[{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sebián-Petrovszki László, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője indított pert a Magyar Turisztikai Ügynökség ellen, a Fővárosi Törvényszék pedig első fokú ítéletében kötelezte a szervezetet, hogy nyilvánosan számoljon el a közpénzzel.","shortLead":"Sebián-Petrovszki László, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője indított pert a Magyar Turisztikai...","id":"20210203_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_tamogatas_adat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d763159f-37fa-42b7-ae03-bbbe784d3f12","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_tamogatas_adat","timestamp":"2021. február. 03. 18:06","title":"Ki kell adnia a Magyar Turisztikai Ügynökségnek a fű alatt kiosztott támogatások adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A VaccineGuard esetében nagy hangsúlyt fektettek a személyes adatok védelmére.","shortLead":"A VaccineGuard esetében nagy hangsúlyt fektettek a személyes adatok védelmére.","id":"20210205_Digitalis_vakcinaigazolas_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbecbf27-f31b-4eca-8236-439f5d043b1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_Digitalis_vakcinaigazolas_Magyarorszag","timestamp":"2021. február. 05. 09:32","title":"Márciusban vezethetik be a digitális vakcinaigazolást Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország egyelőre nem adta be a Szputnyik V engedélyeztetéshez szükséges dokumentumokat a hatóságnak.","shortLead":"Oroszország egyelőre nem adta be a Szputnyik V engedélyeztetéshez szükséges dokumentumokat a hatóságnak.","id":"20210205_EU_Gyogyszerugynokseg_Szputnyik_V","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f779634-934a-48b1-adc0-bbe0041d6063","keywords":null,"link":"/vilag/20210205_EU_Gyogyszerugynokseg_Szputnyik_V","timestamp":"2021. február. 05. 13:10","title":"Az EU gyógyszerügynöksége két hete tárgyalt az orosz vakcina gyártójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a7c956-b67d-41b5-be26-7f34b9bc5fd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elképesztő részletességű fotók készíthetők a Holdról a Galaxy S21 Ultra 100x-os zoomjával. Sokan azonban úgy vélik, egyfajta képhamisításról van szó. Ennek eredt nyomába egy újságíró, több szakértőt is felkeresve.","shortLead":"Elképesztő részletességű fotók készíthetők a Holdról a Galaxy S21 Ultra 100x-os zoomjával. Sokan azonban úgy vélik...","id":"20210204_samsung_galaxy_s21_ultra_hold_fotozasa_space_zoom_100x","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48a7c956-b67d-41b5-be26-7f34b9bc5fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e29833e-7ff4-42af-8c4b-c630b5fe04dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_samsung_galaxy_s21_ultra_hold_fotozasa_space_zoom_100x","timestamp":"2021. február. 04. 11:03","title":"Utánajártak, hogy tényleg hamisak-e a Samsung Galaxy S21 Ultra Hold-felvételei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134ed4b6-13ec-421a-be8b-e81c7031922a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Heves allergiás reakció nem fordult elő, és a komolyabb mellékhatások is inkább a második alkalommal jellemzőek – foglalja össze az első oltások tapasztalatait Békássy Szabolcs háziorvos. Négyezer praxis igényelt vakcinát tíz-tíz betegének, csütörtökre végül csak ezernek elegendő oltás érkezett meg, ezért a kiválasztott 82 éven felüliek közül is többeknek csak a jövő héten juthat belőle. ","shortLead":"Heves allergiás reakció nem fordult elő, és a komolyabb mellékhatások is inkább a második alkalommal jellemzőek –...","id":"20210205_Elesben_Bekassy_Szabolcs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=134ed4b6-13ec-421a-be8b-e81c7031922a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0154017-2fb8-464f-8301-47ff8469e652","keywords":null,"link":"/360/20210205_Elesben_Bekassy_Szabolcs","timestamp":"2021. február. 05. 11:00","title":"Élesben Békássy Szabolcs háziorvossal: 3000 praxis jövő héten kezdhet oltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b17f440-28dc-45e6-a113-1af90ebbeffc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az üzem udvarában három, levágásra szánt szarvasmarha feküdt elhulláshoz közeli állapotban.

","shortLead":"Az üzem udvarában három, levágásra szánt szarvasmarha feküdt elhulláshoz közeli állapotban.

","id":"20210204_nebih_vagohid_felfuggesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b17f440-28dc-45e6-a113-1af90ebbeffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79efe1ab-f44c-40fe-b600-47a849ebf915","keywords":null,"link":"/kkv/20210204_nebih_vagohid_felfuggesztes","timestamp":"2021. február. 04. 09:50","title":"Döbbenetes állapotokat talált a Nébih egy Fejér megyei vágóhídon, bezáratta (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f84624-cef4-4d1c-9c69-75ba04073760","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Marjorie Taylor Greene a költségvetési és az oktatási szakbizottságnak is tagja volt. Még republikánusok is támogatták az eltávolítását.","shortLead":"Marjorie Taylor Greene a költségvetési és az oktatási szakbizottságnak is tagja volt. Még republikánusok is támogatták...","id":"20210205_marjorie_taylor_greene_bizottsagi_helyek_qanon_capitolium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9f84624-cef4-4d1c-9c69-75ba04073760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff2043d-aa6b-4faa-86d5-4c87b6003a3a","keywords":null,"link":"/vilag/20210205_marjorie_taylor_greene_bizottsagi_helyek_qanon_capitolium","timestamp":"2021. február. 05. 05:43","title":"Megfosztották bizottsági helyeitől a QAnon-hívő amerikai kongresszusi képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Laboratóriumi körülmények között május végére elérhető a nyájimmunitás az Európai Unió által Magyarországnak rendelt oltások és az Orbán-kormány által Oroszországból és Kínából beszerzett vakcinák beadásával. Levezettük, hogyan nézne ki ez gyakorlatban. ","shortLead":"Laboratóriumi körülmények között május végére elérhető a nyájimmunitás az Európai Unió által Magyarországnak rendelt...","id":"202105_szurd_ki_tudja_meddig_szurhatod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0488207a-f450-4c18-81d0-8dae39283721","keywords":null,"link":"/360/202105_szurd_ki_tudja_meddig_szurhatod","timestamp":"2021. február. 05. 15:00","title":"Infografikán a heti egymillió oltás – így érhetne véget a Covid-rémálom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]