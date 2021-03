A Fővárosi Törvényszék elsőfokon életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte Dér Csabát, aki a vád szerint Amszterdamban és Budapesten hajtott végre gyilkosságokat. Noha Dér Csabát most "csak" két eset miatt ítélték el, Szerbiában is tárt karokkal fogadnák a hatóságok egy belgrádi emberölés miatt.

A Fővárosi Törvényszék elsőfokon életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte Dér Csabát, aki a vád szerint Amszterdamban és Budapesten végzett áldozataival. Az elsőfokú ítélet szerint legkorábban 40 év múlva szabadulhat. Az ítélet nem jogerős. A tárgyaláson eljáró ügyész a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének kizárása érdekében fellebbezett. Dér Csaba és védője is fellebbezett az ítélet ellen. A vádlott letartóztatását a bíróság – ügyészi indítványra – fenntartotta.

A vajdasági Csantavéren született szerb–magyar kettős állampolgár, a 41 éves Dér Csaba két gyilkosság miatt állt a magyar bíróság előtt, az egyik emberölést Hollandiában, a másikat Magyarországon követte el. 2018 őszén budapesti a Pólus Center mögött megölte V. Lászlót. Az áldozat a hírekben “építési vállalkozóként” szerepelt, de valójában kokainkereskedelemmel foglalkozott, ez is lett a veszte. A "csantavéri halálosztóként" emlegetett Dér a Pólus Center mögé csalta és kokain helyett édesítőszert akart eladni neki eurótízezrekért, de még mielőtt a férfi észrevette volna a trükköt, megölte, majd az áldozat 44 ezer eurójával lelépett.

A nyomozás során Dér még elismerte a gyilkosságot, meg is mutatta a rendőröknek a helyszínen, hogy mit és hogyan csinált, ám tavaly változtatott a vallomásán, és azt állította: bár ott volt a gyilkosságnál, de nem ő ölt. A bírósági tárgyaláson ugyanezt állította, és meg is nevezte azt a külföldi személyt, bizonyos Grsics Nemanját, aki szerinte V. Lászlót megölte.

© Youtube / PoliceHungary

Dér a Pólus Center mögötti gyilkosság után visszatért Szerbiába és az ottani hatóságok szerint 2019 januárjában Belgrádban, az utcán fejbe lőtte Nebojsza Markovicsot. A rendőrség gyanúja szerint valójában nem Markovics volt a célpont, hanem sógora, Aleksandar Š., aki a Pink Panther bűnszövetkezet tagja. De Dérhez kapcsolják a hatóságok Nebojša Karan halálát is, ő állítólag Dért segítette a bujkálásban egészen február 9-ig.

Ezen kívül Dért egy Spanyolországban elkövetett emberölési kísérlettel is gyanúsítják, ott a montenegrói maffia megbízásából akart végezni egy belgrádi gengszterrel. A csantavéri bérgyilkost végül 2019 márciusában, nemzetközi elfogatóparancs alapján Prágában, egy szállodában fogták el, majd kiadták Magyarországnak, ahol elismerte a Pólus Center mögötti emberölést. Dér a bíróságon azt állította: csak azért ismerte be a nyomozás során 2019-ben V. László megölését, hogy ne Belgrádban, hanem Budapesten álljon bíróság elé.

© Opsporing Verzocht

Amszterdamban 2018 nyarán ölt, tehát még mielőtt V. Lászlót meggyilkolta. A hollandiai áldozata a szerb alvilág egyik prominens alakja, Sergió, azaz Ivan Serdarusics maffiózó. Az Amszterdamban elkövetett gyilkosságot biztonsági kamerák rögzítették, így Dér nem is nagyon tudta letagadni az előre megtervezett és végtelenül precízen végrehajtott merényletet. Ugyanakkor azt állította, hogy önvédelemből, amolyan megelőző csapásként ölte meg Sergiót, mivel Branislav Jelasics szerb főmaffiózó 2004-es likvidálása miatt folyamatosan vadásztak rá az alvilágban. Jelasicsot valóban Dér ölte meg, ugyanolyan hidegvérrel, emiatt a gyilkosság miatt Szerbiában börtönben is ült. Tizenkét év után szabadult, ezek után nyújtotta be a honosítási kérelmét Magyarországon. Az állampolgársági esküt 2018. június 12-én tette le.

Dér a bíróságon azzal védekezett, hogy Amszterdamban Sergiót nem akarta megölni, csak megijeszteni. Ennek azonban ellentmond a tény, hogy a maffiózót Dér közvetlen közelről lőtte fejbe egy kávézóban. Az is ellentmondott a ráijesztéses verziójának, hogy Dér azzal is védekezett: vagy Sergió ölette volna meg, vagy ő végez a maffiózóval. Egy korábbi tárgyaláson ezért a bírónak arra a kérdésére, hogy bűnösnek érzi-e magát a gyilkosságok miatt, azt válaszolta: részben igen, részben nem, az elhunytakat viszont nagyon sajnálja.

