[{"available":true,"c_guid":"4905e573-5f51-4c10-8cfd-a4b3162b9330","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár ma a legtöbbször a Zoomról vagy a Microsoft Teamsről hallani, a Ciscónak is van saját online konferencia technológiája, a Cisco WebEx. Ehhez érkezett most valós idejű fordító szolgáltatás, igen sok nyelvre.","shortLead":"Bár ma a legtöbbször a Zoomról vagy a Microsoft Teamsről hallani, a Ciscónak is van saját online konferencia...","id":"20210306_valos_ideju_feliratos_forditas_cisco_webex_nyelvek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4905e573-5f51-4c10-8cfd-a4b3162b9330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4042da-7c71-4cac-acc9-f4bbad68fb0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_valos_ideju_feliratos_forditas_cisco_webex_nyelvek","timestamp":"2021. március. 06. 11:03","title":"Több mint 100 nyelvre érkezik ingyenes, valós idejű fordítás a Cisco WebExen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24a7723-f7c7-49bf-bbcf-349146157c99","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több száz ember, döntően fiatalok tüntettek vasárnap délután Prágában a koronavírus-járvány fékezését célzó, a közéletet korlátozó kormányzati intézkedések ellen.","shortLead":"Több száz ember, döntően fiatalok tüntettek vasárnap délután Prágában a koronavírus-járvány fékezését célzó...","id":"20210307_Osszecsaptak_a_rendorokkel_a_lezarasok_ellen_tunteto_csehek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a24a7723-f7c7-49bf-bbcf-349146157c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5ed282-1f7f-425c-a4b6-e89e8fd39703","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Osszecsaptak_a_rendorokkel_a_lezarasok_ellen_tunteto_csehek","timestamp":"2021. március. 07. 18:25","title":"Összecsaptak a rendőrökkel a lezárások ellen tüntető csehek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a5c93ec-f557-4e95-a92a-8559e5a5b4da","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Piacolás, korlátozás, barátkozás, ellenségeskedés németek és lengyelek között a közös határon. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Piacolás, korlátozás, barátkozás, ellenségeskedés németek és lengyelek között a közös határon. A német újraegyesítésről...","id":"20210306_Lengyel_piac_1991_marcius_8","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a5c93ec-f557-4e95-a92a-8559e5a5b4da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8ea652-27d7-4125-870f-93c55b6377f1","keywords":null,"link":"/360/20210306_Lengyel_piac_1991_marcius_8","timestamp":"2021. március. 06. 16:30","title":"Amikor a németek tették azt, amiért lenézték a lengyeleket – 1991. március 8.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f29a282b-ff5e-4298-8817-7aacf36160a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétfői zárás előtt nagy sorokra kell számítani.","shortLead":"A hétfői zárás előtt nagy sorokra kell számítani.","id":"20210306_Az_IKEA_uzeni_hogy_nem_engednek_be_egyszerre_mindenkit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f29a282b-ff5e-4298-8817-7aacf36160a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f464b5-7b1c-4c14-a942-83af228491d3","keywords":null,"link":"/elet/20210306_Az_IKEA_uzeni_hogy_nem_engednek_be_egyszerre_mindenkit","timestamp":"2021. március. 06. 12:56","title":"Az IKEA üzeni, hogy nem engednek be egyszerre mindenkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5904a4f-606c-452c-b1d9-d4fcb2932c04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyanú szerint a férfi egy parkoló kocsi motorháztetejét karcolta meg.","shortLead":"A gyanú szerint a férfi egy parkoló kocsi motorháztetejét karcolta meg.","id":"20210306_A_rendorseg_keresi_ezt_a_bringast_mert_megrongalt_egy_autot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5904a4f-606c-452c-b1d9-d4fcb2932c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76b156e-78b9-42c7-8f0d-61abf78c7061","keywords":null,"link":"/cegauto/20210306_A_rendorseg_keresi_ezt_a_bringast_mert_megrongalt_egy_autot","timestamp":"2021. március. 06. 11:24","title":"A rendőrség keresi ezt a bringást, mert megrongált egy autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8314b83a-0578-48c5-9a49-ca4c3d6d6de6","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A legtöbb prémiumgyártó szépen fokozatosan minden modelljét felvezeti konnektoros hibridként is. Nincs ezzel másként a Mercedes a Kecskeméten készülő CLA esetében sem, amelynek ráadásul a kombi, vagyis Shooting Brake változatát próbálhattuk ki elsőként.","shortLead":"A legtöbb prémiumgyártó szépen fokozatosan minden modelljét felvezeti konnektoros hibridként is. Nincs ezzel másként...","id":"20210307_Mercedes_CLA_Shooting_Brake_plugin_teszt_nem_csak_azert_jo_mert_magyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8314b83a-0578-48c5-9a49-ca4c3d6d6de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d758fb91-d81b-4105-9536-e42833c02ed6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_Mercedes_CLA_Shooting_Brake_plugin_teszt_nem_csak_azert_jo_mert_magyar","timestamp":"2021. március. 07. 12:30","title":"Mercedes CLA Shooting Brake plugin teszt: nem csak attól jó, mert magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 9. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki. ","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 9. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő...","id":"20210306_Ime_az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fa963ff-3524-402a-b7c6-20b99a963a53","keywords":null,"link":"/elet/20210306_Ime_az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2021. március. 06. 20:26","title":"Íme az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt, amikor Orbán Viktor tűpontosan a jövőbe látott, máskor egy nap alatt 180 fokos fordulatot vett az álláspontja a koronavírusról vagy a járványra adandó válaszlépésről. Mivel a vírus és főleg a mutációi még a tudomány számára is sok szempontból ismeretlenek, ezért politikailag kockázatos ilyenkor azokkal a kommunikációs panelekkel előállni, amelyek egy képzeletbeli ellenfélnél gond nélkül működnek.","shortLead":"Volt, amikor Orbán Viktor tűpontosan a jövőbe látott, máskor egy nap alatt 180 fokos fordulatot vett az álláspontja...","id":"20210306_Orban_talalkozasai_a_koronavirussal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d5b68f-86bf-4258-85fd-1cd93d162ae5","keywords":null,"link":"/itthon/20210306_Orban_talalkozasai_a_koronavirussal","timestamp":"2021. március. 06. 07:00","title":"Orbán Viktor találkozásai a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]