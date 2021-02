Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"649d2ede-a5d7-479b-b245-3f66dae09d84","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kemény tél sem tudta megállítani a Seattle-ben élő Fran Goldmant.","shortLead":"A kemény tél sem tudta megállítani a Seattle-ben élő Fran Goldmant.","id":"20210216_Egy_90_eves_no_negy_kilometert_gyalogolt_a_30_centimeteres_hoban_hogy_megkapja_a_vakcinat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=649d2ede-a5d7-479b-b245-3f66dae09d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9cf4ab2-e252-4f33-afec-db861f44befd","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Egy_90_eves_no_negy_kilometert_gyalogolt_a_30_centimeteres_hoban_hogy_megkapja_a_vakcinat","timestamp":"2021. február. 16. 07:59","title":"Egy 90 éves nő négy kilométert gyalogolt a 30 centiméteres hóban, hogy megkapja a vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9f6b81-2522-4bb7-a1fc-9e30acda8028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV híradójának reagált a szaktárca arra, hogy a Fiumei úti baleseti intézetben sapkában és kesztyűben dolgoznak az orvosok és az ápolók. ","shortLead":"Az ATV híradójának reagált a szaktárca arra, hogy a Fiumei úti baleseti intézetben sapkában és kesztyűben dolgoznak...","id":"20210214_Valaszolt_az_EMMI_a_baleseti_intezetben_tapasztalt_hidegre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb9f6b81-2522-4bb7-a1fc-9e30acda8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d76c562-9fb2-4e08-9087-c4094cec7f6d","keywords":null,"link":"/itthon/20210214_Valaszolt_az_EMMI_a_baleseti_intezetben_tapasztalt_hidegre","timestamp":"2021. február. 14. 15:57","title":"Válaszolt az EMMI a baleseti intézetben tapasztalt hidegre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee19ceb-4edd-4e3f-a69b-e6c4f30df3d1","c_author":"Papp Petra Anna","category":"360","description":"Ócska sci-fi-filmnek is tűnhetne, ami nyugati „licenc” alapján készült a vasfüggöny keleti oldalán: szerepel benne a szovjet Steve Jobs, automatizált tervgazdaság és kriptorubel. Bármennyire hihetetlennek tűnik, nem sokon múlt a megvalósulása, rettegett is Amerika.","shortLead":"Ócska sci-fi-filmnek is tűnhetne, ami nyugati „licenc” alapján készült a vasfüggöny keleti oldalán: szerepel benne...","id":"202106__digitalis_kommunizmus__szovjet_internet__modern_utopia__internyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ee19ceb-4edd-4e3f-a69b-e6c4f30df3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e10e7d-aefc-4f10-8244-093fb9c53ada","keywords":null,"link":"/360/202106__digitalis_kommunizmus__szovjet_internet__modern_utopia__internyet","timestamp":"2021. február. 15. 11:00","title":"A „szovjet Steve Jobs” megcsinálta volna az internetet, de a párt a villogó tyúkdiszkóban hitt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyos kérdések megválaszolásához muszáj segítségül hívni egy nagyon gyors számítógépet. Ezt teszi most a Samsung.","shortLead":"Bizonyos kérdések megválaszolásához muszáj segítségül hívni egy nagyon gyors számítógépet. Ezt teszi most a Samsung.","id":"20210215_samsung_kvantumszamitogep_akkumulator_uzemido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1005b2-a34a-42d9-b9d3-e8d2d1a0ba44","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_samsung_kvantumszamitogep_akkumulator_uzemido","timestamp":"2021. február. 15. 12:03","title":"A Samsung kvantumszámítógéppel próbálja kikutatni, hogyan bírhatnák tovább a telefonok akkumulátorai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester szerint számtalan közfeladatot állami támogatást nélkül lát el a főváros, és még a kormánynak is fizet.","shortLead":"A főpolgármester szerint számtalan közfeladatot állami támogatást nélkül lát el a főváros, és még a kormánynak is fizet.","id":"20210215_Karacsony_Gergely_Orban_Viktor_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97810d4a-baa5-48fb-af3f-d54126491c17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_Karacsony_Gergely_Orban_Viktor_Budapest","timestamp":"2021. február. 15. 19:47","title":"Karácsony Orbánnak: Az új városvezetésnek közel négyszer annyi önkormányzati adót kell fizetnie, mint Tarlósnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a353a7-9459-4c4e-a337-dc494bf12681","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Visszatér a szerelmes-bérgyilkosos történet a képernyőre Phoebe Waller-Bridge-nek és Donald Glovernek köszönhetően. ","shortLead":"Visszatér a szerelmes-bérgyilkosos történet a képernyőre Phoebe Waller-Bridge-nek és Donald Glovernek köszönhetően. ","id":"20210215_Phoebe_WallerBridge_Donald_Glover_sorozat_Mr__Mrs_Smith","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42a353a7-9459-4c4e-a337-dc494bf12681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aea0abf-e020-415b-a2ff-cd76548afe03","keywords":null,"link":"/elet/20210215_Phoebe_WallerBridge_Donald_Glover_sorozat_Mr__Mrs_Smith","timestamp":"2021. február. 15. 11:10","title":"Sorozat készül a Mr. & Mrs. Smith című filmből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb50662-1c9c-41d9-82ff-4ba8a08226e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentősen bővül az idei évben a Google Stadia játékkínálata, tavasszal érkezik a FIFA 2021 is.","shortLead":"Jelentősen bővül az idei évben a Google Stadia játékkínálata, tavasszal érkezik a FIFA 2021 is.","id":"20210215_google_stadia_jatekok_felhoszolgaltatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2eb50662-1c9c-41d9-82ff-4ba8a08226e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04916071-f8d9-4b6f-b313-26a903375699","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_google_stadia_jatekok_felhoszolgaltatas","timestamp":"2021. február. 15. 16:03","title":"Játékdömping jön a Stadiára, több mint 100 játékkal bővíti kínálatát a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f169caea-6c65-4c5c-884c-c01cab1686a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hiába tiltja az Egyesült Államokban szövetségi szintű jogszabály az embereknek, hogy bármiféle eszközzel 460 méternél jobban megközelítsék a bálnákat, az egyik legveszélyeztetettebb bálnafaj fiatal példánya pusztult el, mert elgázolhatta egy hajó.","shortLead":"Hiába tiltja az Egyesült Államokban szövetségi szintű jogszabály az embereknek, hogy bármiféle eszközzel 460 méternél...","id":"20210214_Nagyon_ritka_balnaborjut_gazolt_halalra_egy_hajo_Florida_partjainal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f169caea-6c65-4c5c-884c-c01cab1686a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a87a52-9b51-4093-932c-0d4c9d0b06f0","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Nagyon_ritka_balnaborjut_gazolt_halalra_egy_hajo_Florida_partjainal","timestamp":"2021. február. 14. 14:35","title":"Nagyon ritka, pár hónapos bálnaborjút gázolt halálra egy hajó Florida partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]