© Youtube / PoliceHungary

Dér Csabára egyszerre igaz, hogy olyan, mint a filmekből ismert, klasszikus bérgyilkos, ahogy az ellenkezője is. Egyfelől hidegvérű, kíméletlen profi: mielőtt öl, általában először terepfelmérést végez, ruházatát többször változtatja, parókát, sapkát visel, majd odasétál áldozatához a nyílt utcán vagy egy szórakozóhelyen, közelről fejbe lövi hangtompítós pisztollyal, kapkodás nélkül elsétál, és ruhát cserél. Másrészt viszont túl exhibicionista is ahhoz, hogy láthatatlan, észrevehetetlen legyen, vágyik arra a szerepre, hogy a világ ismerje és elismerje. Miután honosították, egy ideig segédmunkásként dolgozott Magyarországon, de kirúgták, mert kollégáinak azzal dicsekedett, hogy a balkáni maffia bérgyilkosa. A tárgyaláson viszont már nem volt ennyire büszke a bérgyilkos munkára, hiszen többször is hangoztatta, hogy ő pénzért sosem ölt.

© Youtube / PoliceHungary

Amióta Dér Magyarországon rács mögött van, tudatosan próbálja meg építeni az imidzsét és befolyásolni azt a képet, ami a nyilvánosságban él róla. Ez is lehetett az oka annak, hogy még letartóztatásban ült, amikor egy nőket oltalmazó civil szervezetnek szeretett volna pénzt adományozni, de ezt a börtön vezetése nem engedte meg. A tárgyaláson is azt hangoztatta, hogy ő rendes ember, aki szegényeknek is többször adott pénzt. Gyerekkoráról a Hír Tv Riasztás című műsorának adott interjúban ezt mesélte: “Destruktív és diszfunkcionális körülmények között születtem. Agresszió és erőszak dominált az életemben. Körülbelül tízéves koromban már elmentem otthonról. És már akkor megkezdődött a kalandos életem. 12 éves koromban kezdtem ruha- és élelmiszer-csempészettel foglalkozni. Ez nekem sok pénzt hozott, emiatt állandóan üldöztek a rendőrök, a kisebb gengszterek is, mert csak annak volt pénze Szerbiában, aki csempészettel foglalkozott.”

Egykori ügyvédje, dr. Tran Dániel korábban így nyilatkozott Dérről: "Egy derűs, kedélyes figura benyomását keltette, ami meglepett. Szuggesztíven beszélt. Mosolygott, miközben beszélgettünk az ügyéről. Nagyon rövid idő alatt az a kép alakult ki róla bennem, hogy egy olyan ember ő, aki teljes mértékben megadja mindenkinek a kijáró tiszteletet, viszont el is várja mástól is, hogy tiszteljék. Tisztelet- és tekintélyközpontú embernek tűnik, ez érződik a szavaiból is."

© Youtube / PoliceHungary

Legutóbb azért került be Dér a hírekbe, mert pénzzel támogatta a magyar áldozata, a Pólus Center mögött meggyilkolt V. László lányát, akinek egymillió forintot küldött. V. László nem ápolt szoros kapcsolatot a lányával, mindössze kétszer találkoztak nem sokkal a férfi halála előtt, talán ezért is nyilatkozta a nő, hogy hálával tartozik Dérnek, aki az egymillió forintos támogatással többet segített neki, mint az édesapja bármikor. Az áldozat lánya és a csantavéri bérgyilkos élete annyiban hasonlít egymásra, hogy mindketten elveszítették az édesanyjukat, apjuk pedig elhagyta, nem támogatta őket – a sanyarú gyerekkorra Dér is előszeretettel hivatkozott a bírósági tárgyalás alatt.

De ugyanilyen tudatos márkaépítés lehetett az is, amikor Dér az ügyvédjén keresztül tudatta a külvilággal, hogy a börtönben megverte a cellatársát, aki azért került a rács mögé, mert nőt vert meg. Máskor a TEK-eseket sétáltatta meg: azt állította ugyanis, hogy a fegyvert, amivel V. Lászlót megölte, a Gellért-hegyen rejtette el. Egy kisebb hadsereg vonult ki vele ezért Budára, hogy megkeressék a fegyvert, de később nyilvánvalóvá vált, hogy a csantavéri bérgyilkos csak sétálni akart egyet.

Kiemelt képünk az RTL Híradó felvétele.