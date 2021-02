Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17a1b53c-2a97-4507-857a-18089418d5c1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A Ceausescu-rezsim sírásójának és a maga szerepét szándékosan túlnagyító füllentőnek is nevezték a 92 éves korában az USA-ban elhunyt Ion Mihail Pacepát, a hírhedt román titkosszolgálat, a Securitate egykori tábornokát. Miközben túlélte, hogy a román diktátor vérdíjat tűzött ki rá, a koronavírus-fertőzéssel már nem tudott megbirkózni.","shortLead":"A Ceausescu-rezsim sírásójának és a maga szerepét szándékosan túlnagyító füllentőnek is nevezték a 92 éves korában...","id":"20210216_Meghalt_Pacepatabornok_Ceausescu_titkosszolgalatanak_legismertebb_aruloja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17a1b53c-2a97-4507-857a-18089418d5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa69b07-3698-4709-9d74-7a200257b839","keywords":null,"link":"/vilag/20210216_Meghalt_Pacepatabornok_Ceausescu_titkosszolgalatanak_legismertebb_aruloja","timestamp":"2021. február. 16. 20:00","title":"Meghalt Ceausescu titkosszolgálatának legismertebb árulója, akire Carlos is hiába vadászott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2750f4e-1a32-4a68-9e81-0aaf44386c62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 18 embert találtak a pókerteremben, mindenkit megbüntettek a rendőrök. A szervezők ellen eljárás indult.","shortLead":"Összesen 18 embert találtak a pókerteremben, mindenkit megbüntettek a rendőrök. A szervezők ellen eljárás indult.","id":"20210215_pokerparti_rendorseg_ujpest_maszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2750f4e-1a32-4a68-9e81-0aaf44386c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939d6ad7-a271-4a14-b3ef-09aae5ee2a79","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_pokerparti_rendorseg_ujpest_maszk","timestamp":"2021. február. 15. 15:11","title":"Videó: Illegális pókerpartira csaptak le a rendőrök Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d55a18c-15da-4465-9a0e-c2c14353186a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy teljesítményű boxermotor főtengelye egészen 9000-es fordulatszámig elforgatható.","shortLead":"A nagy teljesítményű boxermotor főtengelye egészen 9000-es fordulatszámig elforgatható.","id":"20210217_510_loeros_szivomotor_es_hatalmas_szarny_ime_az_uj_porsche_911_gt3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d55a18c-15da-4465-9a0e-c2c14353186a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093d1737-4c2b-4d91-bbf0-94f28ceb95c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210217_510_loeros_szivomotor_es_hatalmas_szarny_ime_az_uj_porsche_911_gt3","timestamp":"2021. február. 17. 09:21","title":"510 lóerős szívómotor és hatalmas szárny: íme az új Porsche 911 GT3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f011340-831d-4691-ba1f-cddfcb389ee7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az RTL Klub új, saját gyártású riportfilmsorozatában többek közt Liptai Claudia, Barabás Éva, Szellő István, Fluor Tomi, Pataky Attila mutatkozik be eddig ismeretlen oldaláról, egy számárak fontos zeneszámon keresztül. A Nagy számot Kovács Patrícia vezeti majd.\r

\r

","shortLead":"Az RTL Klub új, saját gyártású riportfilmsorozatában többek közt Liptai Claudia, Barabás Éva, Szellő István, Fluor...","id":"20210216_Kiderul_mi_volt_Pataky_Attila_elete_legfontosabb_dala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f011340-831d-4691-ba1f-cddfcb389ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d704876e-5edd-4314-bf60-f54d3f80a553","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Kiderul_mi_volt_Pataky_Attila_elete_legfontosabb_dala","timestamp":"2021. február. 16. 10:23","title":"Kiderül, mi volt Pataky Attila élete legfontosabb dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56fbdae0-6c7a-41f7-a370-583da483a5e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozat tapasztalt búvár volt, a világ több részén is merült már az elmúlt években.","shortLead":"Az áldozat tapasztalt búvár volt, a világ több részén is merült már az elmúlt években.","id":"20210215_fulladas_banyato_buvar_apc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56fbdae0-6c7a-41f7-a370-583da483a5e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cee97b0-07cf-426a-8651-5cc21b94f530","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_fulladas_banyato_buvar_apc","timestamp":"2021. február. 15. 17:02","title":"Megfulladt a jég alatt egy búvár az apci bányatóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0e868b6-1f70-4fd2-8553-604a31638286","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi 51-szeres válogatott szélső és Toldi Gábor veszi át a munkát a DVSC eddigi vezetőedzőjétől, Kondás Elemértől.\r

","shortLead":"A korábbi 51-szeres válogatott szélső és Toldi Gábor veszi át a munkát a DVSC eddigi vezetőedzőjétől, Kondás...","id":"20210216_Huszti_Szabolcs_edzheti_Dzsudzsakot_Debrecenben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0e868b6-1f70-4fd2-8553-604a31638286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd6e413-af16-4b03-8819-5dbfa0595a45","keywords":null,"link":"/sport/20210216_Huszti_Szabolcs_edzheti_Dzsudzsakot_Debrecenben","timestamp":"2021. február. 16. 14:05","title":"Huszti Szabolcs edzheti Dzsudzsákot Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8f1eb0-a440-442b-abd1-b49f6748955d","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"A NER gazdagjai az elmúlt években egyrészt lecserélődtek, másrészt jóval vagyonosabban lettek, mint eddig bárki idehaza. Összesítettük a Forbes listáit, amely 2014 óta számlálja a leggazdagabbak pénzét. ","shortLead":"A NER gazdagjai az elmúlt években egyrészt lecserélődtek, másrészt jóval vagyonosabban lettek, mint eddig bárki...","id":"20210216_forbes_leggazdagabb_ner","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a8f1eb0-a440-442b-abd1-b49f6748955d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fb88fc-eea4-452a-a62d-318884c2fe8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210216_forbes_leggazdagabb_ner","timestamp":"2021. február. 16. 16:15","title":"A Szijjártó Pétert jachtoztató Szíjj László néhány év alatt majdnem megtízszerezte vagyonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63903bbe-60a5-4795-aa65-8cfed16f02cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Piacra dobott Kamala Harris unokahúga olyan pulóvert is, amire az volt írva, hogy alelnök nagynéni.","shortLead":"Piacra dobott Kamala Harris unokahúga olyan pulóvert is, amire az volt írva, hogy alelnök nagynéni.","id":"20210215_meena_harris_kamala_harris_feher_haz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63903bbe-60a5-4795-aa65-8cfed16f02cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b22277a-29e7-4f11-ba07-e982f967a938","keywords":null,"link":"/kkv/20210215_meena_harris_kamala_harris_feher_haz","timestamp":"2021. február. 15. 19:31","title":"Figyelmeztetést küldött a Fehér Ház Kamala Harris unokahúgának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]