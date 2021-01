Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2832cef2-8de4-4631-8786-fdde44c9e9d5","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Már a kétezres évek elején Budapest orrára koppintott az UNESCO, hogy talán nem kéne a zsidónegyedben házakat rombolni. Ehhez képest most megint arról beszélünk, hogy milyen épületek tűnnének el a negyedben. De szabad-e egyáltalán bontani a védett zónában? Mi ellen véd a műemléki státusz? Hogyan sorvadt el a hazai örökségvédelem, és mi köze a műemlékbontásoknak a magyarok egészségi állapotához? Interjú Klaniczay Péter és Lővei Pál műemléki szakértőkkel. ","shortLead":"Már a kétezres évek elején Budapest orrára koppintott az UNESCO, hogy talán nem kéne a zsidónegyedben házakat rombolni...","id":"20210118_20_ev_alatt_kiderult_hogy_bontani_nagyon_szeretnek_a_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2832cef2-8de4-4631-8786-fdde44c9e9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84204559-fc21-4069-913e-3ff8b74a1375","keywords":null,"link":"/elet/20210118_20_ev_alatt_kiderult_hogy_bontani_nagyon_szeretnek_a_magyarok","timestamp":"2021. január. 18. 20:00","title":"Húsz év alatt kiderült, hogy „bontani nagyon szeretnek a magyarok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c221bb9f-05b9-4059-96c4-ef8eaf5d51d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Északkeleten havazni fog, akár 8 centiméternyi is hullhat.","shortLead":"Északkeleten havazni fog, akár 8 centiméternyi is hullhat.","id":"20210119_idojaras_figyelmeztetes_onos_eso_meteorologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c221bb9f-05b9-4059-96c4-ef8eaf5d51d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd180d99-a2d6-428b-b0ea-7929553e3787","keywords":null,"link":"/elet/20210119_idojaras_figyelmeztetes_onos_eso_meteorologia","timestamp":"2021. január. 19. 20:38","title":"Hét megyében figyelmeztetnek ónos esőre a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e023e6-3b95-4520-8b9e-56a374f5b41d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A felmentését kérte a fesztivál igazgatója és a művészeti igazgató is. ","shortLead":"A felmentését kérte a fesztivál igazgatója és a művészeti igazgató is. ","id":"20210119_szegedi_szabadteri_jatekok_fesztival_felmentes_lemondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43e023e6-3b95-4520-8b9e-56a374f5b41d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3ea044-9db0-4707-9533-515fc7bf1457","keywords":null,"link":"/kultura/20210119_szegedi_szabadteri_jatekok_fesztival_felmentes_lemondas","timestamp":"2021. január. 19. 09:15","title":"Váratlanul lemondott a Szegedi Szabadtéri Játékok vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Nahát. ","shortLead":"Nahát. ","id":"20210119_SZFE_osztalyfonokok_lista_Vidnyanszky_Attila","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c141f9-7de5-43a9-9cde-067d59557285","keywords":null,"link":"/kultura/20210119_SZFE_osztalyfonokok_lista_Vidnyanszky_Attila","timestamp":"2021. január. 19. 17:43","title":"SZFE: Kiderült, kik indítanak osztályt, Vidnyánszky Attila is rajta van a listán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc24d65-3a68-4bb3-a41a-d49e23d6c150","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz Kommersant című lap egy, a Honor ügyeit ismerő informátorra hivatkozva azt írja, már készül a mobil, ami visszakapja a Google-ökoszisztémát.","shortLead":"Az orosz Kommersant című lap egy, a Honor ügyeit ismerő informátorra hivatkozva azt írja, már készül a mobil, ami...","id":"20210119_honor_google_mobile_services_gms_google_alkalmazasok_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebc24d65-3a68-4bb3-a41a-d49e23d6c150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cece9a2-b3a5-4760-b9ef-5f864d687729","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_honor_google_mobile_services_gms_google_alkalmazasok_android","timestamp":"2021. január. 19. 18:03","title":"Visszatérhet az Android a Honor új telefonjaira, a Google-appokat is megkaphatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"345f2fbf-1a1d-4aa5-9dcd-ae7622240e11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb részletek derültek ki Joe Biden 1977-es magyarországi útjáról.","shortLead":"Újabb részletek derültek ki Joe Biden 1977-es magyarországi útjáról.","id":"20210119_Biden_Minden_lenyeges_es_ertekes_dolog_eredetileg_Budapestrol_ered","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=345f2fbf-1a1d-4aa5-9dcd-ae7622240e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7297fc78-ab71-4d77-8895-3c1f82c28466","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Biden_Minden_lenyeges_es_ertekes_dolog_eredetileg_Budapestrol_ered","timestamp":"2021. január. 19. 09:31","title":"Joe Biden: „Minden lényeges és értékes dolog eredetileg Budapestről ered”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cbef70f-f091-4928-9975-7d5cc0091578","c_author":"Fekő Ádám","category":"elet","description":"Jesse González az Egyesült Államok egyik legjobb kapusának számít, viszont májusban a felesége feljelentette családon belüli erőszak miatt, ezután kirúgta klubja, a Dallas, és a játékengedélyét is felfüggesztették az amerikai ligában. ","shortLead":"Jesse González az Egyesült Államok egyik legjobb kapusának számít, viszont májusban a felesége feljelentette családon...","id":"20210119_jesse_gonzalez_csaladon_beluli_eroszak_budapest_honved","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cbef70f-f091-4928-9975-7d5cc0091578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc91cef1-8cd1-4ca3-80b4-27b064b7a139","keywords":null,"link":"/elet/20210119_jesse_gonzalez_csaladon_beluli_eroszak_budapest_honved","timestamp":"2021. január. 19. 14:50","title":"Családon belüli erőszak vádja miatt kirúgott kapust igazolhat le a Budapest Honvéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee41ca9e-b9a4-49c9-8dbd-cae03ce56ff8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő ellenállt, ezért támadója összeverte és elvette a táskáját.","shortLead":"A nő ellenállt, ezért támadója összeverte és elvette a táskáját.","id":"20210119_eroszak_godolloi_HEV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee41ca9e-b9a4-49c9-8dbd-cae03ce56ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ccc7e3a-8c63-45a8-938f-515b25a83e24","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_eroszak_godolloi_HEV","timestamp":"2021. január. 19. 16:59","title":"Meg akartak erőszakolni egy nőt a gödöllői HÉV-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]