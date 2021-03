Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00335766-57df-4bfa-a018-278f23c42acc","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Ferenc pápa iraki útja biztatást ad a térségben megmaradt keresztény közösségeknek. De arra is emlékezteti őket, hogy a puszta létükért küzdenek.","shortLead":"Ferenc pápa iraki útja biztatást ad a térségben megmaradt keresztény közösségeknek. De arra is emlékezteti őket...","id":"202110__a_papa_irakban__eltuno_keresztenyek__dicso_mult__egy_uj_remeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00335766-57df-4bfa-a018-278f23c42acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05f825e-912f-47ee-8df7-d5597a8778bf","keywords":null,"link":"/360/202110__a_papa_irakban__eltuno_keresztenyek__dicso_mult__egy_uj_remeny","timestamp":"2021. március. 11. 15:00","title":"Ferenc pápa történelmi látogatáson kereste a vallási békét Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az üzem Szerbiában lesz, és a Sinopharm oltóanyagát állítják majd elő benne.","shortLead":"Az üzem Szerbiában lesz, és a Sinopharm oltóanyagát állítják majd elő benne.","id":"20210311_szerbia_kina_egyesult_arab_emirsegek_kozos_vakcinagyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb88a8a-5e51-4421-a795-edb15b3ce718","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_szerbia_kina_egyesult_arab_emirsegek_kozos_vakcinagyar","timestamp":"2021. március. 11. 21:36","title":"Szerbia közös vakcinagyárat épít Kínával és az Egyesült Arab Emírségekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56819b94-c644-4cf9-b63d-a760f90c7600","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egy évtizeddel ezelőtt bekövetkezett katasztrófasorozat több mint 18 ezer emberrel végzett. Az egyik túlélő még mindig keresi a kedvesét.","shortLead":"Az egy évtizeddel ezelőtt bekövetkezett katasztrófasorozat több mint 18 ezer emberrel végzett. Az egyik túlélő még...","id":"20210312_fukusima_cunami_foldrenges_feleseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56819b94-c644-4cf9-b63d-a760f90c7600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67729cdc-36b6-4c25-9464-5769d03f229f","keywords":null,"link":"/elet/20210312_fukusima_cunami_foldrenges_feleseg","timestamp":"2021. március. 12. 16:07","title":"Majd ötszázszor merült már az óceánba egy japán férfi, hogy megtalálja a fukusimai katasztrófában eltűnt feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204","c_author":"HVG/MTI","category":"360","description":"Nemzetközi együttműködésre van szükség, a leghatékonyabb szereket azokra a helyekre kell eljuttatni, ahol a legsúlyosabb helyzet, írja az ismert közgazdász a Project Syndicate-ben.","shortLead":"Nemzetközi együttműködésre van szükség, a leghatékonyabb szereket azokra a helyekre kell eljuttatni, ahol...","id":"20210312_Daron_Acemoglu_kozgazdasz_Orultseg_a_vakcinanacionalizmus_Project_Syndicate","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7763a04d-34f2-4ac5-89ea-ced1809f1295","keywords":null,"link":"/360/20210312_Daron_Acemoglu_kozgazdasz_Orultseg_a_vakcinanacionalizmus_Project_Syndicate","timestamp":"2021. március. 12. 07:30","title":"Daron Acemoglu közgazdász: Őrültség a vakcinanacionalizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925bb4b1-541f-4757-bb58-cb39f3c9c858","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összességében 88 százalékkal növekedett a parkolással kapcsolatos bírságok száma. ","shortLead":"Összességében 88 százalékkal növekedett a parkolással kapcsolatos bírságok száma. ","id":"20210312_Elszabadult_parkolasok_visszatertek_a_lopos_autok_is_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=925bb4b1-541f-4757-bb58-cb39f3c9c858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4024674f-05d1-4df3-aea1-1b5118a6a44c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_Elszabadult_parkolasok_visszatertek_a_lopos_autok_is_Budapesten","timestamp":"2021. március. 12. 08:02","title":"Elszabadult az ingyenes parkolás, visszatért a kerékbilincselés is Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57aac47f-161e-4162-af54-0f0ff4a531b0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az EBU elutasította a dalt és kizárással fenyegette meg Fehéroroszországot, ha nem módosítanak a számon, vagy nem küldenek újat a versenyre.","shortLead":"Az EBU elutasította a dalt és kizárással fenyegette meg Fehéroroszországot, ha nem módosítanak a számon, vagy nem...","id":"20210311_Feheroroszorszag_Eurovizios_Dalfesztival_Galasy_ZMesta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57aac47f-161e-4162-af54-0f0ff4a531b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acddb1d1-1433-4b00-a3c8-81fcc6e2ca24","keywords":null,"link":"/kultura/20210311_Feheroroszorszag_Eurovizios_Dalfesztival_Galasy_ZMesta","timestamp":"2021. március. 11. 20:41","title":"Tüntetőket gúnyoló dallal indulna Fehéroroszország az Eurovíziós Dalfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a2ce73-5e35-4175-b997-078b776a6a3b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Oktatási Hivatal (OH) adatai szerint 96 százalékban helyt adtak a szakértők a szülők halasztási kérelmeinek. Ezzel együtt a minisztérium kész tovább finomítani a jogszabályt.\r

\r

","shortLead":"Az Oktatási Hivatal (OH) adatai szerint 96 százalékban helyt adtak a szakértők a szülők halasztási kérelmeinek. Ezzel...","id":"20210313_Jovahagytak_az_iskolahalasztasi_kerelmek_tulnyomo_tobbseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2a2ce73-5e35-4175-b997-078b776a6a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c7bf1d3-6125-417d-a87b-f20cc87c95ec","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_Jovahagytak_az_iskolahalasztasi_kerelmek_tulnyomo_tobbseget","timestamp":"2021. március. 13. 09:40","title":"Jóváhagyták az iskolahalasztási kérelmek túlnyomó többségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fe282f-1b36-42e1-bfb3-ac348277b2ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó egy erősen limitált szériát mutatott be népszerű sportmodelljéből.","shortLead":"A japán gyártó egy erősen limitált szériát mutatott be népszerű sportmodelljéből.","id":"20210312_nem_lesz_gyakori_latvany_az_utakon_a_legujabb_toyota_supra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02fe282f-1b36-42e1-bfb3-ac348277b2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b29b18b-1787-490f-91df-e5f75528ca9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_nem_lesz_gyakori_latvany_az_utakon_a_legujabb_toyota_supra","timestamp":"2021. március. 12. 07:59","title":"Nem lesz gyakori látvány az utakon a legújabb Toyota Supra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]