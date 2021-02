Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23b47cab-b255-4624-a216-eaf9ef884fa8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csökken a nagy intézetekben élő gyerekek száma, még sincs elég nevelőszülő. A fogyatékosággal élő gyerekeknek a legkisebb az esélyük, hogy családban nőhessenek fel. Többek között ezek is jellemzik a gyerekvédelmet ma Magyarországon.","shortLead":"Csökken a nagy intézetekben élő gyerekek száma, még sincs elég nevelőszülő. A fogyatékosággal élő gyerekeknek...","id":"20210216_Keves_a_fogyatekkal_elo_gyerekeket_vallalo_neveloszulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23b47cab-b255-4624-a216-eaf9ef884fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd4b688-9659-4149-a5c1-2cf2939adaa0","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Keves_a_fogyatekkal_elo_gyerekeket_vallalo_neveloszulo","timestamp":"2021. február. 16. 10:16","title":"Még mindig több mint 22 ezer gyerek él család nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nyolc fázisban 1326 lakást alakítanak ki a Tóváros elnevezésű projektben.","shortLead":"Nyolc fázisban 1326 lakást alakítanak ki a Tóváros elnevezésű projektben.","id":"20210216_lakopark_tovaros_ingatlanfejlesztes_atenor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0850c6-7ab9-42b0-a98a-9e4343a4e685","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210216_lakopark_tovaros_ingatlanfejlesztes_atenor","timestamp":"2021. február. 16. 22:14","title":"Hatalmas lakópark épül a XI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a2a391-7599-46e5-a36a-e6d984e7e0f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Christina Ozturk több mint száz gyereket szeretne.\r

\r

","shortLead":"Christina Ozturk több mint száz gyereket szeretne.\r

\r

","id":"20210216_23_eves_es_mar_tizenegy_gyermeke_van_ebbol_tiz_beranyatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2a2a391-7599-46e5-a36a-e6d984e7e0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96b8812-778c-4df0-8d69-a6e63bc4c5e2","keywords":null,"link":"/elet/20210216_23_eves_es_mar_tizenegy_gyermeke_van_ebbol_tiz_beranyatol","timestamp":"2021. február. 16. 09:19","title":"23 éves, és már tizenegy gyereke van, ebből tíz béranyától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40cf21c-ea10-4f00-ba7d-76f79dc8b5da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem zavarja meg a rendszeres kávéfogyasztók alvását a koffein egy új, fiatalokkal végzett kutatás szerint. A stimulálószer azonban csökkenti a szürkeállomány, tehát az idegsejtek térfogatát az agyban.","shortLead":"Nem zavarja meg a rendszeres kávéfogyasztók alvását a koffein egy új, fiatalokkal végzett kutatás szerint...","id":"20210216_kave_kavefogyasztas_alvas_koffein_idegsejtek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b40cf21c-ea10-4f00-ba7d-76f79dc8b5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c1021c-5547-44f0-b807-2d22311d9edd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_kave_kavefogyasztas_alvas_koffein_idegsejtek","timestamp":"2021. február. 16. 17:03","title":"Rendszeresen iszik kávét? Akkor jobb, ha erről tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56725a27-02ae-4344-9cdd-bdaafa3f2fc2","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Kompromisszumos jelöltként került a román kormányfői posztra a komoly bankármúlttal rendelkező Florin Citu, akit Klaus Iohannis emberének tartanak.","shortLead":"Kompromisszumos jelöltként került a román kormányfői posztra a komoly bankármúlttal rendelkező Florin Citu, akit Klaus...","id":"202106_florin_citu_roman_kormanyfo_azarnyekbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56725a27-02ae-4344-9cdd-bdaafa3f2fc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0468ecca-8806-4a22-86ba-43a566af3a15","keywords":null,"link":"/360/202106_florin_citu_roman_kormanyfo_azarnyekbol","timestamp":"2021. február. 16. 17:00","title":"Az államfő árnyékából lépett ki az új román miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654c0c4b-f26f-4ce8-a815-775b8f92bf10","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A törvény alapján szabtak ki több tízmillió forintos bírságot a Szabad Európa/Szabadság rádióra Oroszországban. A hatalom azzal érvel: Washington sem tesz másként.","shortLead":"A törvény alapján szabtak ki több tízmillió forintos bírságot a Szabad Európa/Szabadság rádióra Oroszországban...","id":"20210217_Moszkva_szigoritja_a_kulfoldi_ugynok_torvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=654c0c4b-f26f-4ce8-a815-775b8f92bf10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26d10e7-d7fe-4e9e-b99d-ba973a7cec2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_Moszkva_szigoritja_a_kulfoldi_ugynok_torvenyt","timestamp":"2021. február. 17. 12:27","title":"Moszkva szigorítja a \"külföldi ügynök\"-törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a98b5d7-0ea5-4ac2-abd6-848992fa7532","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gulácsi Péteréknek nagyon nehéz dolguk lesz a visszavágón.","shortLead":"Gulácsi Péteréknek nagyon nehéz dolguk lesz a visszavágón.","id":"20210216_bajnokok_ligaja_rb_leipzig_liverpool","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a98b5d7-0ea5-4ac2-abd6-848992fa7532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a025de-9b49-412f-ac5d-3775e3fd5e14","keywords":null,"link":"/sport/20210216_bajnokok_ligaja_rb_leipzig_liverpool","timestamp":"2021. február. 16. 23:16","title":"Két gólt ajándékozott a Leipzig a Liverpoolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee7ac8ab-90fe-4de2-99d0-9458e5893831","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"7.2-es erősségű földrengés volt Japán északkeleti térségben, amely a híres Ebisu versenypályarendszert is jelentősen megrongálta.","shortLead":"7.2-es erősségű földrengés volt Japán északkeleti térségben, amely a híres Ebisu versenypályarendszert is jelentősen...","id":"20210217_Hatalmas_foldcsuszamlas_vitte_el_a_japan_driftkultusz_egyik_helyszinet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee7ac8ab-90fe-4de2-99d0-9458e5893831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10497ae4-c064-441f-a5ce-1a0d6cc3b2cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210217_Hatalmas_foldcsuszamlas_vitte_el_a_japan_driftkultusz_egyik_helyszinet","timestamp":"2021. február. 17. 13:40","title":"Hatalmas földcsuszamlás vitte el a japán driftkultusz egyik helyszínét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]