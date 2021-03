Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai cég vezérigazgatója szerint hamarosan használhatják majd a 3-17 éves korosztálynál is az oltóanyagot.","shortLead":"A kínai cég vezérigazgatója szerint hamarosan használhatják majd a 3-17 éves korosztálynál is az oltóanyagot.","id":"20210228_sinopharm_vakcina_oltas_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060448be-09bb-44da-af29-c41c3d7bd18e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_sinopharm_vakcina_oltas_gyerekek","timestamp":"2021. február. 28. 09:17","title":"A Sinopharm szerint gyerekeknek is adható a vakcinájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70eb6bf-0d74-4e70-bc68-23a42813d3b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az indián nemzetség vezetője felkérte a Jeep márkát, hogy változtasson a 45 éven át használt Cherokee és Grand Cherokee modellek névhasználatán.\r

","shortLead":"Az indián nemzetség vezetője felkérte a Jeep márkát, hogy változtasson a 45 éven át használt Cherokee és Grand Cherokee...","id":"20210228_A_Cherokee_indianok_szerint_eppen_ideje_hogy_Jeep_marka_terepjarojarol_lekeruljon_a_nevuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a70eb6bf-0d74-4e70-bc68-23a42813d3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233795ac-9648-4559-a031-6249e080538e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210228_A_Cherokee_indianok_szerint_eppen_ideje_hogy_Jeep_marka_terepjarojarol_lekeruljon_a_nevuk","timestamp":"2021. február. 28. 21:19","title":"A Cherokee indiánok szerint éppen ideje, hogy a Jeep márka terepjárójáról lekerüljön a nevük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e809d3b-5e41-496c-8bcc-29af802e5470","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 90-es évek elején ez volt a világ leggyorsabb sorozatgyártású sportkocsija. ","shortLead":"A 90-es évek elején ez volt a világ leggyorsabb sorozatgyártású sportkocsija. ","id":"20210228_szinte_ujkent_arulnak_egy_hamarosan_oldtimer_szupergyors_jaguar_xj220at","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e809d3b-5e41-496c-8bcc-29af802e5470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da24961-2406-4374-aaa6-98690964e49f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210228_szinte_ujkent_arulnak_egy_hamarosan_oldtimer_szupergyors_jaguar_xj220at","timestamp":"2021. február. 28. 06:41","title":"Szinte újként árulnak egy hamarosan oldtimer, szupergyors Jaguar XJ220-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz heteket ígér a kormány a járvány kapcsán; 97 ezren vesztették el az állásukat decemberről januárra; egyre több kormány készül a Facebook megrendszabályozására. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nehéz heteket ígér a kormány a járvány kapcsán; 97 ezren vesztették el az állásukat decemberről januárra; egyre több...","id":"20210228_Es_akkor_stadion_jarvany_egeszsegugy_facebook_rogan_szelektiv_tozsde_munka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc24cab5-64d2-47c0-9fc8-b6dbf0b84b5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210228_Es_akkor_stadion_jarvany_egeszsegugy_facebook_rogan_szelektiv_tozsde_munka","timestamp":"2021. február. 28. 07:00","title":"És akkor sötétben tapogatózunk a Puskás Aréna alagútjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ferenc pápa egészségéről szóló interjút közölt a Vatikán a pápa iraki útja előtt. Az interjú ahhoz a könyvhöz készült, amely az egyházfők egészségével foglalkozik majd.","shortLead":"Ferenc pápa egészségéről szóló interjút közölt a Vatikán a pápa iraki útja előtt. Az interjú ahhoz a könyvhöz készült...","id":"20210228_Ferenc_papa_Romaban_papakent_kivan_meghalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b8eb3c-f016-49be-b34c-65920d347728","keywords":null,"link":"/kultura/20210228_Ferenc_papa_Romaban_papakent_kivan_meghalni","timestamp":"2021. február. 28. 07:46","title":"Ferenc pápa Rómában, pápaként kíván meghalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Leginkább a nagyobb ruházati üzletek, a kisebb élelmiszerboltok, valamint a nagy bevásárló központok látogatottsága esett vissza.","shortLead":"Leginkább a nagyobb ruházati üzletek, a kisebb élelmiszerboltok, valamint a nagy bevásárló központok látogatottsága...","id":"20210228_vasarloi_szokasok_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f726c1-2611-4155-a72e-88d192330775","keywords":null,"link":"/kkv/20210228_vasarloi_szokasok_koronavirus","timestamp":"2021. február. 28. 08:51","title":"Így változtatta meg a vásárlói szokásainkat a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d738d5a-203e-401e-bec2-691472fedb8c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Még tízezres nagyságrendű közelítésben sem határozható meg a trianoni menekültek száma – a többi közt erre a következtetésre jutott Koloh Gábor történész.","shortLead":"Még tízezres nagyságrendű közelítésben sem határozható meg a trianoni menekültek száma – a többi közt erre...","id":"202108_konyv__trianonrol_szakszeruen_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d738d5a-203e-401e-bec2-691472fedb8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb78ba5-5238-44f0-ac62-d30b5c5dc253","keywords":null,"link":"/360/202108_konyv__trianonrol_szakszeruen_uton","timestamp":"2021. február. 28. 11:15","title":"Nagy a bizonytalanság a trianoni menekültek pontos száma körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27ce98f-a86d-4f67-9a2f-4dacdf292eac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A túrázóknak adott a minisztérium hasznos tanácsokat, mivel elkezdődött a vaddisznók ellési időszaka és ilyenkor a kocák veszélyesek tudnak lenni.","shortLead":"A túrázóknak adott a minisztérium hasznos tanácsokat, mivel elkezdődött a vaddisznók ellési időszaka és ilyenkor...","id":"20210228_agrarminiszterium_vaddiszno_turazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d27ce98f-a86d-4f67-9a2f-4dacdf292eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355f171a-8bc0-4287-967c-cdc38931f91a","keywords":null,"link":"/elet/20210228_agrarminiszterium_vaddiszno_turazas","timestamp":"2021. február. 28. 13:47","title":"Agrárminisztérium: Legyenek óvatosak, ha csíkos kismalacot látnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]