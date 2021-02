Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d2b29f3-6b00-4e60-8e97-dfebe481ba56","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tavaly az öt legnagyobb hazai sörgyártó (Borsodi, Dreher, Heineken, Carlsberg és Pécsi) teljes forgalma 7,5 százalékkal, 6,177 millió hektoliterre mérséklődött, a belföldi értékesítés pedig még ezt is meghaladó mértékben, 9 százalékkal, 5,657 millió hektoliterre esett az előző évhez képest - közölte Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének (MSSZ) igazgatója.","shortLead":"Tavaly az öt legnagyobb hazai sörgyártó (Borsodi, Dreher, Heineken, Carlsberg és Pécsi) teljes forgalma 7,5...","id":"20210214_Madjnem_annyi_izesitett_alkoholmentes_sort_iszik_a_magyar_mint_szuper_premium_minoseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d2b29f3-6b00-4e60-8e97-dfebe481ba56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47acfc3-d63b-4def-a272-839d623b23e7","keywords":null,"link":"/kkv/20210214_Madjnem_annyi_izesitett_alkoholmentes_sort_iszik_a_magyar_mint_szuper_premium_minoseget","timestamp":"2021. február. 14. 09:44","title":"Majdnem annyi ízesített alkoholmentes sört iszik a magyar, mint szuper prémium minőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531aa5be-272a-46f2-9e54-7a7029ffeeb3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Mechwart ligetben a héten kivágott fák még alkalmasak tüzelőnek, ezeket rászorulóknak ajánlja fel a II. kerület.","shortLead":"A Mechwart ligetben a héten kivágott fák még alkalmasak tüzelőnek, ezeket rászorulóknak ajánlja fel a II. kerület.","id":"20210214_Raszorulokhoz_kerulnek_a_serult_beteg_kivagasra_itelt_fak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=531aa5be-272a-46f2-9e54-7a7029ffeeb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdb53b6-f68b-42ba-951f-c2860c61063d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Raszorulokhoz_kerulnek_a_serult_beteg_kivagasra_itelt_fak","timestamp":"2021. február. 14. 11:21","title":"Rászorulókhoz adják a II. kerületben a kivágásra ítélt fákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222cc300-d389-4258-90da-3038e6c4a47d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt nem tudni, hogy az autós megsérült-e az ütközés után.","shortLead":"Azt nem tudni, hogy az autós megsérült-e az ütközés után.","id":"20210214_Autopalya_baleset_Lengyelorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=222cc300-d389-4258-90da-3038e6c4a47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f749083-69f8-4f7d-a1e7-35de2e59afcc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Autopalya_baleset_Lengyelorszag","timestamp":"2021. február. 14. 16:10","title":"Teljesen üres volt az autópálya, mégis brutális balesetet szenvedett egy sofőr Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57693c1-942a-4a1e-b4f0-e202f2da01a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak nincs más eszköze, mint egy nyilvános jelentés arra, hogy nem tett eleget a felszólításuknak a Magyar Turisztikai Ügynökség. ","shortLead":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak nincs más eszköze, mint egy nyilvános jelentés arra, hogy nem...","id":"20210214_Meg_az_adatvedelmi_hatosagnak_sem_arulja_el_a_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_kik_biraljak_el_a_milliardos_palyazatokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f57693c1-942a-4a1e-b4f0-e202f2da01a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058d16ce-fa12-4f63-ad0b-9ecafcb7bcf8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Meg_az_adatvedelmi_hatosagnak_sem_arulja_el_a_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_kik_biraljak_el_a_milliardos_palyazatokat","timestamp":"2021. február. 14. 14:10","title":"Még az adatvédelmi hatóságnak sem árulja el a Magyar Turisztikai Ügynökség, kik bírálják el a milliárdos pályázatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42abd8fc-dc38-45c1-b55a-2b1e3890a2a8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A mentési akció alatt egy második lavina is megindult, három hegymászó veszítette életét hétvégén Szlovéniában.","shortLead":"A mentési akció alatt egy második lavina is megindult, három hegymászó veszítette életét hétvégén Szlovéniában.","id":"20210214_Harman_meghaltak_egy_lavina_miatt_a_szloven_Alpokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42abd8fc-dc38-45c1-b55a-2b1e3890a2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5678aa-12ea-4267-a4e4-d43c7a3f6276","keywords":null,"link":"/vilag/20210214_Harman_meghaltak_egy_lavina_miatt_a_szloven_Alpokban","timestamp":"2021. február. 14. 08:13","title":"Hárman meghaltak egy lavina miatt a szlovén Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc45aaa-9776-45c6-be00-44ded96e96c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos két táblázatot küldött a politikusnak, aki minderre 90 napot várt.","shortLead":"Az országos tisztifőorvos két táblázatot küldött a politikusnak, aki minderre 90 napot várt.","id":"20210215_muller_cecilia_szel_bernadett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebc45aaa-9776-45c6-be00-44ded96e96c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94f6226-e8ce-43cf-9ce2-cd58af62aa28","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_muller_cecilia_szel_bernadett","timestamp":"2021. február. 15. 06:19","title":"Müller Cecília gyakorlatilag használhatatlan járványadatokat küldött Szél Bernadettnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7452b25b-a8fc-41f1-8b0b-96d85114c9b7","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Egyszerre lett nőjogi és etnikai kérdés az 1970-es Miss World versenyből, miután először lett színes bőrű nő a világszépe. A londoni eseményt felidéző filmből kiderül, hogy komoly erőfeszítés kellett ahhoz, ha a férfiak uralta társadalomban a nők ki akartak törni másodlagos szerepükből.","shortLead":"Egyszerre lett nőjogi és etnikai kérdés az 1970-es Miss World versenyből, miután először lett színes bőrű nő...","id":"20210214_A_borszin_szerepe_a_szepsegversenyeken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7452b25b-a8fc-41f1-8b0b-96d85114c9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930e9223-91d5-46ea-a003-98b4f9a4061a","keywords":null,"link":"/360/20210214_A_borszin_szerepe_a_szepsegversenyeken","timestamp":"2021. február. 14. 16:00","title":"Ötven éve váltak emberi jogi üggyé a szépségversenyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad638fa-dbe9-4a22-88e3-c8839f603f9b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Újraindítási akciótervet készített a Magyar Fürdőszövetség; azt kérik a kormánytól , hogy az újraindítási gyorskölcsönt terjesszék ki a fürdőkre.","shortLead":"Újraindítási akciótervet készített a Magyar Fürdőszövetség; azt kérik a kormánytól , hogy az újraindítási gyorskölcsönt...","id":"20210213_A_magyar_furdok_elhasznaltak_utolso_tartalekaikat_a_kormanyhoz_fordulnak_a_nyitas_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cad638fa-dbe9-4a22-88e3-c8839f603f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a71129-3c01-412e-ae29-9f9077429fb8","keywords":null,"link":"/kkv/20210213_A_magyar_furdok_elhasznaltak_utolso_tartalekaikat_a_kormanyhoz_fordulnak_a_nyitas_miatt","timestamp":"2021. február. 13. 10:21","title":"A magyar fürdők elhasználták utolsó tartalékaikat, a kormányhoz fordulnak a nyitás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]