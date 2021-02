Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"779b5c90-9bb0-4bd7-bf74-d6dcaf194efb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A levéllel együtt kézbesítettek egy hozzájáruló nyilatkozatot is.","shortLead":"A levéllel együtt kézbesítettek egy hozzájáruló nyilatkozatot is.","id":"20210216_level_oltas_koronavirus_ertesites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=779b5c90-9bb0-4bd7-bf74-d6dcaf194efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b45b2e4-9a6e-4c25-be7f-76027128015f","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_level_oltas_koronavirus_ertesites","timestamp":"2021. február. 16. 15:08","title":"Postai levélben kezdték el értesíteni a 60 év alattiakat az oltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639a2462-f17a-4e94-a1ab-0d4fc193c5aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Határozatában a kijárási tilalmat a mozgás és a magánélet szabadságához való jog messzemenő megsértésének nevezte.","shortLead":"Határozatában a kijárási tilalmat a mozgás és a magánélet szabadságához való jog messzemenő megsértésének nevezte.","id":"20210216_birosag_kijarasi_tilalom_hollandia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=639a2462-f17a-4e94-a1ab-0d4fc193c5aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3db527-1dba-482e-9906-82664b4bf0e5","keywords":null,"link":"/vilag/20210216_birosag_kijarasi_tilalom_hollandia","timestamp":"2021. február. 16. 17:32","title":"Elvérzett a holland kijárási tilalom a hágai bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e57caf-95b6-41e2-9cf6-1491fbb028e4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő a Karmelita kolostorban fogadta Sardor Umurzakov üzbég miniszterelnök-helyettest.","shortLead":"A kormányfő a Karmelita kolostorban fogadta Sardor Umurzakov üzbég miniszterelnök-helyettest.","id":"20210216_orban_viktor_vedomaszk_maszk_uzbegisztan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0e57caf-95b6-41e2-9cf6-1491fbb028e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e1da219-31c1-4da0-b6da-b229feebf2e0","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_orban_viktor_vedomaszk_maszk_uzbegisztan","timestamp":"2021. február. 16. 16:45","title":"Orbán megköszönte az üzbégeknek, hogy tavaly 650 ezer védőmaszkot küldtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 19 és egy 22 éves egészséges olvasónk is kapott levelet arról, hogy hamarosan beolthatják, mivel krónikus beteg.","shortLead":"Egy 19 és egy 22 éves egészséges olvasónk is kapott levelet arról, hogy hamarosan beolthatják, mivel krónikus beteg.","id":"20210217_kronikus_betegseg_oltas_neak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a91c300-acc4-4501-807a-49a706030d7a","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_kronikus_betegseg_oltas_neak","timestamp":"2021. február. 17. 11:40","title":"Krónikus betegségtől nem szenvedő fiatalokat is kiértesítettek az oltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d12948c-ecec-4263-8588-0e046f08b0a5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az osztrák hátvéd ingyen igazolható júliustól, a Real Madrid lehet érte a befutó.","shortLead":"Az osztrák hátvéd ingyen igazolható júliustól, a Real Madrid lehet érte a befutó.","id":"20210216_Alaba_Bayern_Munchen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d12948c-ecec-4263-8588-0e046f08b0a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ec8f8e-5a70-4385-a531-a342ba677a83","keywords":null,"link":"/sport/20210216_Alaba_Bayern_Munchen","timestamp":"2021. február. 16. 14:52","title":"A szezon végén elhagyja a Bayern Münchent David Alaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63cf081-f01b-459f-9f0f-0f735f29ca33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két férfi ellen vádat emeltek.","shortLead":"A két férfi ellen vádat emeltek.","id":"20210218_biztonsagi_orok_sulyos_testi_sertes_pecs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b63cf081-f01b-459f-9f0f-0f735f29ca33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db2780e-cb94-4b98-af47-1fea09c4aa27","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_biztonsagi_orok_sulyos_testi_sertes_pecs","timestamp":"2021. február. 18. 12:42","title":"Összevert egy tolvajnak tartott férfit egy vagyonőr és egy biztonsági őr, miközben mindent vett az üzlet kamerája ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"743a8000-81f8-4d10-8b59-bee4d05f372b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A térkép 1:10 milliós méretarányú, és még a bolygó éghajlati és időjárási viszonyait is megmutatja.

","shortLead":"A térkép 1:10 milliós méretarányú, és még a bolygó éghajlati és időjárási viszonyait is megmutatja.

","id":"20210216_Magyar_kutato_foldrajzi_atlasz_Mars","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=743a8000-81f8-4d10-8b59-bee4d05f372b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c668ccd-70c1-456d-a82b-08953f3c0638","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_Magyar_kutato_foldrajzi_atlasz_Mars","timestamp":"2021. február. 16. 17:09","title":"Magyar kutató készítette el az első földrajzi atlaszt a Marsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e17ca6-2372-4351-b44b-1e349d6a8ff0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Behemoth frontembere, Adam Darski évtizedek óta harcol a katolikus egyházzal és a lengyel kormánnyal is.","shortLead":"A Behemoth frontembere, Adam Darski évtizedek óta harcol a katolikus egyházzal és a lengyel kormánnyal is.","id":"20210217_Szuz_Mariakep_behemoth_nergal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52e17ca6-2372-4351-b44b-1e349d6a8ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b897358-82c3-46b1-828b-3225b7afd938","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Szuz_Mariakep_behemoth_nergal","timestamp":"2021. február. 17. 15:31","title":"Szűz Mária-képre taposott a metálzenész, elítélte a lengyel bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]