e3-4765-9bf0-16b9b32330a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzet miatt jóval kevesebb processzor van a piacon, mint amennyire szüksége lenne a különböző iparágaknak. A tech cégek úgy látják, az idei évben számolni kell ezzel a helyzettel.","shortLead":"A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzet miatt jóval kevesebb processzor van a piacon, mint amennyire szüksége...","id":"20210210_apple_iphone_12_gyartasa_processzor_hiany_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a530fbfa-34e3-4765-9bf0-16b9b32330a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb41c6f-a275-4b8b-a5bb-c1693ccced42","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_apple_iphone_12_gyartasa_processzor_hiany_valsag","timestamp":"2021. február. 10. 10:33","title":"Akadozhat az iPhone 12 gyártása is, nincs elég processzor a piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]