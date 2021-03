Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5f7609b-64f9-48f0-8635-da7734d7ea0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiderült, melyik típust találta legjobbnak az 58 tagú nemzetközi zsűri.","shortLead":"Kiderült, melyik típust találta legjobbnak az 58 tagú nemzetközi zsűri.","id":"20210301_2021_Ev_Autoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5f7609b-64f9-48f0-8635-da7734d7ea0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02da2568-ab67-47f1-b522-6ef63a30a563","keywords":null,"link":"/cegauto/20210301_2021_Ev_Autoja","timestamp":"2021. március. 01. 15:51","title":"Megvan az idei Év Autója ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a3f51b2-4b01-4fe0-bcb9-e8528577d9dc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szépírók Társasága Női Érdekvédelmi Fóruma készített számvetést arról, hogy mekkora teret töltöttek ki a nők a könyvespolcokon.","shortLead":"A Szépírók Társasága Női Érdekvédelmi Fóruma készített számvetést arról, hogy mekkora teret töltöttek ki a nők...","id":"20210301_Hany_kortars_noi_iro_konyve_jelent_meg_tavaly_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a3f51b2-4b01-4fe0-bcb9-e8528577d9dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39050138-b918-452d-b398-f527ea16b0db","keywords":null,"link":"/kultura/20210301_Hany_kortars_noi_iro_konyve_jelent_meg_tavaly_Magyarorszagon","timestamp":"2021. március. 01. 15:22","title":"Hány kortárs női író könyve jelent meg tavaly Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c438720-2f72-450d-a9fa-754b53786e41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt nem tudni, hogy önmagában a kínai vakcina mellékhatásai miatt lett rosszul a férfi, vagy a két oltóanyag együttes alkalmazása a baj.","shortLead":"Azt nem tudni, hogy önmagában a kínai vakcina mellékhatásai miatt lett rosszul a férfi, vagy a két oltóanyag együttes...","id":"20210301_pfizer_helyett_kinai_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c438720-2f72-450d-a9fa-754b53786e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0446202c-3f76-4ddf-a2a4-68dba887cdd8","keywords":null,"link":"/elet/20210301_pfizer_helyett_kinai_vakcina","timestamp":"2021. március. 01. 14:45","title":"Pfizerre kapott Sinopharmot egy szerb férfi, és most nincs jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef8dffc-3821-48b5-8993-b56f96be64c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 320 lóerős kompakt SUV-val pestiesen szólva azért már odébb lehet állni.","shortLead":"A 320 lóerős kompakt SUV-val pestiesen szólva azért már odébb lehet állni.","id":"20210302_kiderult_a_porschevero_uj_vw_divatterepjaro_a_tiguan_r_itthoni_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eef8dffc-3821-48b5-8993-b56f96be64c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b65d664-0e05-4b19-93e6-3918d34cb1fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210302_kiderult_a_porschevero_uj_vw_divatterepjaro_a_tiguan_r_itthoni_ara","timestamp":"2021. március. 02. 06:41","title":"Kiderült a Porsche-verő új VW divatterepjáró, a Tiguan R itthoni ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több szomszédos ingatlant is megrongált a detonáció.\r

","shortLead":"Több szomszédos ingatlant is megrongált a detonáció.\r

","id":"20210302_Felrobbant_csaladi_haz_Matranovak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c07a68-fdd3-4d56-9afb-31e3b5bd16dc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210302_Felrobbant_csaladi_haz_Matranovak","timestamp":"2021. március. 02. 10:24","title":"Felrobbant egy családi ház Mátranovákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A korlátozások ellen tüntettek vasárnap Budapesten, megvannak az előválasztás részletei, meglepetések a Golden Globe-on. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A korlátozások ellen tüntettek vasárnap Budapesten, megvannak az előválasztás részletei, meglepetések a Golden...","id":"20210301_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16751ed0-b06b-4525-b7ea-436aeb8cd348","keywords":null,"link":"/360/20210301_Radar360","timestamp":"2021. március. 01. 08:00","title":"Radar360: Orbán kilépéssel fenyeget, Trump folytatással ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0584f4-1696-49ac-a619-d4c3aa7ddd30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisebb városi kórházakban átcsoportosítással biztosítanak majd megfelelő körülményeket. Tatabányán az éjjel nem volt éjszakai műszak a sürgősségi betegellátó osztályon, a Jahn Ferenc Kórházban három belgyógyászati osztály közül csak kettő maradt működőképes, ez utóbbit az intézmény később cáfolta. ","shortLead":"Kisebb városi kórházakban átcsoportosítással biztosítanak majd megfelelő körülményeket. Tatabányán az éjjel nem volt...","id":"20210302_orszagos_korhazfoigazgato_egeszsegugy_szerzodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa0584f4-1696-49ac-a619-d4c3aa7ddd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c1bb00-c72e-490f-a2e1-ebbcdf490b7f","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_orszagos_korhazfoigazgato_egeszsegugy_szerzodes","timestamp":"2021. március. 02. 15:29","title":"5500 egészségügyi dolgozó nem írta alá az új szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Majdnem 11 millió ember küldte el a nevét a NASA-nak, hogy egy chipre kiírva juttassa el azt a Perseverance fedélzetén a Marsra.","shortLead":"Majdnem 11 millió ember küldte el a nevét a NASA-nak, hogy egy chipre kiírva juttassa el azt a Perseverance fedélzetén...","id":"20210301_nasa_mars_2020_perseverance_nev_beszallokartya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c3feed-a954-4640-abe9-5442aadfcfbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_nasa_mars_2020_perseverance_nev_beszallokartya","timestamp":"2021. március. 01. 08:33","title":"Van 20 871 magyar, akinek a nevét elvitte a NASA a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]