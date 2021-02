Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddfd61d1-f3d8-4df1-bc92-8d3d5222377a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TrustOne egy olyan alkalmazás, amellyel hitelesen nyomon követhető, hogy kit mikor teszteltek negatívan koronavírusra, illetve most már az is, hogy ki szerzett védettséget vakcinával.","shortLead":"A TrustOne egy olyan alkalmazás, amellyel hitelesen nyomon követhető, hogy kit mikor teszteltek negatívan...","id":"20210223_trustone_covid_utlevel_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddfd61d1-f3d8-4df1-bc92-8d3d5222377a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37533310-5d7b-4990-a5e6-7260c4d3b944","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_trustone_covid_utlevel_teszt","timestamp":"2021. február. 23. 12:33","title":"Magyar fejlesztők megcsinálták a mindentudó Covid-útlevelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f31e25-d45f-48a1-a573-032727871bc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megjelent az egyik legnagyobb hagyományú fogyasztói elégedettségi felmérés idei összesítése. ","shortLead":"Megjelent az egyik legnagyobb hagyományú fogyasztói elégedettségi felmérés idei összesítése. ","id":"20210223_A_Tesla_nem_kivant_reszt_venni_a_felmeresben_amelyen_a_megbizhato_autokat_vizsgaljak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1f31e25-d45f-48a1-a573-032727871bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c776912-324f-4ac1-92eb-7c0fd93f613f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_A_Tesla_nem_kivant_reszt_venni_a_felmeresben_amelyen_a_megbizhato_autokat_vizsgaljak","timestamp":"2021. február. 23. 10:31","title":"Ezek most a legmegbízhatóbb autómárkák – a Tesla inkább kihagyta felmérést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1893ef21-e4b1-4bed-b577-b36c497da4c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Interparlamentáris konferenciát rendeznek ezen a héten az Európai Parlament és a tagállami törvényhozások, valamint az uniós vezetők részvételével, az úgynevezett európai szemeszter keretein belül. A cél az, hogy a résztvevők megvitassák a járvány utáni újjáépítés lehetőségeit, középpontban a helyreállítási alappal. A Fidesz a korrupció veszélyeire figyelmeztet.","shortLead":"Interparlamentáris konferenciát rendeznek ezen a héten az Európai Parlament és a tagállami törvényhozások, valamint...","id":"20210223_Az_unios_penzekkel_kapcsolatos_korrupcio_miatt_aggodik_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1893ef21-e4b1-4bed-b577-b36c497da4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c6cf2d-0fcb-4aad-b226-f254a9882d41","keywords":null,"link":"/eurologus/20210223_Az_unios_penzekkel_kapcsolatos_korrupcio_miatt_aggodik_a_Fidesz","timestamp":"2021. február. 23. 10:25","title":"Az uniós pénzekkel kapcsolatos korrupció miatt aggódik a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d52b7b-ffe3-499b-924c-4a9f62eefd59","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A stresszt mindannyian jól ismerjük. De hogyan különböztetjük meg a jó és a rossz stresszt, és most, a koronavírus-járvány idején hogyan tudunk megbirkózni a minden eddiginél nagyobb dózissal?\r

","shortLead":"A stresszt mindannyian jól ismerjük. De hogyan különböztetjük meg a jó és a rossz stresszt, és most...","id":"sedacurforte_20210222_Jo_stressz_rossz_stressz_hatarvonal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36d52b7b-ffe3-499b-924c-4a9f62eefd59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f70932f-1cf9-408d-b466-294d0490c631","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20210222_Jo_stressz_rossz_stressz_hatarvonal","timestamp":"2021. február. 22. 07:30","title":"Jó stressz, rossz stressz: hol van a határvonal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"719519f9-f95e-485d-858b-a56e105992a3","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az újraindítási hitelprogram keretösszege 100 milliárd forint.","shortLead":"Az újraindítási hitelprogram keretösszege 100 milliárd forint.","id":"20210222_unios_penzek_eu_tamogatas_gyorskolcson_cegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ee7d3f-2ab0-41e6-b77b-ad7f4fc6a078","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210222_unios_penzek_eu_tamogatas_gyorskolcson_cegek","timestamp":"2021. február. 22. 13:54","title":"Valójában az EU-től jön a kisvállalkozásoknak szánt 10 milliós gyorskölcsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7b9f4-1638-4cf4-bfd7-458d8b031de3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hivatalos adatok szerint 37 haláleset történt a világbajnokság stadionjainak építése közben, közülük 3 számított munkahelyi balesetnek. Az nem újdonság, hogy a valós szám ennél sokkal magasabb, de most minden korábbinál rosszabb képet mutató összesítés jött ki.","shortLead":"A hivatalos adatok szerint 37 haláleset történt a világbajnokság stadionjainak építése közben, közülük 3 számított...","id":"20210223_Legalabb_6500_dolgozo_halt_meg_eddig_a_2022es_focivb_epitkezesein","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46b7b9f4-1638-4cf4-bfd7-458d8b031de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1a231c-fce3-4c41-801b-8452e5fd4897","keywords":null,"link":"/vilag/20210223_Legalabb_6500_dolgozo_halt_meg_eddig_a_2022es_focivb_epitkezesein","timestamp":"2021. február. 23. 12:36","title":"Legalább 6500 dolgozó halt meg eddig a 2022-es foci-vb építkezésein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amint napközben felszáll a köd, kora tavaszias idő lesz, néhol akár 17 fok is várható.","shortLead":"Amint napközben felszáll a köd, kora tavaszias idő lesz, néhol akár 17 fok is várható.","id":"20210223_kod_idojaras_omsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746d3a75-208a-4a35-a568-8079fda1eed2","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_kod_idojaras_omsz","timestamp":"2021. február. 23. 05:10","title":"A teljes országra figyelmeztetést adtak ki a nagy köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806cfd6b-a0e7-4037-ab81-0b9c170ce64c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A két cég megcsúszott a fejlesztéssel, mert az első klinikai vizsgálatok során az oltóanyag nem alakított ki megfelelő immunválaszt az idős emberek szervezetében.","shortLead":"A két cég megcsúszott a fejlesztéssel, mert az első klinikai vizsgálatok során az oltóanyag nem alakított ki megfelelő...","id":"20210222_koronavirus_jarvany_vakcina_vedooltas_gsk_sanofi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=806cfd6b-a0e7-4037-ab81-0b9c170ce64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0952f05d-d8b9-495c-b5e5-78e40091a0c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_koronavirus_jarvany_vakcina_vedooltas_gsk_sanofi","timestamp":"2021. február. 22. 14:11","title":"Már tesztelik a GSK–Sanofi-vakcinát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]