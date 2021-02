Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66f5ee1e-5b2b-4465-bacb-ff7c6c06cd5f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író felvetett egy olyan forgatókönyvet, hogy mi van, ha egy macska nem tudja levenni az emberfiltert. ","shortLead":"Az író felvetett egy olyan forgatókönyvet, hogy mi van, ha egy macska nem tudja levenni az emberfiltert. ","id":"20210210_Margaret_Atwood_is_reagalt_a_macskafilteres_online_birosagi_targyalasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66f5ee1e-5b2b-4465-bacb-ff7c6c06cd5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d00dd7-f386-4c64-8fc9-c1c12ef47ada","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Margaret_Atwood_is_reagalt_a_macskafilteres_online_birosagi_targyalasra","timestamp":"2021. február. 10. 14:20","title":"Margaret Atwood is reagált a macskafilteres online bírósági tárgyalásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05ab2e7-3f29-4bd1-b9a9-40c9b671e1b0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A képeket maga André Kertész ajándékozta Zsilák Györgynek.","shortLead":"A képeket maga André Kertész ajándékozta Zsilák Györgynek.","id":"20210210_Andre_Kertesz_soha_nem_latott_kepei_kerultek_elo_egy_vilaghiru_magyar_artista_fiokjabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b05ab2e7-3f29-4bd1-b9a9-40c9b671e1b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03aa02f1-b47c-414a-9140-48b218c3253c","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Andre_Kertesz_soha_nem_latott_kepei_kerultek_elo_egy_vilaghiru_magyar_artista_fiokjabol","timestamp":"2021. február. 10. 09:41","title":"André Kertész soha nem látott képei kerültek elő egy világhírű magyar artista fiókjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f7b82b-62a5-4a61-beae-fea0cb6587f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fogkőleszedés fontos része a szájhigiéniának, és a Xiaomihoz tartozó Sunuo új eszköze azt ígéri, hogy akár a fogorvoshoz sem kell elmenni ezért. ","shortLead":"A fogkőleszedés fontos része a szájhigiéniának, és a Xiaomihoz tartozó Sunuo új eszköze azt ígéri, hogy akár...","id":"20210211_xiaomi_sunuo_otthoni_ultrahangos_fogkoleszedo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96f7b82b-62a5-4a61-beae-fea0cb6587f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33bfb57d-8430-4e70-90dc-f03435352ab3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_xiaomi_sunuo_otthoni_ultrahangos_fogkoleszedo","timestamp":"2021. február. 11. 11:03","title":"Ezzel az eszközzel otthon is leszedhető a fogkő, állítja a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9819bc-8ce2-40d5-a563-f2c54a702a68","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lefoglalt hamisítványok a veszélyeshulladék-feldolgozó telepeken végzik.","shortLead":"A lefoglalt hamisítványok a veszélyeshulladék-feldolgozó telepeken végzik.","id":"20210210_nav_parfum_csempeszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc9819bc-8ce2-40d5-a563-f2c54a702a68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0634f90c-b486-4200-b039-013a12999c75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210210_nav_parfum_csempeszet","timestamp":"2021. február. 10. 07:29","title":"Állati vizeletet tartalmazó parfümöt is foglalt már le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cff1219-1cb0-4b10-8ab7-376f4b8d016f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nógrád megyében négy településen vezetékszakadás miatt 2500 fogyasztási helyen szünetel vagy akadozik az áramszolgáltatás.","shortLead":"Nógrád megyében négy településen vezetékszakadás miatt 2500 fogyasztási helyen szünetel vagy akadozik...","id":"20210211_Iteletido_mar_szaz_helyre_riasztottak_a_tuzoltokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cff1219-1cb0-4b10-8ab7-376f4b8d016f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ff7936-f330-49ba-9990-5cda55e33aa2","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_Iteletido_mar_szaz_helyre_riasztottak_a_tuzoltokat","timestamp":"2021. február. 11. 08:04","title":"Ítéletidő: már száz helyre riasztották a tűzoltókat, Nógrádban akadozik az áramellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a2f729-0a74-4865-8d29-2a15321fb79c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az újonnan felhúzott lakóparkok esetében egy helyett másfél parkolóhelyet kell kialakítani lakásonként.","shortLead":"Az újonnan felhúzott lakóparkok esetében egy helyett másfél parkolóhelyet kell kialakítani lakásonként.","id":"20210210_Szabalyozas_uj_lakas_parkolohely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19a2f729-0a74-4865-8d29-2a15321fb79c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89f07dd-c6de-4969-9bbf-a20ace7d917b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210210_Szabalyozas_uj_lakas_parkolohely","timestamp":"2021. február. 10. 17:05","title":"Alaposan megnövelheti az új lakások árát egy friss szabályozás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy többséggel választotta meg a szövetség a fideszes képviselőt.","shortLead":"Nagy többséggel választotta meg a szövetség a fideszes képviselőt.","id":"20210210_triatlonszovetseg_tisztujitas_szabo_zsolt_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5564e9b5-05f3-4278-a00c-6e782d167002","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_triatlonszovetseg_tisztujitas_szabo_zsolt_nyomozas","timestamp":"2021. február. 10. 10:29","title":"Az a Szabó Zsolt lett a triatlonszövetség elnöke, aki érintett egy offshore-számlás nyomozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9a5aaf-51c1-4347-bad6-01d018e33e7d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyelőre nem tudni, hogy idén lesz-e házigazdája az eseménynek. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy idén lesz-e házigazdája az eseménynek. ","id":"20210211_Oscar_gala_helyszin_kozvetites_ceremonia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d9a5aaf-51c1-4347-bad6-01d018e33e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fb9722-0cbe-4c36-9dd1-15325af03341","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_Oscar_gala_helyszin_kozvetites_ceremonia","timestamp":"2021. február. 11. 13:04","title":"Nem a Dolby Színház lesz az Oscar-gála egyedüli helyszíne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]