[{"available":true,"c_guid":"134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szerdai kétórás munkabeszütetés után szombaton már nyolc órán át sztrájkolnak, és tervben van a 24 órás vagy határozatlan idejű sztrájk is. ","shortLead":"A szerdai kétórás munkabeszütetés után szombaton már nyolc órán át sztrájkolnak, és tervben van a 24 órás vagy...","id":"20210220_Felporgetik_a_sztrajkot_a_Continental_makoi_telephelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7c1ff5-4371-417f-b965-aca0bdca1a64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210220_Felporgetik_a_sztrajkot_a_Continental_makoi_telephelyen","timestamp":"2021. február. 20. 08:53","title":"Felpörgetik a sztrájkot a Continental makói telephelyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A világ hét legfejlettebb ipari országának (G7) vezetői támogatásukról biztosították Japán elkötelezettségét, hogy biztonságos és nyugodt olimpiát, illetve paralimpiát rendezzen nyáron Tokióban.","shortLead":"A világ hét legfejlettebb ipari országának (G7) vezetői támogatásukról biztosították Japán elkötelezettségét...","id":"20210220_A_vezeto_gazdasagi_hatalmak_tamogatjak_az_olimpia_idei_megrendezeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f88b542-5edd-4b56-9ff7-9aa5373c593a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210220_A_vezeto_gazdasagi_hatalmak_tamogatjak_az_olimpia_idei_megrendezeset","timestamp":"2021. február. 20. 17:26","title":"A vezető gazdasági hatalmak támogatják az olimpia idei megrendezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Három ember meghalt, miután tűzharc tört ki egy külvárosi fegyverboltban az Egyesült Államok déli részén, New Orleansban.","shortLead":"Három ember meghalt, miután tűzharc tört ki egy külvárosi fegyverboltban az Egyesült Államok déli részén, New...","id":"20210221_Lovoldozes_volt_egy_New_Orleansi_fegyverboltban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1434b5-dfd3-467c-ae00-dd6a0c96f6f5","keywords":null,"link":"/vilag/20210221_Lovoldozes_volt_egy_New_Orleansi_fegyverboltban","timestamp":"2021. február. 21. 08:37","title":"Lövöldözés volt egy New Orleans-i fegyverboltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2f90d2-f1a6-4c20-a58b-39b9e41481c5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 200 millió adag koronavírus elleni oltást adtak be szerte a világon, ennek 45 százalékát a G7 csoportban tömörülő legfejlettebb ipari országokban.","shortLead":"Több mint 200 millió adag koronavírus elleni oltást adtak be szerte a világon, ennek 45 százalékát a G7 csoportban...","id":"20210220_Az_USAban_adtak_be_eddig_a_legtobb_koronavirs_elleni_vakcinat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa2f90d2-f1a6-4c20-a58b-39b9e41481c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1969f1ee-0e46-4a7a-9416-7fb2d5c0585a","keywords":null,"link":"/vilag/20210220_Az_USAban_adtak_be_eddig_a_legtobb_koronavirs_elleni_vakcinat","timestamp":"2021. február. 20. 15:50","title":"Az USA-ban adták be eddig a legtöbb koronavírus elleni vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8974e944-0944-49f6-8544-f6f1d0a74199","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Visszatért Németországba egy náci koncentrációs tábor egykori őre, aki több mint hatvan évig élt az Egyesült Államokban, ahonnan tavaly kiutasították - közölte a német szövetségi rendőrség egyik szóvivője szombaton.","shortLead":"Visszatért Németországba egy náci koncentrációs tábor egykori őre, aki több mint hatvan évig élt az Egyesült...","id":"20210220_Hatvan_ev_utan_zsuppoltak_vissza_Nemetorszagba_a_naci_taborort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8974e944-0944-49f6-8544-f6f1d0a74199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a892112-81bc-4247-ba57-fc3cc3c05d1d","keywords":null,"link":"/vilag/20210220_Hatvan_ev_utan_zsuppoltak_vissza_Nemetorszagba_a_naci_taborort","timestamp":"2021. február. 20. 17:19","title":"Hatvan év után zsuppolták vissza Németországba a náci táborőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15548a9-0761-4c67-a72d-7514e4fe68b9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már gyerekként is felnőttekkel állított ki, ám hazai kulturális nyilvánosság csak az utóbbi években fedezte fel Fiedler Ferencet, aki idén lenne 100 éves. ","shortLead":"Már gyerekként is felnőttekkel állított ki, ám hazai kulturális nyilvánosság csak az utóbbi években fedezte fel Fiedler...","id":"202107_tarlat__a_fenyek_festoje_fiedler_100","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e15548a9-0761-4c67-a72d-7514e4fe68b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68fbf3a-a632-486d-bf10-f94cdc144890","keywords":null,"link":"/360/202107_tarlat__a_fenyek_festoje_fiedler_100","timestamp":"2021. február. 20. 11:15","title":"Csodagyereknek indult, Párizsban teljesedett ki a fények festője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35130123-3839-4327-811b-8e01857f2f40","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Fogalmam sem volt, hogy én akkor most kommunista ifjú vagyok, csak a csapatba akartam tartozni - mondja egy egykori úttörő 50 évvel később. Egykori kisdobosok és történészek is megszólalnak a mozgalomról, amivel a Kádár-korszakban ideológiát próbáltak a gyerekekbe ültetni. A Hóvirág őrs naplója, első rész. ","shortLead":"Fogalmam sem volt, hogy én akkor most kommunista ifjú vagyok, csak a csapatba akartam tartozni - mondja egy egykori...","id":"20210220_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_elso_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35130123-3839-4327-811b-8e01857f2f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9423ed6b-dcc4-4994-96d6-30fc67a55895","keywords":null,"link":"/360/20210220_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_elso_resz","timestamp":"2021. február. 20. 19:00","title":"Doku360: A rohadt életbe, mindenki úttörő volt! Nem kérdezték, akarod-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Helybenhagyta a moszkvai városi bíróság szombaton azt az alsóbb szintű határozatot, amely letöltendőre változtatta az Alekszej Navalnij ellenzéki politikusra korábban kiszabott felfüggesztett szabadságvesztést az úgynevezett Yves Rocher-ügyben. ","shortLead":"Helybenhagyta a moszkvai városi bíróság szombaton azt az alsóbb szintű határozatot, amely letöltendőre változtatta...","id":"20210220_Bortonbe_kell_vonulnia_Alekszej_Navalnijnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ded9ec-9e99-4d7a-926b-de13f752b00c","keywords":null,"link":"/vilag/20210220_Bortonbe_kell_vonulnia_Alekszej_Navalnijnak","timestamp":"2021. február. 20. 11:43","title":"Börtönbe kell vonulnia Alekszej Navalnijnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]