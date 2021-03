Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5061266f-4372-42be-8d89-e7fe637123c5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ezernél is jóval többféle számológép található egy lengyel fejlesztésű weboldalon, melynek népszerűségét most az a szolgáltatás dobta meg, amely elvileg megmondja, mikor kerülünk sorra az „oltakozásban”.","shortLead":"Ezernél is jóval többféle számológép található egy lengyel fejlesztésű weboldalon, melynek népszerűségét most...","id":"202110_mindenki_szamithat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5061266f-4372-42be-8d89-e7fe637123c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35fa9c71-9517-4c56-9b4c-ada2d2224f5a","keywords":null,"link":"/360/202110_mindenki_szamithat","timestamp":"2021. március. 13. 13:30","title":"Tényleg óriásit megy a matek: a netezők rávetették magukat az oltáskalkulátorra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea9e8619-edf3-4c9a-be02-d607c442a64b","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Továbbra is több okból aggasztó a helyzet a japán atomerőműnél, de a világ, a kezdeti sokk ellenére, egyelőre nem mond le a nukleáris energiáról.","shortLead":"Továbbra is több okból aggasztó a helyzet a japán atomerőműnél, de a világ, a kezdeti sokk ellenére, egyelőre nem mond...","id":"202110__fukusima_10_ev_utan__tengerbe_urites__robottemeto__romeltakaritas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea9e8619-edf3-4c9a-be02-d607c442a64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6cad351-3d20-4d39-a794-6a0302194c7d","keywords":null,"link":"/360/202110__fukusima_10_ev_utan__tengerbe_urites__robottemeto__romeltakaritas","timestamp":"2021. március. 11. 19:00","title":"10 évvel az atomkatasztrófa után: repedező tartály, olvadó bizalom Fukusimában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe","c_author":"Serdült Viktória","category":"tudomany","description":"Nemcsak a gyártó, hanem az Európai Gyógyszerügynökség és az Egészségügyi Világszervezet szerint sincs ok-okozati összefüggés a vérrögképződéses halálesetek és az AstraZeneca oltása között, több európai ország mégis felfüggesztette az alkalmazását. Szakértők szerint a trombózisos esetek aránya nem magasabb, mint általában a társadalomban, és van, aki túlzott elővigyázatosságnak tartja, hogy a jelenlegi helyzetben felfüggesztik az egyébként életeket mentő oltásokat. ","shortLead":"Nemcsak a gyártó, hanem az Európai Gyógyszerügynökség és az Egészségügyi Világszervezet szerint sincs ok-okozati...","id":"20210312_AstraZeneca_oltoanyag_felfuggesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8c8aaf-1816-4d87-af89-a0bfe7bd4a82","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_AstraZeneca_oltoanyag_felfuggesztes","timestamp":"2021. március. 12. 20:00","title":"Felfüggesztett oltások: Mi az igazság az AstraZeneca vakcinájáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A védőoltás kifejlesztéséhez alkalmazott módszerek is szemügyre vehetők abban a filmben, amely az egyik legismertebb koronavírus-vakcina születését mutatja be.","shortLead":"A védőoltás kifejlesztéséhez alkalmazott módszerek is szemügyre vehetők abban a filmben, amely az egyik legismertebb...","id":"20210312_dokumentumfilm_pfizer_biontech_vakcina_kariko_katalin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d286ab5-4ee7-4376-b642-99d1d12bc836","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_dokumentumfilm_pfizer_biontech_vakcina_kariko_katalin","timestamp":"2021. március. 12. 18:03","title":"Dokumentumfilm készült a Pfizer–BioNTech-vakcina születéséről, itt megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e48777-7635-49ee-b753-d4f0ef8150ba","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Kaderják Péter feladata lesz megalkotni a magyar akkumulátoripari fejlesztési stratégiát.","shortLead":"Kaderják Péter feladata lesz megalkotni a magyar akkumulátoripari fejlesztési stratégiát.","id":"20210312_kaderjak_peter_akkumulatoripari_biztos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96e48777-7635-49ee-b753-d4f0ef8150ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07470595-f4da-49cb-89f9-af3a137b9700","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_kaderjak_peter_akkumulatoripari_biztos","timestamp":"2021. március. 12. 20:10","title":"Akkumulátoripari biztos lett a volt energetikai államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf89bc51-4b30-4605-83c6-715db2994f01","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarra fordítva szuverenitást jelent a Soberana 02 vakcina neve. A klinikai tesztelés hármas fázisában tart.","shortLead":"Magyarra fordítva szuverenitást jelent a Soberana 02 vakcina neve. A klinikai tesztelés hármas fázisában tart.","id":"20210311_kubaiirani_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf89bc51-4b30-4605-83c6-715db2994f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca605be-107d-4d4e-8fe0-3038218ad891","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_kubaiirani_vakcina","timestamp":"2021. március. 11. 21:04","title":"Már tesztelik Kuba és Irán közös vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925bb4b1-541f-4757-bb58-cb39f3c9c858","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összességében 88 százalékkal növekedett a parkolással kapcsolatos bírságok száma. ","shortLead":"Összességében 88 százalékkal növekedett a parkolással kapcsolatos bírságok száma. ","id":"20210312_Elszabadult_parkolasok_visszatertek_a_lopos_autok_is_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=925bb4b1-541f-4757-bb58-cb39f3c9c858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4024674f-05d1-4df3-aea1-1b5118a6a44c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_Elszabadult_parkolasok_visszatertek_a_lopos_autok_is_Budapesten","timestamp":"2021. március. 12. 08:02","title":"Elszabadult az ingyenes parkolás, visszatért a kerékbilincselés is Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt akit az oltópontról küldtek el, mást a háziorvosa nem fogadta.","shortLead":"Volt akit az oltópontról küldtek el, mást a háziorvosa nem fogadta.","id":"20210312_egeszsegugyi_dolgozo_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9225edf6-412c-494d-8231-d7b609e7b0be","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_egeszsegugyi_dolgozo_oltas","timestamp":"2021. március. 12. 20:52","title":"Több egészségügyi dolgozó is hiába jelentkezett oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]