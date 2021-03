Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01b68068-a03e-4a3f-9bab-0cdb63a0a3aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple szerint Simon Lancester, aki 11 éven át dolgozott az Apple-nél tervezőként, bizalmas adatokat adott át egy meg nem nevezett lapnak.","shortLead":"Az Apple szerint Simon Lancester, aki 11 éven át dolgozott az Apple-nél tervezőként, bizalmas adatokat adott át egy meg...","id":"20210312_apple_macbook_pro_simon_lancester_per_uzleti_titkok_lopas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01b68068-a03e-4a3f-9bab-0cdb63a0a3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474eeb6d-c4b1-4c99-9ce9-d0271ea4c91e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_apple_macbook_pro_simon_lancester_per_uzleti_titkok_lopas","timestamp":"2021. március. 12. 08:33","title":"Beperelte a MacBook Pro egyik tervezőjét az Apple, mert adatokat lopott ki a cégtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2597a58c-765d-446d-abfe-9ff731f4287d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo csütörtök délután mutatta be legújabb csúcsmobilját, ami négy kamerával dolgozik, és vezeték nélkül is tölthető. ","shortLead":"Az Oppo csütörtök délután mutatta be legújabb csúcsmobilját, ami négy kamerával dolgozik, és vezeték nélkül is...","id":"20210311_oppo_find_x3_pro_okostelefon_specifikacio_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2597a58c-765d-446d-abfe-9ff731f4287d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9b9c49-f8df-4bdc-b8f2-ae4ab3266dd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_oppo_find_x3_pro_okostelefon_specifikacio_ara","timestamp":"2021. március. 11. 14:03","title":"Négy kamera, vezeték nélküli gyorstöltés: itt az Oppo új csúcsmobilja, a Find X3 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205725f3-9d13-4d46-8581-b98e68475c36","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A héten bezárt az ország, digitális oktatásra álltak át az iskolák, miközben a koronavírus-járvány harmadik hulláma alatt sorra dőlnek a fertőzöttségi rekordok és minden eddiginél többen vannak lélegeztetőgépen. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a további kormányzati döntésekről tájékoztatott a Kormányinfón. ","shortLead":"A héten bezárt az ország, digitális oktatásra álltak át az iskolák, miközben a koronavírus-járvány harmadik hulláma...","id":"20210311_Kormanyinfo_gulyas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=205725f3-9d13-4d46-8581-b98e68475c36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a149cfa-4d69-4884-9552-2eb7ae63221b","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Kormanyinfo_gulyas","timestamp":"2021. március. 11. 10:52","title":"Gulyás: 24 órán belül nyilvánosságra hozza az orosz és kínai vakcinaszerződéseket a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5643bed8-beba-461c-8f70-e8edc9707c8b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó öt évtizeddel ezelőtt leplezte le a legendás Miura sportkocsi ikonikus formatervű utódját.","shortLead":"Az olasz gyártó öt évtizeddel ezelőtt leplezte le a legendás Miura sportkocsi ikonikus formatervű utódját.","id":"20210312_50_eves_a_lamborghini_countach","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5643bed8-beba-461c-8f70-e8edc9707c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25dfb8f-9092-4e75-9cf6-df13011320c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_50_eves_a_lamborghini_countach","timestamp":"2021. március. 12. 11:21","title":"50 éves a Lamborghini Countach","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f66695-8551-4979-bba7-5508f68f6fff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint lehet majd ugyanannál a nőgyógyásznál igénybe venni a terhesgondozást is magánellátásban, akinél később állami kórházban szülni fognak.","shortLead":"A miniszter szerint lehet majd ugyanannál a nőgyógyásznál igénybe venni a terhesgondozást is magánellátásban, akinél...","id":"20210311_Gulyas_szuleszorvos_valasztas_maganellatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5f66695-8551-4979-bba7-5508f68f6fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c076386-7078-4d3a-a606-2ee4ee3dde33","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Gulyas_szuleszorvos_valasztas_maganellatas","timestamp":"2021. március. 11. 15:20","title":"Gulyás: Mindenki ott szülhet, ahol akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8036c6e-8c48-43f8-990c-2d91b88daf35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szellőztetni nyitották ki a lerobbant kocsi csomagtartóját, így lépett meg a négy kölyökkutya.","shortLead":"Szellőztetni nyitották ki a lerobbant kocsi csomagtartóját, így lépett meg a négy kölyökkutya.","id":"20210311_elszokott_kiskutyak_m44_ut_mentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8036c6e-8c48-43f8-990c-2d91b88daf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1531c35-ce79-4ba4-9043-a29b8461c91b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210311_elszokott_kiskutyak_m44_ut_mentes","timestamp":"2021. március. 11. 16:50","title":"Száguldó autók között mentettek a rendőrök szökött kiskutyákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2138bbd8-c9b9-4daf-bd96-2b5fe2bea931","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akio Toyoda a japán cég vezetője szerint autókat készíteni nem csak technológiai kérdés.","shortLead":"Akio Toyoda a japán cég vezetője szerint autókat készíteni nem csak technológiai kérdés.","id":"20210311_Toyota_az_Applenak_Az_autogyartas_mas_kavehaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2138bbd8-c9b9-4daf-bd96-2b5fe2bea931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bfee592-081e-4469-938f-f6cc5bb7966e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210311_Toyota_az_Applenak_Az_autogyartas_mas_kavehaz","timestamp":"2021. március. 12. 04:42","title":"Toyota az Apple-nek: Az autógyártásban 40 évig kell kiszolgálni a vevőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kormány törvényjavaslata észszerűsítésről beszél, az önkormányzatok beleszólásuk csökkenésétől tartanak.","shortLead":"A kormány törvényjavaslata észszerűsítésről beszél, az önkormányzatok beleszólásuk csökkenésétől tartanak.","id":"20210311_Ujabb_fontos_onkormanyzatokat_erinto_valtozasrol_dontott_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c33958a-fc09-4833-9c5d-d6df08940513","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_Ujabb_fontos_onkormanyzatokat_erinto_valtozasrol_dontott_a_kormany","timestamp":"2021. március. 11. 13:10","title":"Újabb fontos, önkormányzatokat érintő változásról dönthet a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]