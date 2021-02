Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83b33511-21fc-40ba-88a4-f76582638d91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy szerencsés kimenetelű \"oktatóvideó\", amit az autósoknak látnia kéne. ","shortLead":"Egy szerencsés kimenetelű \"oktatóvideó\", amit az autósoknak látnia kéne. ","id":"20210226_Tejkodben_elozott_amikor_erkezett_a_kamion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83b33511-21fc-40ba-88a4-f76582638d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9486717-e95a-4aec-a242-370bf743f69d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210226_Tejkodben_elozott_amikor_erkezett_a_kamion","timestamp":"2021. február. 26. 07:43","title":"Tejködben előzött az autós Körmendnél, amikor érkezett szemből a kamion - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ce07687-abaf-458e-b24c-ec849f35bd5e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pilóta elnézte a leszállópályát, és túl közel repült a közelben lévő felüljáróhoz. ","shortLead":"A pilóta elnézte a leszállópályát, és túl közel repült a közelben lévő felüljáróhoz. ","id":"20210226_Autopalyan_talalt_telibe_egy_kisrepulo_egy_kocsit__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ce07687-abaf-458e-b24c-ec849f35bd5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451b12dc-6ad9-4ff8-b0ea-160bf77e79d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210226_Autopalyan_talalt_telibe_egy_kisrepulo_egy_kocsit__video","timestamp":"2021. február. 26. 10:43","title":"Autópályán talált telibe egy kisrepülő egy Lexust – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b43eb1-6f83-4c63-9f4b-fbcf7334427c","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Háromszor is sztrájkoltak a közelmúltban a makói Contitech üzemében, de végül a péntek esti tárgyaláson sem engedett a munkáltató. Most a gyárban működő három szakszervezet közös fellépését készítik elő, ugyanis eddig egy szervezet próbálta sztrájkkal elérni a követeléseiket.","shortLead":"Háromszor is sztrájkoltak a közelmúltban a makói Contitech üzemében, de végül a péntek esti tárgyaláson sem engedett...","id":"20210227_Penteken_sem_egyeztek_meg_ujabb_sztrajk_johet_a_makoi_gumigyarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6b43eb1-6f83-4c63-9f4b-fbcf7334427c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8551de-0dbb-4fc4-a82e-727705700982","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_Penteken_sem_egyeztek_meg_ujabb_sztrajk_johet_a_makoi_gumigyarban","timestamp":"2021. február. 27. 08:11","title":"Pénteken sem egyeztek meg, újabb sztrájk jöhet a makói gumigyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ef4b8d8-33f3-42cf-99dc-4ee346c37f36","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Óriásit esett a foglalkoztatottság, a munkanélküliség pedig rég nem volt ennyire nagy. ","shortLead":"Óriásit esett a foglalkoztatottság, a munkanélküliség pedig rég nem volt ennyire nagy. ","id":"20210226_munka_munkanelkuli_foglalkoztatottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ef4b8d8-33f3-42cf-99dc-4ee346c37f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ea02f3-3e6f-4cc7-a158-9c04c1403c22","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_munka_munkanelkuli_foglalkoztatottsag","timestamp":"2021. február. 26. 09:10","title":"97 ezren vesztették el az állásukat januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22dc3a7-8eb2-46b4-b67d-f7beec23e72b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olasz bajnok és a Borussia Dortmund is szemet vetett a magyar válogatott kapusára.","shortLead":"Az olasz bajnok és a Borussia Dortmund is szemet vetett a magyar válogatott kapusára.","id":"20210226_Gulacsi_Peter_inter_milan_igazolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a22dc3a7-8eb2-46b4-b67d-f7beec23e72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3492c3da-db15-47d4-b19e-baf416d811e0","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_Gulacsi_Peter_inter_milan_igazolas","timestamp":"2021. február. 26. 09:35","title":"Gulácsi Péter az Interbe igazolhat, a világ tíz legjobban fizetett kapusa közé kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc9e443-55ae-4fbf-b80a-8ee88e2bb553","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Fel Szlovákiába, le Magyarországra... A legkevésbé sem kölcsönös, hanem éppen ellentétes érdekű felek írták alá a csehszlovák–magyar lakosságcsere egyezményt 1946. február 27-én – éppen 75 évvel ezelőtt. Az egyik fél felszámolni, a másik megmenteni próbálta a csehszlovákiai magyar kisebbséget. Mindkettő tudott volna erre jobb lehetőséget, de a világhelyzet ezt engedte. A csehszlovákiai magyarság szörnyű megpróbáltatásokon ment keresztül a hontalanság, a kiszolgáltatottság és kilátástalanság éveiben a világháború után. De végül is sokkal nagyobb rész maradt meg belőle, mint a magyarországi szlovák kisebbségből.","shortLead":"Fel Szlovákiába, le Magyarországra... A legkevésbé sem kölcsönös, hanem éppen ellentétes érdekű felek írták alá...","id":"20210226_Revesz_Sandor_Fel_is_ut_le_is_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abc9e443-55ae-4fbf-b80a-8ee88e2bb553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a024193-188a-4320-9b1b-8688c9c450b2","keywords":null,"link":"/360/20210226_Revesz_Sandor_Fel_is_ut_le_is_ut","timestamp":"2021. február. 27. 16:00","title":"Fel is út, le is út – A magyar-szlovák lakosságcsere 1946–1948","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738788cd-4102-4ee9-b302-cfa7ba86ec92","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A velünk élő stressz okozta mindennapos akadályok elhárítása igazi kihívás. Bár sokan sokféleképpen szembesülünk vele, egy biztos: a stressz szinte mindenütt jelen van, és a kiegyensúlyozott, kisimult élethez – amelyet egyaránt meghatároz fizikai és szellemi-lelki jóllétünk – ezzel kell is foglalkoznunk. De hogyan álljunk neki, mi férhet bele egy napba? Mutatunk néhány tippet, amelyek beválhatnak, és megvalósításukhoz mindössze egy kis odafigyelésre van szükség!","shortLead":"A velünk élő stressz okozta mindennapos akadályok elhárítása igazi kihívás. Bár sokan sokféleképpen szembesülünk vele...","id":"sedacurforte_20200902_tippek_stressz_feszultseg_napirutin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=738788cd-4102-4ee9-b302-cfa7ba86ec92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25990e97-3442-4e70-b27d-f1b0d8a1a183","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20200902_tippek_stressz_feszultseg_napirutin","timestamp":"2021. február. 26. 07:30","title":"Nem a munkánk az életünk! - Tippek stresszkezeléshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"719519f9-f95e-485d-858b-a56e105992a3","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"e9256c5e-c99d-40ff-89ac-ff74098ed684","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A születésszám növelésében óriási anyagi ráfordítások árán elért eredményeket elvinni látszik a járvány. ","shortLead":"A születésszám növelésében óriási anyagi ráfordítások árán elért eredményeket elvinni látszik a járvány. ","id":"202108__termekenyseg_virus_idejen__pechsorozat__erzelmi_dontes__nehez_szules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9256c5e-c99d-40ff-89ac-ff74098ed684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da91d30-f0ad-479d-bae4-46ad9a161d6d","keywords":null,"link":"/360/202108__termekenyseg_virus_idejen__pechsorozat__erzelmi_dontes__nehez_szules","timestamp":"2021. február. 26. 15:00","title":"Elmaradt a \"karanténbaba-boom\" – és nem csak a járvány miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]